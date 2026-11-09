Incendiu devastator într-un bloc din China. Cel puțin 15 oameni au murit, iar zeci au ajuns la spital

Un incendiu care s-a declanşat duminică după-amiază într-un imobil de locuit din nord-estul Chinei s-a soldat cu cel puţin 14 morţi, a transmis luni agenţia publică de ştiri Xinhua.

Incendiul s-a declanşat duminică, în jurul orei 17:00 (09:00 GMT) într-un imobil din oraşul Taiyuan, în provincia Shanxi, a precizat Xinhua în cursul serii.

„În total, 38 de persoane au fost transportate la spital pentru a beneficia de îngrijiri medicale, dintre care cinci au murit”, a relatat agenţia, care ulterior a ridicat bilanţul la 15 morţi luni dimineaţă.

Flăcările au fost stinse duminică şi operaţiunile de căutare şi salvare s-au terminat, a precizat Xinhua, citată de AFP și preluată de Agerpres.

O anchetă este în curs pentru a stabili cauza incendiului.

China a lansat o campanie împotriva riscurilor de incendiu în imobilele înalte în noiembrie 2025, după ce mai mulţi zgârie-nori au fost cuprinşi de flăcări la Hong-Kong, incident soldat cu 168 de morţi.

O lună mai târziu, un incendiu într-un imobil rezidenţial din provincia Guangdong, în sudul Chinei, s-a soldat cu 12 morţi.

În luna iulie, un incendiu într-o uzină de pantofi la Jinjiang, în provincia Fujian (sud-est), s-a soldat cu cel puţin 28 de morţi.

Incendiile soldate cu morţi sunt relativ frecvente în ţară, din cauza normelor în construcţii laxe şi a unei abordări de multe ori neglijente în materie de securitate a muncii, comentează France Presse.

Editor : Ana Petrescu