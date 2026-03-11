Live TV

România, pusă la test: Washington a cerut acces la bazele noastre militare pentru războiul din Orientul Mijlociu

Data publicării:
Cristina Cileacu
Cristina Cileacu
Cristina-Cileacu_avatar_1771411709

Miercuri dimineață, membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-au adunat în jurul unei cereri venite de la Pentagon: Statele Unite vor să folosească Baza 57 Aeriană, Mihail Kogălniceanu şi Baza 71 Aeriană, Câmpia Turzii, pentru a-și prepoziționa forțe şi capabilităţi militare în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Pe masă: propunerea de avioane-cisternă, echipamente de supraveghere și până la 500 de soldați americani, pentru o perioadă de 90 de zile. În balanță: însăși natura parteneriatului strategic dintre București și Washington.

Ce vrea, concret, Pentagonul

Solicitarea americană nu vizează avioane de luptă sau atacuri directe asupra Iranului. Washingtonul cere permisiunea să aducă aici trei categorii de capabilități: aeronave de realimentare în zbor, sisteme ISR de supraveghere și recunoaștere, plus un contingent estimat la circa 300 de militari. Suport logistic, nu forță de lovire.

Asta înseamnă că România nu devine parte beligerantă în conflict. Dar baza noastră de la malul Mării Negre, situată la aproximativ 1.500 de kilometri de zona fierbinte, ar deveni un nod esențial al mașinăriei militare americane.

Şi nici măcar nu este prima dată. Din 2003, când România și-a deschis bazele pentru operațiunile din Afganistan și Irak, Kogălniceanu a funcționat ca punct de tranzit și logistică. Poziția sa geografică o transformă, iar, într-un atu strategic greu de ignorat.

Un cadru legal deja existent

Înainte de orice dezbatere politică şi de reţele sociale, un detaliu esențial: România nu improvizează. Acordul de Cooperare în Domeniul Apărării semnat cu SUA în decembrie 2005 și ratificat de Parlament prin Legea 268/2006 permite exact acest tip de utilizare a bazelor militare românești. Mecanismul este instituționalizat și testat de două decenii.

CSAT analizează cererea concretă și, în funcție de tipul de capabilități implicate, informează Parlamentul. Nu există vid legal, nu există precedent lipsit de acoperire juridică.

De ce un „nu" ar costa scump

Un parteneriat strategic nu se verifică în vreme de pace. Se verifică exact în momente ca acesta.

România a primit enorm de pe urma prezenței americane: garanții concrete de securitate în fața Rusiei, investiții masive în infrastructura militară, sisteme antirachetă, acces la intelligence. Acum, partenerul cere ceva în schimb: acces la o bază logistică pentru o operațiune militară pe care o consideră legitimă.

Un refuz, sau chiar o tergiversare, ar trimite un mesaj durabil la Washington: că România este un aliat cu condiții. Și astfel de mesaje nu se uită ușor în capitalele care contează.

Riscuri reale, negocieri necesare

Asta nu înseamnă că România trebuie să accepte necondiționat. Teheranul a demonstrat că poate lovi la distanțe mari cu rachete și drone. Infrastructura strategică din Dobrogea, inclusiv Portul Constanța, intră teoretic în calculele unor adversari cu apetit pentru escaladare asimetrică.

Tocmai de aceea, ședința CSAT nu a fost doar despre „da" sau „nu". A fost despre termeni: ce garanții suplimentare de apărare aeriană primește România, ce echipamente militare contractate se livrează mai rapid, ce sprijin concret vine în schimbul accesului acordat. Bucureștiul are dreptul și obligația să negocieze.

Zelenski vine mâine la Bucureşti. Presiunea se simte din două direcții

Contextul complică și mai mult ecuația: a doua zi după ședința CSAT dedicată Orientului Mijlociu, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski ajunge la București. România este simultan sub presiune geopolitică din două direcții, Est și Sud-Est, cu doi parteneri strategici care cer sprijin concret în același timp.

