Accident în Botoșani, între un autocar cu 40 de elevi şi un microbuz

Un accident în care au fost implicate un autocar cu 40 de elevi şi un microbuz s-a produs joi dimineaţă, în localitatea Iezer, din judeţul Botoşani.

„Un accident rutier s-a produs, în urmă cu puţin timp, pe DJ 291, în localitatea Iezer, comuna Hilişeu-Horia. În eveniment au fost implicate un autocar şi un microbuz. În momentul impactului, în autocar erau 40 de elevi, iar în microbuz doar conducătorul auto”, anunţă ISU Botoşani.

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanţă SMURD şi una aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă Botoşani.

Aceştia au constatatcă nu erau persoane încarcerate. Şoferul microbuzului a primit îngrijiri medicale la faţa locului, dar a refuzat transportul la spital.

Foto: ISU Botoșani

Editor : Sebastian Eduard