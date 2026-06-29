Capitala trece printr-un episod de contrast termic puternic, cu temperaturi care ating 39 de grade urmate de o răcire accentuată și fenomene de instabilitate atmosferică. Meteorologii ANM explică faptul că valul de căldură va fi înlocuit brusc de averse torențiale, vijelii și grindină.

Bucureștiul traversează o perioadă de contrast termic puternic, cu zile de caniculă extremă urmate de răcire bruscă și fenomene de instabilitate atmosferică. Potrivit prognozei ANM, temperaturile vor urca inițial până la 39 de grade, după care vremea se va schimba semnificativ, cu ploi torențiale și vijelii.

Meteorologul de serviciu Oana Catrina arată că începutul intervalului este dominat de un val de căldură persistent și disconfort termic accentuat.

„Valul de căldură va continua să se intensifice, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 39 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu minime de 20 până la 22 de grade”, a explicat meteorologul ANM.

Situația se menține similară și în ziua următoare, când aerul cald persistă, iar nopțile rămân tropicale.

„Valul de căldură intens va persista, disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maximele vor fi din nou în jurul valorii de 39 de grade, iar minimele vor ajunge la 22-23 de grade”, a precizat Oana Catrina.

Schimbarea vine însă brusc la începutul lunii iulie, când masa de aer cald este înlocuită de instabilitate atmosferică.

„Vremea se va răcori semnificativ față de zilele anterioare, iar din a doua parte a zilei instabilitatea atmosferică se va accentua. Vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil vijelii și grindină”, a transmis meteorologul ANM.

Potrivit acesteia, temperaturile scad semnificativ după episodul de caniculă.

„Temperatura maximă va fi de 29-30 de grade, iar cea minimă de 18-20 de grade”, a mai arătat Oana Catrina.

Prognoza indică faptul că instabilitatea atmosferică va continua și în zilele următoare, chiar dacă valorile termice rămân apropiate de normalul perioadei, iar probabilitatea de averse și descărcări electrice va rămâne ridicată.

Citește și:

Climatolog ANM: „Vom mai trece prin astfel de valuri de căldură”. De ce se confruntă România cu temperaturi de peste 40 de grade

Editor : C.A.