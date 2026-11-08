O angajată a Poliţiei Locale Constanţa a tras din greşeală un foc de armă în sediul instituţiei, fără a exista persoane rănite. Incidentul s-a petrecut în momentul în care femeia a manevrat necorespunzător pistolul din dotare, în zona de acces către camera de armament. Poliţiştii au deschis dosar penal şi continuă cercetările în acest caz.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, sâmbătă, că poliţiştii Secţiei 4 au fost sesizaţi cu privire la faptul că la sediul unei instituţii publice din municipiul Constanţa a fost tras accidental un foc de armă.

„Din primele verificări a reieşit faptul că o femeie, în vârstă de 36 de ani, angajată a respectivei instituţii, autorizată să poarte armament letal în timpul serviciului, ar fi manipulat defectuos pistolul din dotare la finalul programului de lucru, în zona de acces către camera de armament, context în care s-a produs descărcarea accidentală a unui foc de armă. În urma incidentului au rezultat doar pagube materiale minore (urme de ricoşeu la nivelul pardoselii şi pe un geam), nicio persoană nefiind rănită”, au afirmat poliţiştii.

Aceștia au adăugat că arma şi elementele de muniţie au fost ridicate şi sigilate pentru expertizare.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de armă fără drept şi distrugere şi continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Editor : Ș.R.