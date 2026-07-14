Fostul președinte PSD Liviu Dragnea susține că a fost vizitat de doi membri din conducerea Partidului Social Democrat cu o zi înainte ca partidul să ia decizia de a ieși de la guvernare. El spune că cei doi erau convinși că-l vor da jos pe premierul Ilie Bolojan și nu aveau niciun plan pentru cazul în care acest lucru nu s-ar fi întâmplat.

„Înainte să ia ei decizia politică, istorica decizie politică de a vota dacă ies de la guvernare sau nu - a fost într-o zi de luni. În duminica aia, la mine, au venit doi membri din conducerea PSD-ului. Duminică după-amiază”, a povestit Dragnea într-un interviu acordat Iosefinei Pascal pentru site-ul Helios și preluat de Republica.

El nu a vrut să spună cine sunt cei doi: „Nu e relevant, cel puțin acum.”

Dragnea a spus că i-a întrebat atunci direct pe cei doi membri PSD care este planul partidului. „Ieșim de la guvernare, după care îl dăm jos pe Bolojan”, a fost răspunsul lor. I-a întrebat apoi se se întâmplă dacă Bolojan nu poate fi dat jos de la conducerea PNL și rămâne premier interimar. „Mu se va întâmpla asta, pentru că e totul rezolvat. Și cu Nicușor Dan e vorbit, toată lumea...”, a fost răspunsul primit. La insistențele lui Dragnea, cei doi au spus: „vedem atunci”, în cazul în care Bolojan rămâne președinte PNL și premier interimar.

„Deci e clar. Nu aveți niciun plan. Vă doresc succes,” a conchis Dragnea.

El a criticat și încercările de rupere a PNL.

„O să fiți praf, dincolo de faptul că faceți ceva ce eu, și cred că nici alții dinaintea mea, alți președinți, n-au agreat: să te bagi în interiorul unui partid, să faci așa ceva. Mi se pare foarte josnic. Eu, ca partid, să intru în partidul tău și să te sap pe tine, să iau niște nemulțumiți... E îngrozitor. Îngrozitor de rău și de urât,” a spus el.

Editor : M.B.