Live TV

Incendiu devastator într-un bloc din China. Cel puțin 15 oameni au murit, iar zeci au ajuns la spital

Data publicării:
china pompieri
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un incendiu care s-a declanşat duminică după-amiază într-un imobil de locuit din nord-estul Chinei s-a soldat cu cel puţin 14 morţi, a transmis luni agenţia publică de ştiri Xinhua.

Incendiul s-a declanşat duminică, în jurul orei 17:00 (09:00 GMT) într-un imobil din oraşul Taiyuan, în provincia Shanxi, a precizat Xinhua în cursul serii.

„În total, 38 de persoane au fost transportate la spital pentru a beneficia de îngrijiri medicale, dintre care cinci au murit”, a relatat agenţia, care ulterior a ridicat bilanţul la 15 morţi luni dimineaţă.

Flăcările au fost stinse duminică şi operaţiunile de căutare şi salvare s-au terminat, a precizat Xinhua, citată de AFP și preluată de Agerpres.

O anchetă este în curs pentru a stabili cauza incendiului.

China a lansat o campanie împotriva riscurilor de incendiu în imobilele înalte în noiembrie 2025, după ce mai mulţi zgârie-nori au fost cuprinşi de flăcări la Hong-Kong, incident soldat cu 168 de morţi.

O lună mai târziu, un incendiu într-un imobil rezidenţial din provincia Guangdong, în sudul Chinei, s-a soldat cu 12 morţi.

În luna iulie, un incendiu într-o uzină de pantofi la Jinjiang, în provincia Fujian (sud-est), s-a soldat cu cel puţin 28 de morţi.

Incendiile soldate cu morţi sunt relativ frecvente în ţară, din cauza normelor în construcţii laxe şi a unei abordări de multe ori neglijente în materie de securitate a muncii, comentează France Presse.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
American dollars. Currency exchange. banking and business. United States economy. Market and stock market analysis. flat lay. Financial background
1
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații...
Van Allen Belts
2
Bariera de radiații a Pământului, considerată impenetrabilă, a fost străpunsă în timpul...
Shooting on the Main Square in Krakow
3
Atac armat în Cracovia: șase morți și 16 răniți. Autorul, care purta o ținută de tip...
JD Vance și Donald Trump
4
Un faimos analist electoral american are un „presentiment ciudat” că Trump ar putea...
Poland: Six killed in Krakow Shooting - 07 Nov 2026
5
Ce se știe despre autorul atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist...
La 42 de ani, marea sportivă și-a ales un partener cu 11 ani mai tânăr și i-a lăsat pe toți "mască": "Uimitoare!"
Digi Sport
La 42 de ani, marea sportivă și-a ales un partener cu 11 ani mai tânăr și i-a lăsat pe toți "mască": "Uimitoare!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
huang trump
Scandal de spionaj la Nvidia. Anchetă deschisă după dezvăluirile despre relația lui Jensen Huang cu o presupusă spioană chineză
xi jinping vorbeste la un congres la partidului comunist chinez
Xi Jinping își consolidează controlul asupra Chinei printr-o campanie de epurări fără precedent. Milioane de persoane, sancționate
Screenshot 2026-06-30 102743
Rusia spune că împărţirea zonelor de influenţă cu SUA şi China este mai importantă decât pacea în Ucraina. „Nu vrem o Ialta 2”
grafica inteligenta artificiala
Alianța care decide viitorul AI și echilibrul tehnologic global. Ce mize ascunse are parteneriatul dintre SUA și Taiwan
trump putin xi
Trump, Putin și Xi Jinping, la aceeași masă în China. De ce ar putea deveni întâlnirea o problemă pentru liderul chinez
Recomandările redacţiei
profimedia-1150399064
Autorul atacului armat din Cracovia a murit la spital, a anunțat...
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Al doilea reactor de la Cernavodă va fi repornit. Când va fi pus în...
nicusor dan sorin grindeanu
De ce „nu-i pică bine” lui Nicușor Dan o alianță PNL-USR și motivele...
Ilie Bolojan.
Conducerea PNL dă un ultimatum contestatarilor lui Ilie Bolojan: „Au...
Ultimele știri
Furt de energie la stațiile de încărcare a mașinilor electrice. Cum ar fi fost fraudată aplicația PPC Blue
Motivul pentru care companiile care dezvoltă AI caută în toată lumea turbine pe gaz second-hand și motoare de avion scoase din uz
Alexandru Nazare anunţă noi runde de discuţii la ECOFIN şi Eurogrup la Bruxelles. Miză importantă pentru România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Află când ți se schimbă norocul. Cea mai bună zi din această săptămână pentru fiecare zodie
Cancan
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o casă cu doar 6400 de euro. Terenul are peste 2000 de metri...
Fanatik.ro
Ionuț Radu apără poarta Celtei, dar nu și pe a României! De ce Daniel Șendre nu crede în explicația oferită...
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Gică Hagi pleacă în Qatar imediat după meciul cu Bosnia! Decizie surprinzătoare a selecționerului. Exclusiv
Adevărul
„Am dat pe felia aia mai mult decât pe toată plăcinta din magazin”. Deserturile care umflă nota de plată în...
Digieconomic
Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor
Digi FM
O fetiță de 9 ani, lăsată nemâncată la școală pentru o datorie de doar 12 euro! A fost singura din clasă care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mihai Bendeac anunță o surpriză de proporții: "El va fi antrenorul echipei naționale a României"
Pro FM
Drama ascunsă a celei mai populare soliste. Sora ei mai mică verifica dacă mai e în viață: "A fost...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Scandal între Michael Douglas și Julia Roberts la o petrecere. A jignit-o după ce băuse: „Ia-ți mâinile de pe...
Adevarul
Trabant, mașina ridiculizată în Occident, dar așteptată ani întregi în comunism. Ce putea și ce nu putea să...
Newsweek
Transferul dosarului de pensie. Cât durează și cine îți plătește pensia în cele trei luni de așteptare?
Digi FM
Rică Răducanu, dezvăluiri la 80 de ani despre pensie și banii pierduți de-a lungul vieții. De ce soția este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu o broască după ce a înghițit un licurici. Imaginile sunt virale: „E o nebunie”
Film Now
Penelope Cruz și soțul ei au ales Spania pentru a-și crește copiii. Pretenția pe care Javier Bardem o include...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...