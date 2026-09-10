Bolojan, despre zborul privat spre Mykonos: „O imagine care îți poate arăta ce înseamnă statul paralel”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi seară, că imaginea unui zbor privat spre Mykonos, în care s-au aflat un judecător al Curții Constituționale, politicieni și oameni de afaceri, „pare că arată o imagine care îți poate reliefa ce înseamnă statul paralel”. Liderul PNL a făcut declarația în contextul în care a fost întrebat despre ancheta comisiei de constituționalitate de la Senat și despre situația judecătorului CCR Cristian Deliorga.

Bolojan a făcut o distincție între întâlnirea pe care a avut-o cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și zborul cu avionul privat în care s-au aflat Cristian Deliorga, politicieni și oameni de afaceri.

„Sunt două lucruri total diferite. Gândiți-vă, când ai o funcție și administrativă, cum este președinta Înaltei Curți, cum este președintele Parlamentului, de exemplu, ai și responsabilități administrative, cauți să le rezolvi. Și această întâlnire, care a fost în biroul președintelui Senatului, a fost într-o instituție publică. A fost într-o instituție în care sunt camere de luat vederi. Sunt oameni care circulă. Deci n-a fost ceva la secret”, a explicat Bolojan, joi seară la postul B1 TV.

El a precizat că Guvernul va pune la dispoziția Curții Constituționale o parte dintre birourile pe care le are în clădirea Parlamentului.

„Săptămâna viitoare, din aripa clădirii Parlamentului care este în administrarea Guvernului vom rezolva ca o parte din birourile pe care Guvernul le are acolo, în Parlament, să fie puse la dispoziția Curții, în așa fel încât aspectele care țin de funcționarea în bună regulă a echipei pe care o are Curtea Constituțională să fie asigurate”, a spus premierul interimar.

Bolojan a catalogat ancheta comisiei de la Senat drept „o acțiune de tip politic”.

„Toată așa-zisa anchetă care este la Senat nu este decât o acțiune de tip politic, una de a genera subiecte care nu au niciun fel de legătură cu realitatea”, a susținut el.

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Bolojan critică „socialismul de caviar”

În ceea ce privește zborul cu avionul privat, premierul interimar a spus că este vorba despre „un lucru de cu totul altă factură”.

„E dreptul fiecăruia să zboare cu ce avioane dorește și în ce condiții dorește, dar dacă ar fi să fac două comentarii generale legate de zboruri, unul este legat de socialismul de caviar”, a afirmat Bolojan.

El a criticat politicienii care promovează discursuri în favoarea oamenilor cu venituri mici, dar folosesc servicii și bunuri considerate exclusiviste.

„Există oameni politici care nu sunt ambasadorii oamenilor necăjiți, care nu țin discursuri de genul acesta, e o categorie, dar sunt cei care țin aceste discursuri și este frapant. Este total lipsit de orice fel de credibilitate să ții aceste discursuri, dar să folosești condiții de la zboruri cu astfel de avioane, de la mașini, de la toate dotările pe care le ai, care să invalideze total teoria pe care o susții”, a transmis premierul interimar.

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„Pare că arată o imagine care îți poate reliefa ce înseamnă statul paralel”

Bolojan a legat apoi imaginea persoanelor aflate la bordul avionului privat de sintagma „statul paralel”.

„Atunci când te uiți într-o astfel de poză, fără să mă refer la o persoană sau alta, pentru că nu fac lucruri de genul acesta, dar pare că arată o imagine care îți poate reliefa ce înseamnă statul paralel”, a declarat el.

Premierul interimar a explicat ce înțelege prin această sintagmă și a vorbit despre relațiile dintre persoane aflate în diferite instituții ale statului, zona politică, justiție, servicii și mediul de afaceri.

„Știți, a fost o sintagmă care a apărut de mult timp - statul paralel - sistemul și așa mai departe. Înseamnă oameni care sunt în diferite funcții ale statului, din partidele politice, din ministere, din instituții, din justiție, din servicii, dacă sunt, dar asta trebuie văzut în ce măsură sunt ofițeri sau nu, sau au ieșit în rezervă, din zona de afaceri care are predilecție cu instituțiile din stat, din zone de influență, care sunt în instituții și care folosesc aceste instituții nu în scopul în care ele au fost create, ci în scopul de a crea rețele care la un moment dat pot să folosească aceste instituții în scopuri de a lovi adversari, de a avantaja companii, de a rezolva probleme”, a susținut Bolojan.

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Ce spune despre audierea de la Senat

Întrebat dacă se va prezenta la Comisia de constituționalitate a Senatului pe 15 septembrie, Bolojan a spus că nu a putut participa la invitația primită în această săptămână.

„Am fost invitat în cursul acestei săptămâni. Am avut o zi plină de întâlniri pe componenta de nuclear, pe componenta de energie, pe fondul de modernizare și nu am reușit să mă duc. Voi vedea când a venit invitația și care va fi agenda”, a declarat premierul interimar.

El a criticat din nou demersul comisiei.

„Din păcate, este doar o comisie gândită pentru scopuri de hărțuire și nu are niciun fel de miză reală”, a spus Bolojan.

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Cine s-ar fi aflat în avionul privat spre Mykonos

În presă au apărut informații despre două zboruri cu avioane private care au transportat, la începutul lunii iulie 2026, la câteva zile distanță, un judecător al Curții Constituționale, politicieni și oameni de afaceri, unii dintre ei cu probleme penale. Zborurile, operate de Toyo Aviation, au avut ca destinații Nisa și Mykonos.

Potrivit PressOne, la bordul aeronavei de tip Embraer Legacy 600 care a zburat spre Mykonos s-ar fi aflat 13 persoane: judecătorul CCR Cristian Deliorga, președintele Tribunalului Constanța Marius Cătălin Croitoru, fostul ministru al Muncii Petre-Florin Manole, deputatul PSD și fostul premier Victor Ponta, senatorul UDMR István-Loránt Antal, președintele Camerei de Comert și Industrie a României Mihai Daraban, secretarul general al CCIR și fostul ministru al Transporturilor Ovidiu Ioan Silaghi, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București Bogdan Stelian Mîndrescu, proprietarul grupului Grampet Gruia Stoica, Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban și directorul comercial al companiei de stat Oil Terminal, omul de afaceri din Constanța și fost consilier local Ion Virgil Lixandru, și omul de afaceri din Constanța Florin Cârstocea.

Conform sursei citate, Gruia Stoica a fost condamnat definitiv pentru trafic de influență.

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Editor : Ana Petrescu