Prima prognoză a iernii, anunțul ANM. Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie

Debutul acestei ierni va fi cu temperaturi peste cele obișnuite, dar nu sunt excluse episoade de ger și ninsori, a anunțat directorul ANM Elena Mateescu pentru Digi24. Temperaturile vor mai ridicate decât în mod obișnuit în prima săptămână din decembrie și sunt așteptate precipitații, potrivit meteorologului.

„E greu de estimat când vom avea zăpadă. Nu trebuie să excludem, chiar dacă în condițiile în care ultimele cinci ieri din țara noastră au fost, în medie, cele mai călduroase ierni, din 1901 și până în prezent, nu au lipsit și episoadele în care fenomenele specifice anotimpului alb să fie prezente. Și să vorbim de strat de zăpadă, nu numai în zona montană, să vorbim de cel puțin, în medie, unu-două viscole sau temperaturi care vor caracteriza perioadele geroase, cu minime mai ales la nivelul nopților sub -10, -15°C. Însă, până atunci, sigur că da, primele estimări de care dispunem la acest moment, vineri vom actualiza datele pentru prima jumătate a lunii decembrie din acest an, intervalul 1-8 decembrie păstrează semnalul valorilor termice din perspectiva temperaturilor medii pentru prima săptămână, mai ridicate decât în mod obișnuit. Și sigur că da, în aceste condiții, posibil precipitații în special sub formă de ploaie, precipitații lichide,” a explicat directorul ANM Elena Mateescu.

Vremea se încălzește în zilele următoare, temperaturile atingând și 18 grade, potrivit meteorologului.

„La acest moment, prima decadă e cea mai călduroasă decadă a unei luni noiembrie și avem un deficit de precipitații mai ales în partea de vest a țării, unde încă vorbim de secetă. Și în următoarea perioadă, cel puțin până la finalul săptămânii, vorbim de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, chiar și săptămâna viitoare, posibil până în jurul datei de 17 - 18 noiembrie, cu un ecart al maximelor la scara întregii țări între 10 până la 17, posibil 18°C, fiind de așteptat cele mai ridicate valori în partea de sud-vest, sud, sud-est a României. Ceața nu va lipsi. Va fi elementul meteorologic predominant și în următoarele zile, dar ca aspect, regimul de temperaturi caracterizează o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată,” a precizat Elena Mateescu.

