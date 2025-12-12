Live TV

News Alert Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj-Napoca. Ce spune ministrul Sănătății

Data actualizării: Data publicării:
paciet in pat de spital
Foto: GettyImages
Din articol
Rogobete: „Nu este o alertă de sănătate publică”

Al doilea caz de lepră în România a fost confirmat, vineri, la Cluj-Napoca, iar alte două femei sunt în evaluare pentru aceeași boală. Toate cele patru lucrau ca maseuze la același salon SPA, iar autoritățile sanitare au dispus închiderea temporară a unității și efectuarea unei dezinfecții complete. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că clienţii salonului unde au fost confirmate cele două cazuri nu trebuie să îşi facă griji şi nici controale medicale suplimentare.

Vineri a fost confirmat și al doilea caz de lepră în Cluj-Napoca, la sora primei femei confirmate cu această boală. Alte două colege de-ale acestora sunt evaluate pentru aceeași suspiciune.

Primele două paciente, surorile în vârstă de 21 și respectiv, 25 de ani, s-au prezentat la Spitalul Județean din Cluj la finalul lunii noiembrie. Investigațiile de laborator au confirmat atunci prezența bacteriei și ulterior s-a stabilit diagnosticul oficial în cazul primei femei.

Cele două surori au călătorit în luna septembrie în Asia, la mama lor, care avea această boală infecțioasă. Ele ar fi contactat boala în perioada petrecută acolo, înainte de a reveni în România.

După confirmarea bolii, autoritățile au dispus închiderea temporară a salonului SPA unde lucrau cele două și efectuarea unei dezinfecții complete. Toți angajații au fost programați la control medical, iar ancheta epidemiologică a fost extinsă și către clienții din ultima perioadă.

„(Clienţi salonului n.r. ) nu trebuie să-şi facă probleme şi nici controale, pentru că Inspecţia Sanitară de Stat şi Direcţia de Sănătate Publică vor face o anchetă epidemiologică extinsă, inclusiv cu clienţii din ultima perioadă",a declarat, vineri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Rogobete: „Nu este o alertă de sănătate publică”

Rogobete a explicat că transmiterea bolii necesită un contact prelungit.

„Persoana care s-a confirmat a stat împreună cu mama dânsei, în Asia, o lună de zile, în acelaşi apartament. Mama dânsei este acum în spital, confirmată cu această bacterie, deci cel mai probabil că de acolo a fost luat contactul. Este nevoie de un contact prelungit. Când spun prelungit, mă refer 2-3-4 săptămâni. De la o sesiune de masaj nu poate fi transmisă atât de uşor această boală", a punctat acesta.

Ministrul a adăugat că activitatea salonului a fost suspendată temporar, dar la începutul săptămânii viitoare lucrurile vor reveni la normal.

„În salon au fost luate, la indicaţiile Inspecţiei Sanitare de Stat, absolut toate măsurile specifice pentru dezinfecţie, deci nu există niciun pericol. Oamenii trebuie să înţeleagă acest lucru", a afirmat ministrul Sănătăţii.

În context, Rogobete a subliniat că nu este vorba despre o alertă de sănătate publică.

„Este, într-adevăr, efervescentă informaţia pentru că din 1981 nu am mai avut niciun caz de lepră confirmată în România, dar nu este o alertă de sănătate publică, nu este o alertă epidemiologică. În momentul de faţă monitorizăm şi controlăm situaţia. Sigur că, dacă se confirmă mai multe persoane, atunci vom institui toate măsurile specifice. Dar în momentul de faţă nu este cazul", a conchis acesta.

Citește și: Caz de lepră în România: De câte feluri este boala, cum se manifestă şi cum se tratează. Explicațiile unui medic

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
2
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
aer poluat in oras
4
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
5
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Digi Sport
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
De câte feluri este boala, cum se manifestă şi cum se tratează
Caz de lepră în România: De câte feluri este boala, cum se manifestă şi cum se tratează. Explicațiile unui medic
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
Caz de lepră confirmat în România. Alexandru Rogobete: Alte trei femei sunt în curs de evaluare
Afișul spectacolului
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre ei ar fi concertat pentru soldații lui Putin
RMN mobil, instalat la un spital din Iași. Foto Alexandru Rogobete Facebook
Premieră în România. Primul RMN mobil funcționează la Iași: investigații imagistice direct în sala de operație și în terapie intensivă
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Alexandru Rogobete, după vizita la spitalele din Prahova: Situaţia este sub control. Nu am transferat pacienţi la Bucureşti
Recomandările redacţiei
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
După ce au acuzat o campanie de destabilizare a Justiției...
European Political Community summit in Copenhagen
Concesie majoră: Ucraina este dispusă să ia în considerare crearea...
pupitru psd
DOCUMENT | PSD a început să se consulte cu liderii din teritoriu...
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care...
Ultimele știri
Anamaria Gavrilă a pierdut procesul cu o deputată pe care a exclus-o din partid. Recent, l-a dat afară și pe liderul deputaților POT
Taximetriștii care transferau bani de pe telefoanele clienților în conturile proprii au fost plasați sub control judiciar
Vremea se răcește în toată țara: sunt așteptate ninsori, vânt puternic și temperaturi negative. Anunțul meteorologilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de...
Fanatik.ro
Meme Stoica, informații de ultimă oră despre transferurile FCSB. „Un jucător din Portugalia”. Ce se întâmplă...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Gigi Becali a spus totul despre minunea de la FCSB – Feyenoord 4-3: „După 5 minute am sunat iar”. Mesaj...
barajul paltinu seaca
Criza apei din Prahova continuă: în trei comune apa rămâne nepotabilă
Playtech
Calculator pensie pe caz de boală 2025. Suma estimativă
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
A devenit milionară la 18 de ani și a decis să se retragă! Acum, nu-i vine să creadă ce putea să facă anul...
Pro FM
Bebe Rexha a cucerit plaja într-un costum de baie adânc decupat, cu imprimeu tropical: "Mă mut pe o insulă...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și...
Newsweek
Țeapă de 500 lei la Mica Recalculare. De ce a primit pensionarul decizia cu bani în minus la pensie?
Digi FM
Casa Albă, în haine de sărbătoare, în ciuda demolărilor ordonate de Trump. Cum a decorat Melania de Crăciun
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție