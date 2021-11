Capra cu trei certificate verzi. Despre vaccinare dincolo de politică

Sistarea recentă a discuțiilor din comisiile Camerei Deputaților pe marginea introducerii certificatului verde îmi aduce aminte de o fabulă veche ca toate fabulele.



Lupul și iedul se întâlnesc accidental la râu, acolo unde ambii veniseră pentru a se adăpa. Lupul, așa cum îi este natura, dorește să îl mănânce pe ied. Ca să nu pară abuziv, trebuie să născocească un motiv bun.

Lupul: Acum un an mi-ai jignit tatăl. Pentru asta te voi mânca.

Iedul: Vai mie, acum un an nici nu eram născut.

Lupul: Ne adăpăm amândoi pe malul râului, iar tu îmi tulburi apa. Pentru asta te voi mânca.

Iedul: Vai mie, eu abia ating apa cu buzele și, mai mult, beau apă în aval de tine.

Lupul: Se vede treaba că ești greu de cap. Pregătește-te, vreau să te mănânc.



Tocmai când devenea mai interesantă și mai necesară, conversația parlamentară despre introducerea certificatului verde a găsit deîndată un motiv pentru a se opri brusc. Iar acesta a fost potențiala discriminare care ar putea să afecteze angajații de la privat în raport cu bugetarii.



Dacă subiectul pandemiei poate să mai aștepte, discriminarea trebuie neostoit stopată din fașă. Ceea ce evident este un act lăudabil, având în vedere faptul că pandemia, în afară de multe alte rele, a adus și o creștere explozivă a inechităților sociale. Problema nu stă atât în argumentația sistării dezbaterilor, cât, pe dos, în înțelegerea importanței continuării lor pentru a include toate categoriile sociale.



Chestiunea discriminării este una reală, dar ea ar fi trebuit să conducă în mod obligatoriu la discuții și mai aprinse, și mai pragmatice despre ce e de făcut. Nu la o amânare.



Din lipsă de argumente explicate calm, cultura noastră parlamentară a reușit paradoxal să adâncească exact acele falii care împărțeau deja societatea în grupuri adverse. Privații se încruntă către bugetari, vaccinații către nevaccinați, nevaccinații către vaccinați. Lupii către iezi, caprele către lupi, iar iezii către alți iezi mai mici.



Problema este că pandemia de încruntări este dublată de o pandemie adevărată. Iar pentru pandemia adevărată, singura soluție de a ieși la liman este introducerea certificatului verde, la capătul unei conversații realiste care să unească și nu să dezbine și mai tare. Discuția trebuie reluată urgent (și finalizată!) într-un document clar în care să se regăsească toți cei reprezentați în Parlamentul României.



Certificatul verde este în acest moment singura soluție anti-pandemică validată în lume. Iar în Parlamentul de azi trebuie să fim de acord că toată lumea are loc sub soare, important este să ducem democratic negocierile până la o concluzie clară. Fără a apela timpuriu la argumentul lupesc și neconstructiv al forței.



În ideea aceasta, poate ar fi cazul să lăsăm pe planul doi și mâncătoriile de iezi verzi pe pereți.