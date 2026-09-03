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Calculii urinari foarte mici și riscul de complicații

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Calculii de dimensiuni reduse pot rămâne mult timp fără simptome și sunt descoperiți uneori întâmplător la ecografie sau CT. Totuși, poziția lor se poate modifica, iar migrarea către ureter poate provoca durere, sângerare sau blocarea scurgerii urinei. Despre microlitiaza urinară aflăm mai mult de la Dr. Rucsandra Manu, medic primar urologie.

Microlitiaza urinară descrie prezența unor calculi foarte mici la nivelul aparatului urinar, de obicei în rinichi. Dacă aceștia nu provoacă simptome și nu blochează căile urinare, poate fi suficientă monitorizarea lor, alături de măsuri care reduc riscul de creștere și formare a altor calculi. În microlitiaza urinară, hidratarea și recomandările alimentare sunt adaptate istoricului pacientului și, atunci când este posibil, tipului de calcul. Apariția durerii intense, a febrei sau a blocajului urinar schimbă însă conduita și necesită evaluare rapidă.

Tratamentul litiazei renale depinde de dimensiunea, localizarea și compoziția calculilor, precum și de simptomele pacientului. Calculii mici se pot elimina spontan, în timp ce pentru cei care nu trec, provoacă dureri repetate sau obstrucționează urina pot fi recomandate litotriția cu unde de șoc, ureteroscopia sau alte proceduri. În tratamentul pentru litiaza urinară, prevenirea recidivei este la fel de importantă ca rezolvarea episodului actual. Analiza calculului și, în anumite cazuri, evaluarea urinei pe 24 de ore pot ajuta la identificarea măsurilor potrivite pentru fiecare pacient.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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