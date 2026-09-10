Robert Negoiță a vorbit vineri, la Digi24, despre posibilitatea unei guvernări PSD-AUR și despre strategia pe care crede că o urmează formațiunea condusă de George Simion. El consideră că AUR încearcă să câștige legitimitate politică și se declară sceptic că partidul ar accepta să intre acum la guvernare fără să obțină și funcția de premier.

Întrebat, la Digi24, dacă este posibilă formarea unui guvern PSD-AUR, Negoiță a răspuns: „Nu cred că AUR va accepta să intre la guvernare fără premier. Nu cred.”

De asemenea, referitor la cum vede jocul politic făcut de AUR, Robert Negoiță a susținut că partidul încearcă să demonstreze că nu poate fi exclus din ecuația politică, după o perioadă în care, în opinia sa, s-a încercat izolarea formațiunii.

„Să vă zic că apreciez jocul AUR? Da, pentru că eu cred, așa se vede de la mine, că dânșii vor să câștige legitimitate. Atâta s-a încercat anatemizarea dumnealor, încât dânșii încearcă să arate că nu se poate fără. Și vin unii lideri care își dau cu părerea ca să se legitimeze, să zică, da mă, haide că facem guvern”, a declarat Negoiță.

El consideră însă că AUR ar evita intrarea la guvernare în actualele condiții, mai ales dacă Executivul ar urma să fie condus de un premier din afara partidului.

„Dar părerea mea e că îi văd suficient de bine orientați în spațiu încât să facă greșeala asta, să accepte să intre la guvernare acum și cu un alt premier decât de la AUR. Așa se vede de la mine. Dar e doar opinia mea”, a precizat Robert Negoiță.

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Editor : M.I.