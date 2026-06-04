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ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Câte drone rusești mai sunt în drum spre România?

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Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Putin va continua să testeze rezistența flancului estic. România este mai vulnerabilă astăzi decât era acum patru ani, iar cea mai gravă problemă nu sunt dronele fizice, ci cele care zboară zilnic prin rețelele sociale", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru completează: „Dronele informaționale sunt deja aici. Iar statul român nu pare pregătit nici pentru unele, nici pentru celelalte."

Claudiu Pândaru: Câte drone ca cea din Galați, Florin, crezi că mai sunt în drum spre România?

Florin Negruțiu: Câte vrea Putin să trimită. Până acum au fost câteva zeci. Drona de la Galați este doar ultima dintr-o serie. Eu cred că s-a depășit încă o linie roșie. Drone rusești au ajuns în România și înainte. Unele probabil accidental, altele deliberat, pentru a testa reacția și capacitatea noastră de răspuns.

Crezi că Putin va fi descurajat de măsurile luate de România? De discuțiile de la ONU? De protestele diplomatice? Nici vorbă. Putin va continua să testeze rezistența NATO pe flancul estic și va lovi acolo unde vede slăbiciune.

Iar România este o țară slabă. Din păcate, la patru ani de la începutul războiului din Ucraina, societatea românească este mai slabă decât era atunci.

Pe de o parte, capacitatea noastră de a doborî drone a rămas aproape neschimbată. Nu am doborât niciuna dintre cele care au ajuns aici. Dar mai grav este altceva: rezistența populației la propaganda rusă a slăbit. În urmă cu patru ani, 71% dintre români spuneau că Rusia este agresorul. Astăzi, doar 55% mai cred asta. Și asta este rezultatul atacului constant purtat de Rusia pe rețelele sociale.

Claudiu Pândaru: Pentru că adevărul este că dronele rusești zboară permanent și prin social media românească. Le vedem la orice oră, dacă deschidem telefonul și începem să derulăm. Întrebarea este câți dintre concetățenii noștri mai sunt capabili să recunoască aceste drone informaționale și să înțeleagă de unde vine pericolul.

Iar statul român nu a făcut aproape nimic. Dacă în privința dronelor reale, cum a fost cea din Galați, nu pare că am făcut progrese importante, cu atât mai puțin am construit o apărare pentru aceste drone informaționale care zboară nestingherite prin rețelele sociale.

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