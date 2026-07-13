Dragnea: PSD a devenit unealta lui Nicuşor Dan sau a celor din spatele lui. Grindeanu se gândește doar la propria supravieţuire

Fostul președinte social-democrat Liviu Dragnea susține că „PSD a devenit unealta lui Nicuşor Dan sau a celor din spatele lui” şi că actualul președinte al partidului, Sorin Grindeanu, se gândește „doar la propria supravieţuire”.

„Tot PSD-ul a devenit unealta lui Nicuşor Dan sau a celor care sunt în spatele lui Nicuşor Dan", a spus Liviu Dragnea într-un podcast, potrivit News.ro.

El susține că „nu are niciun fel de putere Grindeanu de a avea un punct de vedere propriu". „El, şi nu numai el, cei câţiva care au capturat partidul, se gândesc doar la propria supravieţuire, şi la libertate şi a putea beneficia, mă rog, de ceea ce au putut să economisească în aceşti ani, nu ştiu cât, sute, milioane, foarte bine, dacă i-au făcut corect", a mai spus Dragnea, care a pierdut președinția PSD după ce a fost condamnat la închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu.

„Dar ei înţeleg un lucru clar, că dacă de mâine, Grindeanu şi cei din conducere nu mai au o valoare de întrebuinţare pentru Nicuşor Dan - eu spun Nicuşor Dan, ca să nu mai zic că e Gigel sau Ionel în spatele lui, el e exponentul, despre el vorbim - nu mai au niciun fel de protecţie, pentru că nu mai contează", mai spune fostul preşedinte al PSD.

Editor : M.B.