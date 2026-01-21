Falia arctică și eclipsa rațiunii: De ce obsesia pentru Groenlanda riscă să dinamiteze Pax Transatlantica

În 1867, când Secretarul de Stat William Seward a negociat achiziția Alaskăi de la Imperiul Rus, tranzacția a fost numită, ironic, „nebunia lui Seward”. Istoria l-a absolvit însă pe Seward, transformând acea „nebunie” într-unul dintre cele mai profitabile acte de realpolitik din istoria Statelor Unite. Astăzi, suntem martorii unei încercări de a replica acea paradigmă a secolului al XIX-lea într-o lume a secolului al XXI-lea, însă cu o diferență fundamentală: teritoriile nu mai sunt simple active imobiliare tranzacționabile, iar aliații nu sunt vasali. Ceea ce se întâmplă acum între Washington și Copenhaga – și, prin extensie, între Statele Unite și Uniunea Europeană – este un test de stres pentru însăși arhitectura de securitate a Occidentului.

Urmăresc cu profundă îngrijorare escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii noștri strategici. Când lideri ai lumii libere schimbă ultimatumuri pe rețelele sociale, singurii care aplaudă sunt autocrații de la Moscova și Beijing. Președintele Nicușor Dan a avut o poziție principial corectă: trebuie să oprim imediat retorica de tip „sumă nulă” și să reluăm discuțiile directe, discrete, la nivelurile diplomatice corespunzătoare. Diplomația nu se face cu megafonul, ci prin canalele instituționale care au menținut pacea în ultimii 80 de ani.

O coliziune a secolelor: suveranitate vs. tranzacționalism

Criza declanșată de insistența Președintelui Trump de a achiziționa Groenlanda, sub spectrul unor amenințări economice fără precedent, relevă o falie tectonică în mentalitatea occidentală. Pe de o parte, avem o viziune tranzacțională asupra relațiilor internaționale, specifică unui mercantilism de secol XVIII, unde securitatea se cumpără la pachet cu teritoriul. Pe de altă parte, avem viziunea europeană, post-belică, fundamentată pe autodeterminare, drept internațional și inviolabilitatea frontierelor.

Când premierul Mette Frederiksen afirmă că „Groenlanda nu este de vânzare”, ea nu protejează doar o insulă; ea apără un principiu. Dacă acceptăm premisa că un teritoriu autonom poate fi tranzacționat sub presiune, deschidem o Cutie a Pandorei care legitimează, indirect, pretențiile revizioniste ale Rusiei. Ce argument moral mai poate avea Occidentul în fața anexării Crimeei sau a Donbasului, dacă liderul lumii libere condiționează securitatea colectivă de o achiziție teritorială?

Argumentul Casei Albe, conform căruia Groenlanda este esențială pentru a contracara influența rusă și chineză în Arctica, este valid din punct de vedere strategic. Într-adevăr, topirea calotelor glaciare deschide noi rute comerciale și expune resurse critice. Dar metoda aleasă – constrângerea economică a aliaților – transformă un imperativ de securitate într-o vulnerabilitate politică.

Șantajul economic: O armă îndreptată greșit

Anunțul tarifelor punitive de 10%, cu escaladare la 25%, împotriva a opt națiuni europene (printre care parteneri vitali precum Germania, Franța și Regatul Unit) dacă tranzacția nu are loc, reprezintă un moment de cotitură. Pentru prima dată, Articolul 5 al NATO este pus în umbră de artimetica tarifară.

Această abordare riscă să erodeze încrederea în Alianța Nord-Atlantică mai rapid decât orice campanie de dezinformare a Kremlinului. În momentul în care un aliat tratează refuzul unei tranzacții comerciale ca pe un casus belli economic, coeziunea blocului occidental se fisurează. Cui prodest? Cine beneficiază de pe urma unui război comercial între SUA și UE, care ar putea costa economia europeană 93 de miliarde de euro? Răspunsul este evident: regimurile care așteaptă, răbdătoare, ca Vestul să se devoreze singur.

Este fascinant și terifiant să observăm cum conceptul de geo-osmoză – absorbția graduală a influenței prin presiune economică – este aplicat nu asupra adversarilor, ci asupra prietenilor. Încercarea de a ocoli Copenhaga prin „Acorduri de Liberă Asociere” directe cu Nuuk este o tactică de „divide et impera” care, aplicată în interiorul NATO, este toxică.

Resursele rare și noul Război Rece

Dincolo de retorica de securitate, nu putem ignora substratul economic. Groenlanda deține unele dintre cele mai mari zăcăminte de pământuri rare din lume – neodim, praseodim, disproziu – elemente sine qua non pentru industria de apărare, tehnologia verde și supremația digitală.

Dependența Occidentului de China pentru aceste resurse este o vulnerabilitate strategică reală. Președintele Trump are dreptate să identifice problema, dar soluția nu este confiscarea, ci cooperarea. O abordare rațională ar fi un consorțiu transatlantic pentru exploatarea responsabilă a acestor resurse, un „Parteneriat Arctic” care să garanteze securitatea lanțurilor de aprovizionare atât pentru SUA, cât și pentru Europa. Transformarea acestei nevoi comune într-un joc de sumă nulă este o eroare de calcul istoric.

Într-o lume multipolară, în care axa Rusia-China devine tot mai agresivă, Occidentul nu își permite luxul unor dispute interne pe teme imobiliare. Resursele Groenlandei ar trebui să fie cimentul care leagă America de Europa, nu dinamita care aruncă în aer punțile de legătură.

Pericolul de pe Flancul Estic

România, Polonia și Țările Baltice depind existențial de garanțiile de securitate americane și de coeziunea NATO.

Orice fisură în zidul unității transatlantice este resimțită seismic la București. Dacă Statele Unite sunt dispuse să sacrifice relația cu Danemarca și nucleul european pentru o ambiție teritorială, ce mesaj transmite asta despre angajamentul față de apărarea Europei de Est în fața Rusiei? Securitatea noastră nu poate fi o variabilă dependentă de tranzacții imobiliare sau de starea balanței comerciale.

În acest context, retorica incendiară trebuie să înceteze. Nu ne permitem o Pax Americana care devine o Pax Transactionala. Istoria ne învață că marile imperii și alianțe nu mor întotdeauna din cauza invaziilor externe, ci din cauza imploziei interne, a pierderii busolei morale și a incapacității de a distinge între prieteni și vasali.

Întoarcerea la Diplomație

Situația actuală necesită o dezamorsare rapidă. Soluția nu se va găsi pe Twitter (X), nici în conferințe de presă agresive. Ea se află în cancelariile diplomatice, în negocieri așezate, unde partenerii se pot privi în ochi fără spectrul sancțiunilor pe masă.

Trebuie să revenim la dialogul instituționalizat. Avem nevoie de diplomați, nu de agenți imobiliari, pentru a rezolva problema Arcticii.

Avem nevoie de un nou Compact Transatlantic, unul care să recunoască noile realități geopolitice – amenințarea din Nord, nevoia de resurse critice – dar care să le rezolve prin prisma valorilor democratice comune. Dacă SUA și Europa nu reușesc să găsească un limbaj comun în problema Groenlandei, riscăm să intrăm într-o iarnă diplomatică lungă, din care singurii care vor ieși încălziți vor fi cei care doresc sfârșitul democrației liberale.

Să nu lăsăm gheața Groenlandei să înghețe inima Alianței Nord-Atlantice.