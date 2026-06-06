Stadiul de realizare a termocentralei pe gaz de la Mintia a depăşit 80%, anunță Ilie Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan anunţă că stadiul realizăii termocentralei de la Mintia, care va fi cea mai mare centrală pe gaz din Uniunea Europeană construită pe un singur amplasament, a ajuns la 83%, iar în perioada următoare vor începe testele de interconectare dintre centrală şi staţia electrică. Premierul subliniază necesitatea ca toate instituţiile implicate să colaboreze pentru ca aceste teste şi etapele următoare să fie realizate fără întârzieri suplimentare.

Ilie Bolojan a anunţat, în urma unei vizite făcute sâmbătă, la termocentrala de la Mintia, că stadiul de realizare al investiţiei a depăşit 80%.

„Pe locul fostei termocentrale pe cărbune prinde contur o nouă centrală pe gaz de 1.700 MW, realizată printr-o investiţie privată de peste 1,2 miliarde de euro. La finalizare, va fi cea mai mare centrală pe gaz din Uniunea Europeană construită pe un singur amplasament. Proiectul este realizat în proporţie de peste 83% şi are un rol strategic pentru securitatea energetică a României. Înseamnă mai multă energie produsă în ţară, mai puţine importuri şi o capacitate mai bună de a acoperi consumul în perioadele dificile, mai ales iarna”, a transmis primul ministru demis.

Acesta arată că a discutat cu oficialii Transgaz şi Transelectrica despre calendarul de finalizare şi despre problemele care trebuie rezolvate pentru ca centrala să poată intra în funcţiune conform termenelor asumate.

Potrivit lui Bolojan, în perioada următoare vor începe testele de interconectare dintre centrală şi staţia electrică, până în octombrie urmînd a fi terminate interconectările cu reţeaua electrică.

„De asemenea, alimentarea cu gaz a noii centrale trebuie asigurată până în luna august. Este esenţial ca toate instituţiile implicate să colaboreze pentru ca aceste teste şi etapele următoare să fie realizate fără întârzieri suplimentare. România are nevoie de investiţii serioase în energie, de capacităţi noi de producţie şi de infrastructură modernă. Fără acestea nu putem avea competitivitate economică, stabilitate şi preţuri corecte pentru cetăţeni”, mai transmite şeful Guvernului interimar.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : B.E.