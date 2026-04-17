Live TV

Bolojan iese la atac și acuză PSD de „fugă de răspundere”. „Se comportă ca pe vremea lui Dragnea, de parcă ar avea 40%”

Data actualizării: Data publicării:
sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
PSD vrea un premier controlabil și un PNL „obedient” Premierul, discuții cu Nicușor Dan

Ilie Bolojan a acuzat PSD de „fugă de răspundere” și „joc dublu” în privința măsurilor de reducere a deficitului bugetar, Premierul a susținut că unii lideri social-democrați se comportă „ca pe vremea lui Dragnea, de parcă are avea 40%”, în contextul în care actuala situație ar reprezenta „un început de criză, de care România nu are nevoie”, pe fondul riscului pierderii fondurilor din PNRR.

„Avem niște probleme complicate care vin de deficitele bugetare. Avem riscul să pierdem sume de bani din PNRR, care se termină la finalul lunii august. România nu are nevoie de această criză politică”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri la Radio România Actualități.

Președintele PNL adăugat că că PSD critică Guvernul, chiar dacă a fost parte a deciziilor Guvernului la decizii, iar acum social-democrații încearcă să evite responsabilitatea pentru măsurile nepopulare.

„Explicația pentru declanșarea crizei are trei componente. Prima e fuga de răspundere, pentru că trebuie luate decizii grele pentru scăderea deficitului. Dar deciziile au fost luate la comun. Cei care dau sfaturi despre cum trebuie scăzut deficitul trebuie întrebați de ce nu au avut curajul să și le asume în trecut. Eu am văzut acest comportament mincinos, acest joc dublu al PSD, prin care au participat la decizie, dar s-au derobat de costuri. Retorica din ultima perioadă e că există o cămară pe care premierul nu o deschide, nu vrea să facă lucruri bune. Din păcate, cămara e goală, am consumat alimentele anii trecuți”, a explicat premierul.

PSD vrea un premier controlabil și un PNL „obedient”

Ilie Bolojan a susținut că PSD acționează din calcule politice și orgolii, nu în interesul țării, și că încearcă să impună un premier controlabil și un PNL „obedient”.

„Al doilea motiv e de tip politic - politica cinică. Sacrifici interesul României pentru interese de partid. PSD a fost mulți ani în guvernare, dar unii din conducerea PSD se comportă ca pe vremea lui Dragnea, de parcă ar avea 40%, dar nu mai au 40%. Dintr-un astfel de orgoliu politic supradimensionat peste anvelopa politică se trezesc că vor un premier marionetă. Cei care mă știu, știu că nu am permis acest lucru. Criza e ca și cum îți descoperi casa fără țigle. Dacă ar veni un alt premier, o marionetă, nu va avea nici o autoritate să facă ceva pentru binele țării. Dacă vrea să vină un premier care chiar să facă treabă, întrebarea e câte luni i-ar lua PSD să inventeze noi motive”, a precizat prim-ministrul

Premierul a adăugat că miza este și controlul politic asupra PNL.

„Mai este un motiv politic - PSD își dorește un PNL obedient. Când deciziile legate de conducere nu se iau în birourile acelui partid, înseamnă că există doar poziția de partid anexă. PSD și-ar dori un PNL de tip obedient. (...) S-au mai experimentat astfel de situaţii şi toţi cei care au ajuns în această situaţie n-au mai avut un viitor politic şi cel puţin cât timp voi fi preşedintele PNL, acest partid va rămâne un partid relevant, care va susţine valorile de modernizare ale României”, a punctat Bolojan.

Premierul, discuții cu Nicușor Dan

Întrebat dacă a discutat cu președintele Nicușor Dan despre situație, Bolojan a confirmat: „Da, am discutat”. El a acuzat PSD că a încercat să creeze tensiuni în coaliție: „PSD a încercat să creeze falii cu USR, nu a mers, apoi s-au mutat cu atenția asupra premierului. Asta înseamnă să te interferezi cu acel partid. Eu îmi doresc ca PNL să rămână un partid relevant”.

Premierul a mai afirmat că nu atacă partidele în ansamblu.

„Eu nu arunc anateme pe partide. Tot ce am spus legat de probleme nu se referă la partide în general. Sunt oameni din toate partidele pe care îi respect. Se referă la oameni care induc decizii în partid cu motivații ascunse”, a completat Bolojan.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

