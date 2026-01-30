Live TV

Video Schema Nordis, într-un complex imobiliar din Ilfov: prejudiciu de peste 330.000 de euro. Mărturiile unor păgubiți

O fraudă imobiliară parcă trasă la indigo cu cazul Nordis este acum anchetată de autorități. Mai multi oameni ar fi plătit avas pentru apartamente care, de fapt, nu puteau fi vândute. Prejudiciul depășește 330.000 de euro. Doi suspecți au fost deja duși la audieri, anunță Digi24.

Suspecții, reprezentați ai unei firme imobiliare, convingeau oamenii să cumpere apartamente în complexul din Ilfov prin oferte extrem de avantajoase. Ei le-ar fi spus clienților că, în primă etapă, nu ar fi necesară apelarea la un notar, astfel încât costurile să fie mai mici. Victimele au plătit un avans de mii de euro, ca să-și asigure, credeau ele, vânzarea.

Suspecții ar fi promis apartamente care aveau probleme juridice, actele erau încheiate doar între părți, nu și la notar, iar banii erau încasați fără documente care să ateste plata.

Potrivit anchetatorilor, apartamentele fie figurau ca ipotecate, fie erau deja vândute sau promise deja, prin aceeași metodă, altor oameni.

„Mi-a arătat un apartament, numărul 18 parcă, acum doi ani si patru luni. Am făcut un contract, mi-a zis că are niște probleme și că nu se pot vira banii pe firmă și mi-a arătat și o împuternicire. I-am trimis cei 10.000 de euro. A spus că nu sunt gata actele, ne-a tot prelungit, dacă pot să-i mai dau încă 4.000 (de euro) că imi dă o parcare gratis”, a povestit o persoană pagubită reporterului Digi24 Olivia Onesemeniuc.

„Legătura am luat-o din anunțurile pe care le-am găsit pe blocul cartierului, ne-am întâlnit cu dânsul, s-a plătit un avans, termenul de livrare era la jumatatea anului anterior, nu s-a respectat termenul motivând că nu are echipa care să finalizeze apartamentul respectiv și tot amâna, că sunt probleme cu documentele, că urmeaza să iasă CF-ul (certificatul fiscal, n.r.)”, a declarat un alt client păgubit.

Suspecții de la firma de imobiliare au tot amânat însă predarea caselor, sub diverse pretexte.

„După luni de zile, că e vorba de acum doi ani si patru luni, cu prelungiri, am făcut act adițional la contractul respectiv: Nu este gata apartamentul ala, dar poate să-mi dea alt apartament. Cred că am vreo 3-4 acte de vânzare - cumpărare, nu prin notariat. Iar la cel mult o luna o lună, când ne-am întâlnit cu el ne-a spus că da, apartamentul pe care trebuia să-l luați a fost ipotecat, dar din luna august ipoteca a fost ridicată, nu mai există ipotecă pe imobilul respectiv. A urmat apoi să fie solicitate avizul pentru gaze, avizul pentru lumina, că nu pot fi vândute apartamentele fără avizele respective și acesta ar fi motivul pentru care s-a tot întârziat. Actele s-au semnat la biroul de vânzări”, a mai explicat clientul.

Cel puțin opt persoane au fost păcălite în acest fel. Victimele ar fi pierdut în total peste 330.000 de euro. Cei doi suspecți au fost identificați și sunt acum anchetați.

