ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Supraviețuiește Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, în ciuda atacurilor din coaliție?

„Bolojan a terminat anul în picioare și cu un deficit mai mic decât cel prognozat. Asta nu-i convine deloc PSD-ului, care spera să-l prindă căzut", afirmă Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Plecarea lui Bolojan ar însemna instabilitate. Iar PSD nu e pregătit să-și asume acum funcția de premier. Încă sunt de rezolvat tăieri, cheltuieli și bugetul."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Guvernul anunță un deficit mai mic decât cel prognozat: 7,7%. Teoretic, România a cheltuit mai puțin și a strâns mai bine cureaua în lunile de când Ilie Bolojan e premier. Totuși, Sorin Grindeanu îl atacă pe premier și-i transmite să nu se împăuneze cu această reușită. Florin, va rezista Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, în ciuda acestor atacuri?

Florin Negruțiu: Da. Dacă președintele Nicușor Dan îi ține spatele, Bolojan rămâne. În ciuda tentativelor zilnice din partea PSD- și uneori chiar din PNL- de a-i trage scaunul de sub picioare. E amuzant să-l vezi pe Grindeanu întors dintr-o vacanță bine-meritată, cu tenul bronzat, intrând direct în tema deficitului. E deranjat că Bolojan a încheiat anul în picioare și că a reușit ceva concret: o ușoară însănătoșire a bugetului. Atacul său e unul preventiv, să nu cumva să culeagă Bolojan vreun beneficiu politic.

Ce e mai interesant: Ilie Bolojan nici n-a ieșit public să se laude cu rezultatul. Informația a apărut în presă. Dar domnul Grindeanu, ca om prevăzător, s-a grăbit să spună „să nu-și asume nimeni meritul!". E o obsesie veche: când e criză, aruncăm vina; când apare o rază de speranță, să nu cumva să câștige adversarul capital politic.

Claudiu Pândaru: În spatele acestor poziționări, dacă te uiți mai atent, e limpede ceva: PSD nu îl vrea pe Bolojan în fruntea Guvernului, dar nici nu vrea să fie nevoit să vină acum cu un premier propriu. Ar însemna să-și asume ei tăierile, cheltuielile, deficitul. Nici vorbă. Așteaptă ca Bolojan să termine munca grea, ca apoi să vină „la recoltat". Dar mai întâi trebuie să găsească acel liberal „înțelegător" care să le fie convenabil. Iar până atunci, preferă să saboteze din umbră și să blocheze orice asumare.