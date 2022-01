O comisie formată din cei mai buni specialişti pe care România îi are în acest moment în domeniul oncologic a prezentat recent, sub auspiciile Administraţiei Prezidenţiale, Planul naţional pentru combaterea cancerului – în fapt, o strategie bine gândită în cel mai mic detaliu, care, odată pusă în practică, va putea salva vieţi.

După dragoste, speranța este cel mai puternic cuvânt din dicționarul limbii române. Cel mai important atribut al Planului Naţional de Combatere a Cancerului este acela că oferă speranță tuturor oamenilor din România care se confruntă cu această boală perfidă a lumii moderne. Din păcate, cred că există puține persoane în țara noastră care să nu fi avut în familie, în cercul de prieteni sau să nu se fi confruntat personal cu această încercare care te rănește și care te transformă pentru întreaga viață.

Știu cu exactitate ce simte un om atunci când primește diagnosticul de cancer. Te simți ca și cum ai fi căzut într-o prăpastie și auzi două voci: una de speranță, alta de disperare; una de învinovățire, alta de resemnare; una de asumare și alta de revoltă. Însă toată lumea trebuie să știe că, de câte ori cazi, apare durerea, dar și șansa de a deveni mai puternic, mai stabil, mai rezistent, mai bun.

În zilele noastre, diagnosticul de cancer nu mai trebuie să fie privit ca o sentință de condamnare la moarte. Există și miracole, dar Planul Național de Combatere a Cancerului vine cu măsuri concrete care ne garantează că un număr din ce în ce mai mare de români vor urca în trenul supraviețuitorilor de cancer.

Pentru multe tipuri de cancer, avem tratamente eficiente disponibile, iar planul vorbește de superarme de luptă împotriva acestei boli. Însă uciderea cancerului vine adesea cu o deteriorare a calității vieții. Pe lângă daunele fizice, cancerul produce astfel traume sufletești și psihologice nu doar pentru pacienți, ci și pentru familiile acestora, traume care trebuie, la rândul lor, să fie tratate și vindecate.

Acesta este motivul pentru care am depus în Parlamentul României o inițiativă legislativă care se află în prezent la vot final în Camera Deputaţilor. Astfel, pacienții vor putea beneficia de suport psihologic pe toată perioada tratamentului, iar aparţinătorii acestora vor primi consiliere psihologică și 45 de zile libere atunci când îi însoțesc pe bolnavi la tratament.

Planul național de combatere a cancerului vine cu un obiectiv specific pe această zonă, acela de standardizare a consilierii psihologice specifice pacientului oncologic și aparținătorilor acestuia în vederea destigmatizării bolii și a reintegrării mai facile a pacienților în activitățile zilnice obișnuite.

În același timp, am inițiat o lege promulgată în acest an de Președintele României care transformă prima duminică din luna iunie în Ziua Naţională a Supravieţuitorilor de Cancer. O zi dedicată informării și educației pentru sănătate, care să atragă atenția societății românești asupra nevoilor speciale pe care le au supraviețuitorilor de cancer și asupra nevoii de îmbunătățire a sprijinului acordat acestora. O zi în care nu doar sărbătorim viața, ci conștientizăm cât de importantă este. În Planul Național de Combatere a Cancerului, regăsim o întreagă direcție complementară legii la care am făcut referire, care vizează realizarea unei strategii naționale de promovare a conceptelor de prevenție a bolilor cronice netransmisibile.

Cei care au reușit să învingă cancerul știu, la fel ca mine, că lupta noastră nu s-a terminat. Lupta abia a început. Adevărata victorie vine atunci când te implici cu tot ce ai și ce poți pentru a participa la îmbunătățirea vieții altor semeni de-ai tăi, pentru a-i ajuta și pe ei să devină învingători. Lupta mea și a celor implicați în elaborarea și implementarea Planului național de combatere a cancerului este de a găsi soluții, de a da speranțe și inspirație bolnavilor oncologici. Din poziția de parlamentar, cea mai mare valoare pe care o pot aduce este aceea de a îmbunătăți legislația, de a promova legislația necesară implementării acestui plan. Dacă ținem aproape, dacă înțelegem că împreună suntem mai puternici, vă asigur că împreună vom reuși. Vom salva vieți, vom putea pune capul seara pe pernă știind că am ajutat sute de mii de familii să nu se simtă singure și abandonate.