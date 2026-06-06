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AUR: Raportul privind explozia dronei din Portul Constanța riscă să nu fie făcut public niciodată

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Sigla AUR la Palatul Parlamentului din București, 7 iulie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Deputatul AUR Călin Matieș a reacționat la declarațiile președintelui Nicușor Dan, care a anunțat că un raport privind explozia dronei maritime din Portul Constanța va fi făcut public în 7–10 zile, susținând că există riscul ca adevărul să nu fie aflat niciodată, invocând precedentul raportului privind anularea alegerilor din 6 decembrie 2024.

Parlamentarul a făcut trimitere la situația raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, despre care afirmă că nu a fost prezentat nici până acum, potrivit comunicatului de presă al AUR.

„După ce mai bine de un an și jumătate i-a plimbat pe români cu povestea raportului privind anularea alegerilor prezidențiale, raport care nici astăzi nu a fost prezentat public, Nicușor Dan vine acum cu … un nou raport. De această dată despre drona ucraineană care a explodat în Portul Constanța”, a declarat Călin Matieș.

Acesta susține că există riscul repetării aceleiași situații.

„Românii au mai văzut filmul acesta. Se promite o analiză. Se anunță verificări. Se vorbește despre concluzii. Se cere răbdare. Apoi timpul trece, subiectul dispare din atenția publică, iar adevărul rămâne blocat prin sertarele instituțiilor”, a mai spus el.

În opinia sa, lipsa de claritate a informațiilor afectează încrederea publică: „Așa s-a întâmplat cu anularea alegerilor. Așa riscăm să se întâmple și acum”.

Deputatul AUR a ridicat și o serie de întrebări legate de gestionarea incidentului din Portul Constanța.

„Cine a fost informat? Când a fost informat? Ce măsuri au fost luate? De ce România află mai repede poziția Kievului decât poziția propriului Guvern?”, a adăugat Matieș.

El a mai afirmat că România trebuie să adopte o poziție mai fermă în astfel de situații.

„România nu poate fi condusă prin rapoarte care nu apar niciodată, prin concluzii care nu sunt prezentate și prin explicații care ajung mereu prea târziu”, a conchis deputatul AUR, conform sursei citate.

Editor : Ana Petrescu

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