Al doilea caz de lepră în România a fost confirmat, vineri, la Cluj-Napoca, iar alte două femei sunt în evaluare pentru aceeași boală. Toate cele patru lucrau ca maseuze la același salon SPA, iar autoritățile sanitare au dispus închiderea temporară a unității și efectuarea unei dezinfecții complete. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că clienţii salonului unde au fost confirmate cele două cazuri nu trebuie să îşi facă griji şi nici controale medicale suplimentare.

Vineri a fost confirmat și al doilea caz de lepră în Cluj-Napoca, la sora primei femei confirmate cu această boală. Alte două colege de-ale acestora sunt evaluate pentru aceeași suspiciune.

Primele două paciente, surorile în vârstă de 21 și respectiv, 25 de ani, s-au prezentat la Spitalul Județean din Cluj la finalul lunii noiembrie. Investigațiile de laborator au confirmat atunci prezența bacteriei și ulterior s-a stabilit diagnosticul oficial în cazul primei femei.

Cele două surori au călătorit în luna septembrie în Asia, la mama lor, care avea această boală infecțioasă. Ele ar fi contactat boala în perioada petrecută acolo, înainte de a reveni în România.

După confirmarea bolii, autoritățile au dispus închiderea temporară a salonului SPA unde lucrau cele două și efectuarea unei dezinfecții complete. Toți angajații au fost programați la control medical, iar ancheta epidemiologică a fost extinsă și către clienții din ultima perioadă.

„(Clienţi salonului n.r. ) nu trebuie să-şi facă probleme şi nici controale, pentru că Inspecţia Sanitară de Stat şi Direcţia de Sănătate Publică vor face o anchetă epidemiologică extinsă, inclusiv cu clienţii din ultima perioadă",a declarat, vineri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Rogobete: „Nu este o alertă de sănătate publică”

Rogobete a explicat că transmiterea bolii necesită un contact prelungit.

„Persoana care s-a confirmat a stat împreună cu mama dânsei, în Asia, o lună de zile, în acelaşi apartament. Mama dânsei este acum în spital, confirmată cu această bacterie, deci cel mai probabil că de acolo a fost luat contactul. Este nevoie de un contact prelungit. Când spun prelungit, mă refer 2-3-4 săptămâni. De la o sesiune de masaj nu poate fi transmisă atât de uşor această boală", a punctat acesta.

Ministrul a adăugat că activitatea salonului a fost suspendată temporar, dar la începutul săptămânii viitoare lucrurile vor reveni la normal.

„În salon au fost luate, la indicaţiile Inspecţiei Sanitare de Stat, absolut toate măsurile specifice pentru dezinfecţie, deci nu există niciun pericol. Oamenii trebuie să înţeleagă acest lucru", a afirmat ministrul Sănătăţii.

În context, Rogobete a subliniat că nu este vorba despre o alertă de sănătate publică.

„Este, într-adevăr, efervescentă informaţia pentru că din 1981 nu am mai avut niciun caz de lepră confirmată în România, dar nu este o alertă de sănătate publică, nu este o alertă epidemiologică. În momentul de faţă monitorizăm şi controlăm situaţia. Sigur că, dacă se confirmă mai multe persoane, atunci vom institui toate măsurile specifice. Dar în momentul de faţă nu este cazul", a conchis acesta.

Citește și: Caz de lepră în România: De câte feluri este boala, cum se manifestă şi cum se tratează. Explicațiile unui medic

Editor : C.S.