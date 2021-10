CTP: Primul partid cu care trebuie să negocieze domnul Ciucă e PNL. Problema nu este că e militar

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a spus, vineri, la Digi24, că problema privind premierul desemnat Nicolae Ciucă nu este că e militar de profesie. CTP spune că, printre altele, Nicolae Ciucă „nu reprezintă opțiunea PNL” iar în ceea ce privește negocierile pentru formarea unui nou guvern, gazetarul afirmă că primul partid cu care trebuie să negocieze ministrul interimar al Apărării nu este PSD, ci chiar PNL. De asemenea, Cristian Tudor Popescu susține că generalul în rezervă „a comis un furt de imagine”.

Cristian Tudor Popescu: „Domnul Ciucă este domnul Iohannis. Punct. Domnul Ciucă, eu nu știu cum va reuși să poarte niște negocieri pentru a realiza un guvern sustenabil sub o formă sau alta. Nu pentru că este militar. Asta iar e o poveste pe care am văzut-o vehiculată. «Dom’le, e militar, deci nu e bine ca, în general, în democrații, un militar, un general în retragere să nu fie premier». De ce? Există un motiv pentru asta. Anume, preluarea puterii, prin lovitură de stat de obicei, se face cu ajutorul militarilor, cu ajutorul armatei. Asta este definiția loviturii de stat. Sau, în orice caz, cu forțe armate se face.

Atunci, să nu punem militari la conducerea țării, că poate dau ei o lovitură de stat.

Să fim serioși cu lovitura de stat dată de generalul în retragere Ciucă”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Atunci, nu în faptul că e militar vedeți o problemă?

CTP: „Nu asta e problema. Și nici nu e corect, în ultimă instanță, să-i interzici cuiva care...cineva a fost profesor, altcineva a fost medic, inginer sau altă meserie. A fost militar. De ce să-i interzici după aceea să ocupe niște funcții politice în stat? Care e problema? O lovitură de stat se dă și armata devine periculoasă în momentul în care politicul este alterat în așa hal încât duce la lovitura de stat și la ce am văzut începând cu Hitler.

Comandantul suprem al Armatei nu e ministrul Apărării, adică domnul Ciucă, care încă este ministru al Apărării până când devine premier. Comandantul suprem al Armatei este domnul Iohannis. Dacă domnul Iohannis are de gând să dea o lovitură de stat, o dă cu sau fără Ciucă”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Sigur, nu este cazul. Duceți discuția într-un absurd...

CTP: „Nu e niciun absurd. Absurdul este această frică: «vai de mine, nu militari». De ce nu? Care e problema?

Problema e alta. Problema este că nu știu ce abilități are acest domn Ciucă. L-am văzut. Are niște discursuri destul de lemnoase, mănâncă talaș mult. Nu l-am văzut să exprime o ideologie, niște direcții, convingeri politice. Domnul Ciucă n-are nicio treabă nici cu PNL. El nu reprezintă opțiunea PNL. Liberalii au mers până în ultima secundă cu Cîțu, că n-aveau cum altfel. L-a pus Iohannis.

Are de negociat cu partidele pentru a face un guvern? Păi, primul partid cu care trebuie să negocieze domnul Ciucă nu e PSD-ul, că cu USR am înțeles că nu negociază. E PNL-ul! Și are mari probleme domnul Ciucă în a negocia cu PNL-ul. Rădăcinile lui în partid, vechimea lui, capacitatea de a comunica, de a discuta, relaționa între diversele grupuri din PNL se duce spre zero. Capacitatea operațională a domnului general în interiorul PNL-ului e foarte scăzută.

De asemenea, e vorba de luarea de măsuri economice, medicale, sociale, nu de măsuri militare. Dânsul probabil că are abilități deosebite în direcția asta. Am văzut. Are medalii, are grad de general cu patru stele, se pricepe. A fost pe frontul de luptă, a fost în Irak. Dar aici nu e vorba de așa ceva. Nu știu ce abilități va avea domnul Ciucă să facă lucrurile astea”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: Domnul Cîțu cum se raportează, domnule Popescu?

CTP: „Sărut mâna coană pisică, curăț pușca și spun prostii. Trebuie să i se pună pe frunte domnului Cîțu. Șocîțul ce a făcut?”.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: O exprimare metaforică asupra căreia v-am atras ferm atenția și cu precedenta ocazie.

CTP: „Curat metaforică, dar umflați-l...sau dezumflați-l.

Domnul acesta, ce a făcut acum când a venit domnul Iohannis și i-a spus «Ciucă»? Domnul Cîțu s-a repezit primul. Asta se făcea la Partidul Comunist. Când cineva în ședință susținea un lucru până la un anumit moment și constata la un moment dat că se formează un trend acolo, o mișcare în sens contrar, se prindea de chestia asta și în momentul următor spunea «Păi, e așa cum am spus eu!». Bascula fulgerător în tabăra adversă. Asta era considerată o calitate.

Așa și Cîțu, ca să-și înghită umilința mai ușor a venit primu și a spus «Eu l-am pus pe Ciucă!». Doamne, sărăcuțu, mă uitam la el așa...Parcă i-a mai căzut niște păr din cap după faza asta”.

„Nicolae Ciucă a comis un furt de imagine”

„Problema cu Ciucă nu e că e militar. Problemele sunt astea pe care vi le-am spus acum. Și problema cea mai gravă a domnului Ciucă stă în această zicere a domniei sale. Vă rog să rețineți că nimeni nu i-a pus pistolul mitralieră în rinichi domnului general. Nu avea un AKM la spate atunci când a declarat de bunăvoie și nesilit de nimeni următoarele: «Consider atât de sfântă onoarea și demnitatea de a fi fost Șeful Statului Major al Apărării, încât indiferent de ce mi s-ar propune nu voi face altceva. Odată ce ai fost Șeful Statului Major al Apărării, reprezintă demnitatea cea mai mare pentru fiecare dintre noi iar eu consider că nu trebuie să fie în niciun fel umbrită această poziție de activitate în alt domeniu. Nu voi face politică. Voi face tot ceea ce îmi stă în putere şi îmi va îngădui viitorul să sprijin această instituţie. Dar nu dintr-o funcţie publică». Deci nu numai politică, nici măcar funcție publică.

Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24: O declarație din iunie 2018.

CTP: „De ce a făcut această declarație? Pentru a comite un furt. Acesta este un furt de imagine. La nivelul oamenilor politici, publici, pe care îi vedem pe ecrane, nu se practică furtul cu șperaclul, pontoarca, piciorul de căprioară, așa cum fac hoții obișnuiți. Aici se fură imagine.

De ce este un furt de imagine? De ce a făcut aceste declarații? Pentru ca oamenii să spună «uite, dom’le, ce om, ce om, nu vrea el să facă politică».

Acum, în decurs de doi ani, intră în PNL, senator, premier. E vreo problemă cu ce-a spus în 2018? Asta este problema principală cu domnul Ciucă. E militar? Unde este onoarea cuvântului de militar? La militari, mai mult decât la noi, cetățenii obișnuiți, «ein wort, ein mort», cum zicea nea Toma Caragiu”.