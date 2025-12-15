Apar date noi după confirmarea, vineri, a două cazuri de lepră la un salon de masaj din Cluj Napoca. În afara celor două surori infectate, alte două angajate ale unității au fost internate preventiv și vor fi testate. Autoritățile sanitare monitorizează în continuare toate persoanele care au intrat în contact direct cu acestea, anunță Digi24.

Cele două surori care au fost diagnosticate cu lepră săptămâna trecută se află în continuare internate la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, anunță Digi24. Acestea au început deja tratamentul, iar starea lor este stabilă în acest moment, spun medicii.

De asemenea, ele vor trebui să urmeze tratamentul pentru o perioadă mai lungă de timp și vor rămâne în continuare internate în spital pentru supraveghere medicală.

Sâmbătă, alte două colege ale acestora au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj, după ce au luat contact cu cele două surori.

Luni, ele vor fi supuse unor teste medicale, iar ulterior se va putea stabili cu exactitate dacă au luat și ele această boală sau nu. Cert este faptul că ele nu au simptome, spun medicii.

Cele patru femei sunt din Asia, sunt angajate la același centru SPA din Cluj-Napoca, iar cele două surori au luat această boală în toamnă, atunci când au plecat în concediu în Bali, unde au vizitat-o pe mama lor, care la rândul ei suferea de lepră.

Între timp, ancheta epidemiologică a fost extinsă și în rândul clienților care au trecut pragul salonului de masaj, în ultima perioadă.

Autoritățile spun că situația este monitorizată zilnic și că, în acest moment, riscul pentru populația generală este unul foarte scăzut.

