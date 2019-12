CTP: Liviu Dragnea e un ayatollah al tupeului. Nu va renunța niciodată la lupta pentru putere

Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, nu renunță la ideea revenirii la putere, spune gazetarul Cristian Tudor Popescu. Acesta este scopul mesajului de 1 Decembrie transmis de Dragnea, pe Facebook, spune gazetarul.

„Dl Dragnea a fost întotdeauna un ayatollah al tupeului, e cunoscuta prostire în față pe care o practică și din pușcărie”, a spus Cristian Tudor Popescu.

„E atât de simplu să îi arunci în față câteva dintre crimele pe care le-a comis cât a fost la putere împotriva poporului român și a României în lume. Dar nu e cazul. Doar putem să ne întrebăm de ce face asta și răspunsul e unul singur: pentru că dl. Dragnea nu a renunțat și nu va renunța niciun moment la întoarcerea în politică și la lupta pentru putere. De aceea mai dă câte un mesaj: sunt aici și poate mă întorc și vreau să fiu șef din nou, asta e tot”, a continuat gazetarul.

Fostul lider social-democrat Liviu Dragnea, aflat în închisoare, a transmis, duminică, pe contul de Facebook, un mesaj de Ziua Națională.

„La mulți ani, România! Țara mea dragă. De dragul tău am sacrificat tot și am făcut ce am știut mai bine să te ajut să crești mare, să fii bogată și puternică. Am renunțat la multe momente alături de familia mea, am ratat multe evenimente din viața copiilor mei, mi-am asumat în cele din urmă chiar și renunțarea la libertate, de dragul tău”, a scris Liviu Dragnea pe Facebook.