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Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan

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Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan. Foto: Inquam Photos
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Siegfried Mureşan este cea de-a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan. În vârstă de 45 de ani, acesta ocupă funcţia de vicepreşedinte al Partidului Popular European (PPE) şi de vicepreşedinte al Grupului PPE din Parlamentul European.  

ACTUALIZARE 17.37: Siegfried Mureşan a transmis, printr-un scurt mesaj publicat pe Facebook, că acceptă propunerea președintelui Nicușor Dan.

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Știrea inițială: Siegfried Mureşan s-a născut în Hunedoara, mama sa fiind de origine germană. A absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti în 2004 (secţia cu predare în limba germană) şi şi-a continuat studiile cu un masterat în economie şi management la Universitatea Humboldt din Berlin. 

A fost bursier şi ulterior consilier al preşedintelui Comisiei pentru afaceri europene din Parlamentul Germaniei (Bundestag), Gunther Krichbaum, timp de trei ani.

În anul 2009, s-a mutat la Bruxelles, unde a activat inițial în cadrul Parlamentului European, urmând ca în 2011 să se alăture sediului central al Partidului Popular European în calitate de consilier politic pentru economie și politică socială. Ulterior, în luna ianuarie a anului 2014, a fost promovat în funcția de consilier politic principal, conform EPP Group.

Tot în 2014, Siegfried Mureşan a intrat oficial în politica românească, când a fost ales europarlamentar pe listele Partidului Mişcarea Populară (PMP), formaţiune fondată la iniţiativa lui Traian Băsescu. De asemenea, a fost propus pentru funcția de prim-ministru de Traian Băsescu.

În 2018, a trecut la Partidul Naţional Liberal (PNL), preluând ulterior şi funcția de preşedinte al organizaţiei PNL Diaspora. El este primul român care a ocupat rolul strategic de negociator-şef al Parlamentului European pentru Bugetul anual al UE (în 2018 şi 2024). 

Siegfried Mureşan a fost şi coraportor pentru implementarea PNRR, reuşind să includă prevederi favorabile României, precum creşterea avansului şi a duratei de utilizare a fondurilor.  

El este căsătorit cu Cătălina Manea, expertă în combaterea fraudei la Banca Europeană de Investiţii din Luxemburg.  Vorbeşte fluent limbile germană, engleză şi franceză.

Președintele Nicușor Dan a anunțat astăzi, 17 septembrie, că a ales să desemneze pentru funcția de premier persoana „care are cele mai multe voturi exprimate astăzi de partide la consultări”.

„Dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Domnul Mureșan mi-a solicitat un timp de gândire, pe care i-l respect. Rămâne prima opțiune pentru mine. Aștept să îmi confirme sau să îmi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus șeful statului.

Președintele Nicușor Dan a anunțat astăzi, 17 septembrie, că a ales să desemneze pentru funcția de premier persoana „care are cele mai multe voturi exprimate astăzi de partide la consultări”.

„Dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție. Domnul Mureșan mi-a solicitat un timp de gândire, pe care i-l respect. Rămâne prima opțiune pentru mine. Aștept să îmi confirme sau să îmi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus șeful statului.

Editor : A.M.G.

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