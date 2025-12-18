Live TV

Accident în Botoșani, între un autocar cu 40 de elevi şi un microbuz

masina de politie
Foto: Digi24

Un accident în care au fost implicate un autocar cu 40 de elevi şi un microbuz s-a produs joi dimineaţă, în localitatea Iezer, din judeţul Botoşani.

„Un accident rutier s-a produs,  în urmă cu puţin timp,  pe DJ 291, în localitatea Iezer, comuna Hilişeu-Horia. În eveniment au fost implicate un autocar şi un microbuz. În momentul impactului,  în autocar erau 40 de elevi, iar în microbuz doar conducătorul auto”, anunţă ISU Botoşani.

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanţă SMURD şi una aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă Botoşani. 

Aceştia au constatatcă nu erau persoane încarcerate. Şoferul microbuzului a primit îngrijiri medicale la faţa locului, dar a refuzat transportul la spital. 

Accident
Foto: ISU Botoșani

 

Editor : Sebastian Eduard

