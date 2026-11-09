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Conducerea PNL dă un ultimatum contestatarilor lui Ilie Bolojan: „Au la dispoziție 10 zile”

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Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Liberalii care au încălcat deciziile partidului şi au apelat la instanţă pentru a bloca activitatea PNL au la dispoziţie 10 zile pentru a-şi retrage contestaţiile şi a-şi clarifica drumul politic, a fost una dintre deciziile luate duminică, în şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului.

Precizările au fost făcute luni, într-o postare pe Facebook, de deputatul PNL Robert Sighiartău.

„Vă prezint câteva dintre cele mai importante decizii luate ieri de conducerea PNL. Reprofesionalizarea partidului. Înfiinţăm comisii de specialitate care să aducă expertiză, competenţă şi consistenţă politicilor publice. Am acordat un mandat de negociere pentru începerea procesului de fuziune prin absorbţie cu Forţa Dreptei condusă de Ludovic Orban, care se întoarce acasă. Cei care au încălcat deciziile partidului şi au apelat la instanţă pentru a bloca activitatea PNL au la dispoziţie 10 zile pentru a-şi retrage contestaţiile şi a-şi clarifica drumul politic”, a arătat Sighiartău.

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Potrivit liberalului, aceste decizii sunt paşi necesari pentru consolidarea partidului, recâştigarea încrederii românilor şi reconstrucţia unei alternative de centru-dreapta puternice şi credibile.

Mai mulţi liberali, printre care Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuţ Stroe, Adrian Veştea şi Hubert Thuma, au atacat în instanţă deciziile luat în cadrul Congresului Extraordinar al partidului din 21 iunie.

Editor : C.L.B.

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