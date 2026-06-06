Efecte ale vremii nefavorabile în 10 județe și București: zeci de intervenții ale pompierilor pentru inundații și copaci căzuți

Efecte ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase au fost înregistrate, sâmbătă, în 29 de localităţi din 10 judeţe şi în municipiul Bucureşti, pompierii intervenind pentru evacuarea apei din locuinţe, curţi şi subsoluri, precum şi pentru îndepărtarea copacilor căzuţi, a informat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

Cele mai importante efecte au fost raportate în judeţele Vrancea, Ilfov, Vaslui şi Buzău, scrie Agerpres.

„Pe parcursul zilei de astăzi, efecte ale fenomenelor hidrometeorologice prognozate au fost înregistrate în 29 de localităţi din 10 judeţe (Bacău, Braşov, Buzău, Cluj, Covasna, Călăraşi, Ilfov, Olt, Vaslui şi Vrancea), precum şi în municipiul Bucureşti”, a transmis DSU.

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Potrivit sursei citate, echipajele de intervenţie au evacuat apa din 23 de locuinţe, peste 100 de curţi şi 20 de subsoluri. Totodată, pompierii au intervenit pentru degajarea a 10 copaci prăbuşiţi pe carosabil.

Circulaţia rutieră a fost afectată temporar pe două drumuri naţionale şi două drumuri judeţene, din cauza arborilor căzuţi şi a aluviunilor acumulate pe carosabil.

De asemenea, în localitatea Slon, judeţul Prahova, o alunecare de teren a afectat un drum comunal, accesul către aproximativ 80 de gospodării fiind posibil, la această oră, doar pietonal.

Forţele de intervenţie continuă acţiunile pentru înlăturarea efectelor produse de vremea severă în judeţele Covasna, Ilfov şi Vrancea.

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Având în vedere faptul că avertizările meteorologice şi hidrologice rămân în vigoare şi în perioada următoare, DSU a recomandat populaţiei să evite deplasările în zonele afectate, să nu traverseze cursuri de apă cu debite crescute, să îşi asigure obiectele care pot fi luate de vânt şi să urmărească informaţiile transmise de autorităţi.

Editor : Ana Petrescu