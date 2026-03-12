Președintele polonez respinge prin veto planul de a accesa împrumuturi UE în valoare de 44 de miliarde de euro pentru apărare

Președintele Karol Nawrocki a anunțat că va veta legislația care permite Poloniei să acceseze împrumuturi UE în valoare de aproape 44 de miliarde de euro pentru apărare, relatează TVPWorld.

Acest veto controversat adâncește disputa acerbă dintre șeful statului naționalist și guvernul centrist al prim-ministrului Donald Tusk cu privire la modul de finanțare a modernizării militare a Poloniei.

Țării i-au fost alocate 43,7 miliarde de euro – mai mult decât oricărei altui stat – din programul SAFE al UE, lansat în 2025. Împrumuturile pe termen lung, cu costuri reduse, au ca scop consolidarea capacităților de apărare în întreaga Uniune, pe fondul preocupărilor crescânde în materie de securitate.

Proiectul de lege care debloca finanțarea, care ar fi fost alocată pentru 139 de proiecte diferite, a fost adoptat de Parlament la sfârșitul lunii februarie, dar Nawrocki, un aliat al opoziției de dreapta, sugerase de mult timp că ar putea să-l respingă.

Nawrocki susține că programul de împrumuturi ar împovăra generațiile viitoare cu datorii și ar da UE prea multă putere de decizie cu privire la armele pe care Polonia le-ar putea cumpăra.

Planul alternativă

În schimb, el a propus un plan rival, „Polish SAFE 0%”, care utilizează veniturile din rezervele de aur ale Poloniei.

Guvernul Tusk susține însă că propunerea președintelui eurosceptic este imposibil de pus în practică și ar întârzia achizițiile militare urgente. De asemenea, insistă că veto-ul va limita doar aplicarea împrumutului SAFE, fără a-l anula complet.

Răspunzând la veto, Tusk a declarat pe X că „președintele a pierdut șansa de a acționa ca un patriot”.

Într-o postare pe rețelele de socializare joi seara, Tusk a declarat: „Președintele a pierdut șansa de a acționa ca un patriot. Rușine!” Prim-ministrul a adăugat că guvernul va emite un răspuns complet vineri dimineață.

Ministrul de Externe Radosław Sikorski a criticat, de asemenea, veto-ul lui Nawrocki, acuzându-l pe președinte că răspândește minciuni despre programul SAFE.

„Președintele Nawrocki a sugerat în discursul său că programul european SAFE va preda controlul armatei poloneze Bruxelles-ului. Aceasta este o minciună scandaloasă”, a declarat Sikorski pe rețelele de socializare.

„Președintele unei Polonii libere nu ar trebui să fie un mincinos și un laș”, a adăugat el.

