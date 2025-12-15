Live TV

Video Cazul femeilor infectate cu lepră la Cluj: alte două angajate ale salonului au fost testate pentru boala infecțioasă. Anunțul medicilor

Data publicării:
Nurse attaching iv drip on patient s hand in hospital
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Apar date noi după confirmarea, vineri, a două cazuri de lepră la un salon de masaj din Cluj Napoca. În afara celor două surori infectate, alte două angajate ale unității au fost internate preventiv și vor fi testate. Autoritățile sanitare monitorizează în continuare toate persoanele care au intrat în contact direct cu acestea, anunță Digi24.

Cele două surori care au fost diagnosticate cu lepră săptămâna trecută se află în continuare internate la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, anunță Digi24. Acestea au început deja tratamentul, iar starea lor este stabilă în acest moment, spun medicii.

De asemenea, ele vor trebui să urmeze tratamentul pentru o perioadă mai lungă de timp și vor rămâne în continuare internate în spital pentru supraveghere medicală.

Sâmbătă, alte două colege ale acestora au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj, după ce au luat contact cu cele două surori.

Luni, ele vor fi supuse unor teste medicale, iar ulterior se va putea stabili cu exactitate dacă au luat și ele această boală sau nu. Cert este faptul că ele nu au simptome, spun medicii.

 Cele patru femei sunt din Asia, sunt angajate la același centru SPA din Cluj-Napoca, iar cele două surori au luat această boală în toamnă, atunci când au plecat în concediu în Bali, unde au vizitat-o pe mama lor, care la rândul ei suferea de lepră.

Între timp, ancheta epidemiologică a fost extinsă și în rândul clienților care au trecut pragul salonului de masaj, în ultima perioadă.

Autoritățile spun că situația este monitorizată zilnic și că, în acest moment, riscul pentru populația generală este unul foarte scăzut.

Citește și Doctorul Adrian Marinescu, despre cazurile de lepră din România: „Nu vom intra în panică. Riscul este foarte mic”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
viktor orban
1
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
2
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
3
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
pacienti, spital
4
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Digi Sport
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Mai multe persoane participă la Marșul „Împreună pentru Justiție!”, din Piața Universității spre Piața Victoriei, în București, 14 decembrie 2025.
Reacția lui Radu Marinescu după manifestațiile din marile orașe...
Chilling moment Bondi Beach gunman opened fire from bridge
„Un erou”. Cum a reușit un bărbat să-l dezarmeze și să-l pună pe fugă...
nicusor dan
Nicușor Dan participă în Finlanda la Summitul statelor UE de pe...
profimedia-1059374233
Regizorul american Rob Reiner și soția sa, găsiți morți în casa lor...
Ultimele știri
Nicușor Dan: „Împărtășesc îngrijorările legate de funcționarea justiției. Problemele semnalate sunt grave, dar au rezolvare”
A fost diagnosticat cu trei boli grave. Cum a fost tratat un bărbat
Australia intenționează să înăsprească legile privind armele de foc după atacul soldat cu 15 morți de la Bondi Beach, Sydney
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Linda Evans, la 83 de ani: „Încă îndrăgostită de viață”. Cum arată și ce face azi celebra actriță din...
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Fanatik.ro
Riscă să rateze FCSB play-off-ul?! Verdictul surpriză al lui Marius Şumudică: “Nu cred că mai are şanse la...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Ce băutură preferată are Ladislau Boloni. Mulți strâmbă din nas când aud de ea
Adevărul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre...
Playtech
Schimbări uriaşe în Codul Rutier pentru şoferi în 2026. Lista modificărilor care vor avea loc anul viitor
Digi FM
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un...
Digi Sport
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
Pro FM
Ce avere are Inna, la doar 37 de ani. Artista deține o proprietate care costă peste un milion de dolari
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Primii români care au avut curajul să strige „Jos Ceaușescu”. Revolta anticomunistă care a prefigurat...
Newsweek
Beneficiu la pensie, prelungit pentru toți pensionarii încă un an. Documentele se distribuie în decembrie
Digi FM
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
George Clooney, decizie radicală după o discuție cu soția sa, Amal. A spus totul fără jenă: „Nu mai sărut...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție