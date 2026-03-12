Live TV

Președintele polonez respinge prin veto planul de a accesa împrumuturi UE în valoare de 44 de miliarde de euro pentru apărare

Data publicării:
Official Visit Of The Swedish Royal Couple To Poland, Warsaw - 10 Mar 2026
Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
Din articol
Planul alternativă

Președintele Karol Nawrocki a anunțat că va veta legislația care permite Poloniei să acceseze împrumuturi UE în valoare de aproape 44 de miliarde de euro pentru apărare, relatează TVPWorld.

Acest veto controversat adâncește disputa acerbă dintre șeful statului naționalist și guvernul centrist al prim-ministrului Donald Tusk cu privire la modul de finanțare a modernizării militare a Poloniei.

Țării i-au fost alocate 43,7 miliarde de euro – mai mult decât oricărei altui stat – din programul SAFE al UE, lansat în 2025. Împrumuturile pe termen lung, cu costuri reduse, au ca scop consolidarea capacităților de apărare în întreaga Uniune, pe fondul preocupărilor crescânde în materie de securitate.

Proiectul de lege care debloca finanțarea, care ar fi fost alocată pentru 139 de proiecte diferite, a fost adoptat de Parlament la sfârșitul lunii februarie, dar Nawrocki, un aliat al opoziției de dreapta, sugerase de mult timp că ar putea să-l respingă.

Nawrocki susține că programul de împrumuturi ar împovăra generațiile viitoare cu datorii și ar da UE prea multă putere de decizie cu privire la armele pe care Polonia le-ar putea cumpăra.

Planul alternativă

În schimb, el a propus un plan rival, „Polish SAFE 0%”, care utilizează veniturile din rezervele de aur ale Poloniei.

Guvernul Tusk susține însă că propunerea președintelui eurosceptic este imposibil de pus în practică și ar întârzia achizițiile militare urgente. De asemenea, insistă că veto-ul va limita doar aplicarea împrumutului SAFE, fără a-l anula complet.

Răspunzând la veto, Tusk a declarat pe X că „președintele a pierdut șansa de a acționa ca un patriot”.

Într-o postare pe rețelele de socializare joi seara, Tusk a declarat: „Președintele a pierdut șansa de a acționa ca un patriot. Rușine!” Prim-ministrul a adăugat că guvernul va emite un răspuns complet vineri dimineață.

Ministrul de Externe Radosław Sikorski a criticat, de asemenea, veto-ul lui Nawrocki, acuzându-l pe președinte că răspândește minciuni despre programul SAFE.

„Președintele Nawrocki a sugerat în discursul său că programul european SAFE va preda controlul armatei poloneze Bruxelles-ului. Aceasta este o minciună scandaloasă”, a declarat Sikorski pe rețelele de socializare.

„Președintele unei Polonii libere nu ar trebui să fie un mincinos și un laș”, a adăugat el.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Ursula von der Leyen.
2
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
3
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
atac cu rachete ucraina
4
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
5
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Digi Sport
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Praha, 11.08.2025 VOLBY, VOLEBNÍ KAMPAŇ, ANO. Restaurace Pohoda, lídři ANO Praha 11, Andrej Babiš, Karel Havlíček
Cehia și-a redus bugetul pentru apărare. Reacție dură a ambasadorului SUA la NATO: „Fără scuze, fără excepţii”
München, Bayern, Deutschland, 15.02.2025: Hotel Bayerischer Hof: Münchner Sicherheitskonferenz 2025: Radoslaw Sikorski,
Ministrul polonez de Externe exclude participarea Poloniei la războiul cu Iranul. „Avem destule probleme pe cap”
Internet Hacking Photo Illustrations, Krakow, Poland - 17 Aug 2021
Polonia blochează un atac cibernetic asupra centrului nuclear. Anchetatorii investighează legătura cu Iranul
hacker gettyimages
Soldați mobilizați pentru a restabili accesul la IT într-un spital polonez după un atac cibernetic. Cine s-ar afla în spatele loviturii
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
Gard de patru metri la granița UE. O țară realizează cu armata o construcție fără precedent la frontiera cu Belarus
Recomandările redacţiei
ilie bolojan guvern
Guvernul a adoptat legea bugetului de stat și creșterea salariului...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan răspunde atacurilor PSD: Dacă un partid din coaliție nu...
alexandru nazare la guvern
Bugetul pe 2026: creștere de 1%, deficit de 6,2%. Nazare: Alocăm mai...
NWViNTdhYmQ3MjIxZjZlNGE3NDMxYzc0Yw==.thumb
Bolojan, întrebat dacă Guvernul ia în calcul scăderea accizei la...
Ultimele știri
Cum a fost întocmit bugetul de stat pe 2026. Guvernul a publicat structura proiectului adoptat în ședință la Palatul Victoria
Poluare masivă în lacul de acumulare Vidraru. A fost convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Zelenski și ministrul Apărării, Radu Miruță, vizită la Baza 86 Aeriană de la Borcea. Discuții despre pregătirea piloților ucraineni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Fanatik.ro
Lewis Hamilton, mai îndrăgostit ca niciodată. Ce face pilotul de la Ferarri pentru a fi aproape de Kim...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Cu cine s-a întâlnit Corina Caragea la Real Madrid – Manchester City. E unul dintre cei mai mari fotbaliști...
Adevărul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Playtech
Schimbare importantă pentru proprietari. Ce se întâmplă cu terenurile caselor construite înainte de 1990
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Cinci scenarii. Cum s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul
Newsweek
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...