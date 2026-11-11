Alertă de ploi însemnate și vânt puternic: ANM a emis cod galben. Ce județe sunt vizate și cum va fi vremea la București HARTĂ

Meteorologii anunţă că, până vineri seară, vor fi ploi şi intensificări ale vântului în vestul, nord-vestul şi local în centrul ţării. Până joi seară, va fi în vigoare un cod galben de ploi însemnate cantitativ, în Banat, sudul Crişanei, Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali. În Capitală, miercuri va ploua trecător, iar de joi vremea se va încălzi, vineri fiind aşteptate temperaturi maxime de 25 de grade.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare privind ploi moderate cantitativ şi intensificări ale vântului valabilă de miercuri, de la ora 22, până vineri, la aceeaşi oră.

În acest interval, vor fi ploi moderate cantitativ în vestul, nord-vestul şi local în centrul ţării. Cantităţile de apă vor fi în general de 30...60 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare, în noaptea de joi spre vineri, la munte şi în regiunile vestice, iar vineri în vestul, nordul, centrul şi estul teritoriului. Vor fi viteze în general de 40...60 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăşi 70...90 km/h.

Foto: ANM

Totodată, a fost emisă o atenţionare cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de miercuri, de la ora 22, până joi, la aceeaşi oră, în judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara şi parţial în Gorj, Alba, Cluj şi Bihor.

„În intervalul menţionat, în Banat, sudul Crişanei, Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 25...50 l/mp şi izolat peste 60 l/mp în zona montană”, au arătat meteorologii.

Vremea la București

În zona municipiului Bucureşti, miercuri cerul va avea înnorări şi trecător va ploua (cantităţi de apă în jurul a 1 l/mp), iar probabilitatea de ceaţă va fi ridicată. Vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 5...6 grade.

Joi, vremea se va încălzi. Cerul va avea înnorări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 19 grade, iar cea minimă va fi de 7...10 grade. Dimineaţa va fi ceaţă.

Vineri, vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal pentru această dată. Cerul va avea înnorări şi spre finalul intervalului vor fi posibile ploi slabe (cantităţi de apă în jur de 1 l/mp). Vântul va sufla în general moderat (viteze de 35...40 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade.

Editor : C.S.