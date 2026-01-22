Live TV

ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Va reuși Donald Trump să-și impună agenda globală în fața liderilor lumii?

Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Lumea este amenințată de toanele unui lider imprevizibil. Trump se comportă ca o putere imperialistă de secol XIX și dă apă la moară autocraților precum Vladimir Putin", avertizează Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru observă: „România nu are o strategie, nu are o voce, ci doar adoptă, tăcut, poziția de țară mică aflată în analiza eternă."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Donald Trump participă zilele acestea la Forumul Economic Mondial de la Davos. Deși e un forum economic, agenda sa pare una geopolitică- de la tarife și tensiuni comerciale, până la revendicarea Groenlandei. Florin, va reuși Trump să-și impună voința în fața liderilor europeni și nu numai?

Florin Negruțiu: Sper ca Europa să rămână patria democrației și a valorilor occidentale. Sper să nu ne lăsăm târâți în logica unui om care se comportă ca un preadolescent capricios. Este foarte greu să prevezi ce urmează în mandatul lui Trump. Iar realitatea este că America, în următorii ani, va fi un factor de instabilitate în lume. Ceea ce face Trump este să legitimeze tocmai stilul autoritar și agresiv al unor lideri precum Vladimir Putin. Ce face Trump când cere Groenlanda? Folosește exact logica imperialistă: „Suntem mari, deci avem dreptul să luăm ce vrem." Este fix ce face și Putin în Ucraina. Trump oferă, poate fără să-și dea seama, cel mai puternic argument pentru justificarea invaziilor. Și asta e doar începutul. America era o țară măreață pentru că era admirată. Acum devine o țară mare doar prin teritorii- dar nu și prin valori.

Claudiu Pândaru: În această lume tensionată, România rămâne în stadiul etern al „analizei". Nu avem nici voce, nici strategie. Liderii noștri încă ne explică cât de „mică" e România și că e mai bine să nu supărăm pe nimeni- nici partenerul transatlantic, nici partenerii europeni. Președintele Nicușor Dan, de exemplu, a ales să nu participe la Davos. Ni s-a spus că „nu umblă teleleu prin lume". Dar alți lideri exact asta fac: umblă, negociază, se văd, influențează. România nu. România lipsește.

