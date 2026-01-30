Activiștii din SUA au declanșat ofensiva împotriva ICE. Datele a sute de oficiali federali, făcute publice de hackeri

Protestatarii folosesc rețelele sociale și aplicațiile de mesagerie criptată pentru a urmări vehiculele și agenții ICE, în timp ce hackerii au vizat arsenalul de supraveghere al ICE.

Agențiile federale și-au extins utilizarea supravegherii interne pentru a efectua deportări în masă și a reprima protestatarii. Acum, activiștii online și grupurile de hackeri își folosesc propriul arsenal de instrumente digitale pentru a riposta, scrie Politico.

În ultimele săptămâni, eforturile de urmărire a mișcărilor și identității agenților ICE au explodat online, inclusiv site-uri pentru raportarea locațiilor raidurilor ICE. Chiar și colectivele prolifice de criminali cibernetici — mai cunoscute pentru atacurile lor cu ransomware asupra producătorilor de mașini de lux — se alătură luptei prin publicarea online a numelor și informațiilor personale ale sute de oficiali ICE și DHS.

Și, în ciuda eforturilor susținute de a elimina aceste instrumente anti-ICE, continuă să apară noi aplicații sau site-uri web.

„Chiar și atunci când guvernul face presiuni pentru a bloca aplicațiile sau paginile web de mare vizibilitate, oamenii vor continua să împărtășească informații cu comunitatea lor pentru a se proteja reciproc”, a declarat Mario Trujilo, avocat senior al echipei pentru libertăți civile a grupului de advocacy pentru confidențialitatea datelor Electronic Frontier Foundation.

Aceste acțiuni hacktiviste sunt o reacție la agenda de deportare în masă a administrației Trump și la prezența federală sporită în orașele din SUA, inclusiv în Minnesota, unde două persoane au fost împușcate și ucise de agenții ICE în ultimele săptămâni.

Agențiile guvernamentale, fonduri importante pentru supraveghere

Proiectul de lege One Big Beautiful Bill al președintelui Donald Trump a acordat ICE o injecție majoră de fonduri, pe care agenția le-a utilizat pentru a-și îmbunătăți instrumentele de supraveghere. Extinderea vastă a echipamentelor de spionaj intern include contracte cu compania israeliană de spyware Paragon și contracte cu Palantir, precum și acorduri cu un instrument criminalistic de spargere a telefoanelor utilizat pentru analizarea datelor de pe telefoanele mobile; un broker de date, care colectează și vinde informații digitale sensibile despre americani, inclusiv istoricul geolocalizării și adresele; și tehnologia de recunoaștere facială utilizată pentru a desfășura operațiuni ICE în orașele americane.

Administrația Trump a acordat, de asemenea, ICE permisiunea de a accesa teancuri de date sensibile stocate în alte agenții federale — inclusiv date de la IRS, Medicaid și Social Security Administration.

Pentru a riposta, oamenii din toată țara folosesc rețelele sociale și aplicațiile de mesagerie criptată pentru a urmări vehiculele ICE și a identifica agenții.

Luna trecută, un YouTuber a identificat o breșă de securitate într-un sistem de supraveghere național utilizat de forțele de ordine, care expunea camerele sale bazate pe inteligență artificială la internet. Flock Safety, un software național de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare cu camere instalate în toată țara, permite forțelor de ordine locale să acceseze sistemele sale de supraveghere. Dar, potrivit unor rapoarte, polițiștii au efectuat și percheziții în rețeaua națională de camere Flock în numele ICE.

Locuitorii din comunitățile vizate de măsurile severe împotriva imigrației luate de administrația Trump au creat, de asemenea, instrumente pentru a raporta locațiile raidurilor ICE, a cartografia camerele Flock Safety și a detecta dispozitivele de supraveghere utilizate de forțele de ordine prin semnale Bluetooth, pentru a înregistra activitatea ICE și CBP în comunitățile lor.

Și săptămâna trecută, datele personale ale mii de angajați ICE și ai Patrulei de Frontieră au fost divulgate în urma unei breșe de securitate a datelor DHS.

Puțină istorie

Nu este prima dată când protestatarii folosesc instrumente digitale ca răspuns la ciocnirile cu forțele de ordine. În 2020, hackerii au interferat cu radioul unui departament de poliție din Texas în timpul protestelor Black Lives Matter pentru a perturba comunicarea între patrulele de poliție. Iar Anonymous, un colectiv internațional de hacktiviști, a vizat site-ul web al departamentului de poliție din Minneapolis cu un atac cibernetic după ce un ofițer l-a ucis pe George Floyd în 2020.

Între timp, oficialii administrației Trump, precum și marile companii de tehnologie, lucrează pentru a limita discursul online despre operațiunile ICE.

Meta a oprit săptămâna aceasta utilizatorii Facebook, Instagram și Threads să partajeze o bază de date care pretindea că conține mii de nume și fotografii ale agenților ICE, invocând motive de confidențialitate.

Luni, directorul FBI, Kash Patel, a anunțat lansarea unei anchete privind afirmațiile că locuitorii din Minnesota foloseau aplicația de mesagerie criptată Signal pentru a partaja detalii despre locul unde se află agenții ICE. FBI a refuzat să comenteze ancheta.

Procurorul general Pam Bondi a afirmat în octombrie că aplicațiile de urmărire a ICE, precum Red Dot, DeICER și ICEBlock, pun în pericol agenții de imigrare, ceea ce a dus la eliminarea aplicațiilor din magazinele online respective de către Google și Apple.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Justiției a declarat pentru Politico într-un e-mail că departamentul „a solicitat eliminarea mai multor aplicații de urmărire a ICE, inclusiv aplicația ICEBlock, care a fost eliminată din magazinul de aplicații Apple”, repetând afirmațiile lui Bondi că aplicațiile de urmărire a ICE pot pune agenții în pericol.

Editor : Sebastian Eduard