Este NATO pregătită să lupte? Războiul din Ucraina scoate la iveală o vulnerabilitate mult mai greu de remediat

Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a provocat moartea a sute de mii de oameni. De asemenea, aceasta a servit drept teren de testare pentru noi sisteme de armament și a ridicat o întrebare incomodă pentru Organizația Tratatului Atlanticului de Nord: Este alianța pregătită pentru următorul război pe care ar putea fi nevoită să-l ducă?, scrie Reuters.

Cinci oficiali din domeniul apărării din Ucraina și din țările occidentale au declarat pentru Reuters că evoluțiile de pe câmpul de luptă se succed atât de rapid încât unele arme și tactici ale NATO riscă să devină depășite. În timp ce Ucraina – care nu este membră a alianței – se adaptează în câteva săptămâni, NATO achiziționează și dezvoltă sisteme pe parcursul mai multor ani, uneori chiar decenii.

Războiul din Ucraina și criticile virulente ale președintelui american Donald Trump la adresa aliaților europeni au determinat mulți membri ai NATO să-și majoreze semnificativ cheltuielile pentru apărare. Pentagonul își reevaluează în prezent prezența militară în țările europene, pe care Trump le-a acuzat că profită de protecția oferită de SUA și că refuză să contribuie la desfășurarea războiului său nepopular împotriva Iranului.

Denys Shtilerman, coproprietar și designer-șef al companiei Fire Point, unul dintre principalii producători ucraineni de rachete și drone, a declarat pentru sursa citată că tancurile sunt acum „inutile”, deoarece o dronă care costă aproximativ 5.000 de dolari poate distruge unul. Cu toate acestea, Europa continuă să cheltuiască sume considerabile pe tancuri – care, potrivit multor analiști militari, vor avea în continuare un rol cheie în bătăliile viitoare.

Dronele ieftine au transformat războiul și în alte moduri. Trupele adunate în grupuri sau convoaiele mari de vehicule devin toate ținte mult mai ușoare.

„Sunt pricepuți la asaltul pozițiilor”, a declarat Oleksandr Pivnenko, comandantul Gărzii Naționale a Ucrainei, referindu-se la trupele internaționale cu care unitățile sale s-au antrenat anul trecut. „Dar dacă deasupra voastră zboară o dronă și nici măcar nu ridicați privirea, ce credeți că se va întâmpla cu echipa voastră?”

În luna iunie, agenția Reuters a asistat la un exercițiu militar al NATO în apropierea orașului Paldiski din Estonia – o mică țară baltică care își fortifică în prezent granița de 337 kilometri cu Rusia – în cadrul căruia trupele americane și europene au acordat îngrijiri medicale unor zeci de răniți simulați în spitale de campanie de război. Exercițiul s-a desfășurat însă pornind de la premisa că NATO ar deține controlul asupra spațiului aerian de deasupra spitalelor – lucru care nu mai este de la sine înțeles în era dronelor ieftine, discrete și cu rază lungă de acțiune.

În loc să se limiteze la a primi instruire și asistență din partea NATO, oficialii ucraineni au descris un rol din ce în ce mai important al Kievului în transmiterea către Alianță a lecțiilor învățate din războiul cu Rusia. Cu toate acestea, ei au menționat totodată că birocrația militară a NATO se confruntă cu dificultăți în asimilarea acestor lecții. Un ofițer ucrainean care a urmat un curs de instruire în operațiuni psihologice organizat de NATO în România a declarat pentru Reuters că unele materiale de instruire ale Alianței se bazează încă pe studii de caz din cel de-al Doilea Război Mondial. NATO nu a răspuns la întrebările referitoare la criticile aduse de oficiali cu privire la programele sale de instruire și la birocrația sa.

Războiul din Ucraina a scos la iveală și o vulnerabilitate pe care oficialii NATO o consideră mult mai greu de remediat: apărarea aeriană și antirachetă. Atacurile neîncetate ale Rusiei asupra orașelor ucrainene au evidențiat dependența Europei de sistemele sofisticate antirachetă ale SUA, precum Patriot, utilizat pentru prima dată în Războiul din Golf din 1991. Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de rachete interceptoare Patriot – rachetele lansate pentru a distruge amenințările care se apropie.

Temându-se că dependența sa de sistemele Patriot ar putea deveni o vulnerabilitate strategică, Europa dezvoltă alternative non-americane. Ucraina așteaptă livrarea noului sistem francez-italian de apărare aeriană SAMP/T-NG, conceput pentru a intercepta rachetele balistice. Franța a promis că va accelera desfășurarea acestuia în Ucraina, iar diplomații europeni au declarat anterior pentru sursa citată că se preconizează ca acesta să ajungă până în primăvara viitoare.

Într-o declarație, Ministerul Apărării din Ucraina a afirmat că soldații săi și cei ai NATO au multe de învățat unii de la alții, calificând utilizarea de către Ucraina a dronelor și a războiului radioelectronic drept „fără egal la nivel mondial” și lăudând eforturile europene de a contribui la combaterea bombardamentelor cu drone și rachete ale Rusiei.

În luna iulie, Ucraina și nouă aliați europeni au lansat o coaliție de apărare aeriană care include planuri de dezvoltare în comun a unui nou sistem de rachete antibalistice. Cunoscut sub numele de Freyja, proiectul este un consorțiu format din aproximativ o duzină de companii, având Fire Point ca partener principal din sectorul privat. Obiectivul este de a construi un sistem mai ieftin și mai rapid de produs decât Patriot, asigurându-se în același timp că Europa, și nu SUA, controlează procesul de fabricație al acestuia.

„Dacă cheltuiți 20 de miliarde de dolari pe sistemul vostru de apărare aeriană, trebuie să fiți independenți în ceea ce privește securitatea”, a declarat Shtilerman, de la Fire Point.

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Editor : A.M.G.