Nu mai este vorba de securitate ca temă abstractă sau delegată altora. România este deja pe harta conflictelor active, nu ca actor principal, ci ca nod logistic, geografic și simbolic de care depind operațiuni cu miză uriașă.

Momentul care definește alianțele

Răspunsul dat astăzi la Cotroceni, votat de Parlament va fi citit atent la Washington, Moscova și Teheran deopotrivă. Mesajul României va spune, mai clar decât orice discurs diplomatic, ce fel de aliat suntem când contează cu adevărat.

Alte opinii
Cristina Cileacu
Cristina Cileacu
România față cu „umbrela nucleară" a lui Macron. De ce ezită Bucureștiul
Cristina Cileacu
Cristina Cileacu
Concluzii Munchen 2026: De ce Europa nu mai poate conta exclusiv pe garanția de securitate a SUA
Liliana Ruse
Liliana Ruse
Jurnalist Digi24
Cine îi recuperează pe votanții lui Călin Georgescu?
Liliana Ruse
Liliana Ruse
Jurnalist Digi24
Va avea CCR curaj să-l interzică pe Georgescu?
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Digi Sport
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sedinta in camera deputatilor
Cererea SUA de a trimite noi forțe în România a fost adoptată într-o...
nicusor da da noroc cu volodimir zelenski
Nicușor Dan îl primește joi, la Cotroceni, pe Volodimir Zelenski...
george simion vorbeste in parlament
George Simion, despre dislocarea în România a unor capabilităţi...
sorin grindeanu face declaratii la motiunea de cenzura
Sorin Grindeanu: Suveranitatea autentică nu se construiește prin...
Ultimele știri
Pedro Sanchez: „Rețelele sociale sunt un stat eșuat”. Spania lansează un sistem pentru monitorizarea conținutului instigator la ură
Domeniul pentru care Germania oferă salarii de 4.000 de euro, dar nu găsește suficienți angajați
Analiză ISW: Rusia a început să piardă teritorii în Ucraina pentru prima dată din 2023. Care sunt motivele
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alexandru muraru
România trebuie să vorbească pe măsura istoriei. În vremuri periculoase, democrațiile supraviețuiesc prin adevăr și curaj
Russia Ukraine
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
pret petrol global sonde
Zeci de țări vor elibera o cantitate record de petrol din rezervele de urgență, pe fondul creșterii prețurilor
Donald Trump la telefon
Trump declară că războiul din Iran se va termina în curând, că „practic nu mai este nimic” de atacat (Axios)
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Confirmare: Mojtaba Khamenei a fost rănit în atacul din 28 februarie, în care i-au murit șase membri ai familiei, inclusiv tatăl
Partenerii noștri
Pe Roz
La un pas de tragedie cu o oră înainte de nuntă: “Mă pregăteam fericită, iar în următoarea clipă aveam un...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine
Fanatik.ro
Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară: „Suntem monitorizaţi...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Dan Șucu, gata să dea o nouă lovitură în afaceri. Milionarul poate încasa 130.000.000 de euro
masina de politie
O femeie din Satu Mare spune că mascații au intrat peste ea și fiica de 12 ani. Poliția: percheziția a fost...
Playtech
Ce trebuie să faci dacă ai lovit o mașină în parcare și nu găsești proprietarul
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
Pro FM
Benny Blanco, prima reacție după scandalul „picioarelor murdare”. Ce spune artistul despre igiena sa: „Știu...
Film Now
Ce spune Harvey Weinstein despre relația fostei lui soții cu Adrien Brody: "Georgina a suferit teribil din...
Adevarul
Ce va pune capăt războiului SUA împotriva Iranului, potrivit unui înalt oficial iranian
Newsweek
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Mickey Rourke, evacuat oficial din casa sa din Los Angeles. Actorul a pierdut locuința după o datorie de...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...