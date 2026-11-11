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Șoc termic în România: De la 27 de grade, la val de aer polar. Anunțul ANM despre cum se schimbă vremea în zilele următoare

Data actualizării: Data publicării:
vreme, frig
Foto: Profimedia
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Din articol
Vremea în București

În zilele care urmează ne vom bucura de un episod cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru noiembrie. Vor fi până la 27 de grade în unele zone. În schimb, la final de săptămână, vremea se va răci brusc. Revin ninsorile la munte, iar vântul va sufla cu 100 km/h. Florinela Georgescu, directorul de prognoză al ANM, a explicat pentru Digi24 cum va evolua vremea în zilele următoare.

Urmează o perioadă cu multe schimbări din punct de vedere meteorologic, anunță Florinela Georgescu, directorul de prognoză al ANM. Temperaturile vor urca până la 27 de grade, urmând ca apoi să scadă brusc, cu până la 15 grade.

„Într-adevăr, de astăzi și până luni, aș putea spune, vom traversa o perioadă cu multe schimbări din punct de vedere meteorologic. În primul rând, de astăzi intrăm într-un proces de încălzire a vremii, unul foarte spectaculos pentru perioada în care ne aflăm, astfel încât așteptăm ca mâine maximele termice să depășească 20 de grade în partea de sud a țării, să ajungă și spre 22 de grade, iar vineri, foarte probabil, să depășim chiar 25 de grade în Oltenia și Muntenia în special. Sigur, vor crește temperaturile în toate regiunile țării. La nivelul țării, maximele de vineri urmează a se situa în general între 13 și 22–23 de grade, mai ridicate în sud, poate peste 25 de grade. Materialele noastre arată acum și probabilitatea unor valori de 27 de grade. După care urmează o schimbare foarte abruptă în regimul temperaturilor. Vom fi abordați de un front atmosferic rece, foarte activ, care va aduce o masă de aer polară. Vor fi temperaturi foarte reci, astfel încât maximele de sâmbătă ar urma să se încadreze doar între 7 și 13 grade, cu valori foarte mici în sud, exact acolo unde vineri vom fi avut acele valori în jurul a 25 de grade. Urmează o scădere în general de 10-15 grade față de ziua de vineri”, explică Florinela Georgescu.

De luni, temperaturile vor crește din nou, însă se întorc ploile.

„La București, de exemplu, pentru sâmbătă sunt prognozate în jur de 10 grade doar, iar duminică chiar și mai rece, 5 la 11 grade la nivelul țării, doar 7 grade la București, urmând ca de luni, încet-încet, temperaturile să crească. Vor fi nu doar temperaturi mult mai scăzute, dar vor fi și ploi destul de importante cantitativ, în special în partea de vest, de sud-vest a țării, în toate zonele de deal și de munte și nu ar fi exclus să asistăm și la unele manifestări ca de sezon de vară, în sensul că sunt de așteptat descărcări electrice și ploi care să aibă și caracter torențial. Sigur că vom veni cu o detaliere a acestui episod cu schimbări foarte importante. Intensificările de vânt, de asemenea, vor fi prezente în toate regiunile țării,” a precizat meteorologul.

Vremea în București

Meteorologii prognozează pentru zona Municipiului Bucureşti o vreme, în general, caldă pentru următoarele zile, deşi se vor semnala înnorări temporare şi ploi slabe cantitativ.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în intervalul 11 noiembrie, ora 22:00 - 12 noiembrie, ora 8:00, în Capitală, cerul va avea înnorări şi trecător va ploua (cantităţi de apă în jur de un litru pe metrul pătrat), iar probabilitatea de ceaţă va fi ridicată. Vântul va sufla slab, în timp ce minima termică va fi de 5 - 6 grade.

Totodată, în perioada 12 noiembrie, ora 8:00 - 13 noiembrie, ora 8:00, vremea se va încălzi, cerul va avea înnorări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 19 grade, iar cea minimă va oscila în ecartul 7 - 10 grade. Dimineaţa se va semnala ceaţă.

Pe parcursul zilei de vineri, între orele 8:00 - 22:00, vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va avea înnorări şi spre finalul intervalului vor fi posibile ploi slabe (cantităţi de apă în jur de un litru/mp). Vântul va sufla, în general, moderat (viteze de 35 - 40 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade.

 

Editor : A.P.

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