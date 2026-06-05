Ce răspunde Nicușor Dan, întrebat de ce nu l-a desemnat prim-ministru pe Sorin Grindeanu

Președintele Nicușor Dan a explicat, vineri, că decizia de a nu-l desemna pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier a fost influențată de lipsa unui răspuns clar din partea partidelor privind majoritatea parlamentară care ar urma să susțină viitorul Guvern. Șeful statului s-a declarat totodată optimist că toate forțele prooccidentale vor sprijini Cabinetul Tomac la votul de învestire din Parlament.

Chestionat, vineri la finalul participării la Summitul UE - Balcanii de Vest, de ce nu l-a nominalizat pe liderul PSD Sorin Grindeanu în funcția de prim-ministru, având în vedere și că e partidul cu cel mai mare procent obținut la alegerile parlamentare, Nicușor Dan a răspuns: „Pentru că era previzibilă majoritatea sau, în fine, domniile lor nu au dus raționamentul până la capăt”.

„Eu când am pus întrebarea care să fie majoritatea, am pus întrebare și care să fie majoritatea din care dumneavoastră să faceți parte sau care să fie majoritatea din care să nu faceți parte. Raționamentul până la capăt nu l-a dus nimeni despre cine să fie în acea majoritate”, a adăugat șeful statului.

Chestionat dacă PSD i-a propusși un guvern minoritar sau monocolor, șeful statului a răspuns cu întrebarea: „Sprijinit de cine?”.

Întrebat de cine e sprijinit Eugen Tomac, Nicușor Dan a replicat: „Eu am speranța că toate forțele prooccidentale vor sprijini acest Guvern, pentru că nu există o altă posibilitate logică prooccidentală și care să aibă și o majoritate în spate”.

De asemenea, întrebat dacă i s-au părut iresponsabile declarațiile liderilor celorlalte partide potrivit cărora nu ar fi de acord cu ideea de guvern tehnocrat, președintele a replicat: „Așa cum am răspuns și colegei dvs., premierul desemnat va avea discuții pe componență, pe program cu partidele de la care așteaptă sprijinul și eu sunt optimist că, în cele din urmă, îl va obține”.

Editor : Ana Petrescu