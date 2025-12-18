Live TV

Video Despăgubiri cerute ilegal după inundații. Rudele unui primar din Bihor ar fi primit bani, deși nu au fost afectate de revărsarea apelor

Data publicării:
pompierii cara saci cu nisip la inundatii
Cod roșu de inundații în Bihor, oamenii și-au înconjurat casele cu ziduri din saci de nisip. FOTO: ISU Bihor

Rude ale primarului și viceprimarului unei comune din Bihor ar fi primit despăgubiri după inundațiile din urmă cu doi ani, deși nu s-ar fi aflat printre oamenii afectați de revărsarea apelor. Procurorii spun că sumele ar depăși un milion de lei, anunță Digi24.

 

Perchezițiile au avut loc la Primăria Lugașu de Jos din județul Bihor și la domiciliile primarului și viceprimarului, într-un dosar de obținere ilegală de fonduri și de lapidare.

Anchetatorii spun că în 2023, în timpul inundațiilor care au afectat mai multe localități din județ, Primăria ar fi prezentat documente și date false pentru ca mai multe persoane să primească ajutoare de urgență, în valoare de aproape 800.000 lei. 528 de familii ar fi primit acești bani nejustificat.

Tot în acest dosar, Primăria a făcut și achiziții de servicii fictive de proiectare pentru consolidare seismică și creșterea eficienței energetice, în acest caz anchetatorii spunând că e vorba de un prejudiciu de jumătate de milion de lei.

În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe înscrisuri, documente financiar-contabile, diferite contracte și două telefoane mobile.

Cercetările sunt deocamdată in rem și vizează faptele, nu anumite persoane, anunță Digi24.

Citește și Accident în Botoșani, între un autocar cu 40 de elevi şi un microbuz

O jurnalistă și soțul ei, găsiți împușcați în casă. Ce s-a întâmplat cu fiul lor de 3 ani, martor la tragedie
Digi Sport
O jurnalistă și soțul ei, găsiți împușcați în casă. Ce s-a întâmplat cu fiul lor de 3 ani, martor la tragedie
