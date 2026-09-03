Csoma, replică pentru Drulă: „Mă mir că nu a comunicat în maghiară și atunci când USR și AUR au depus împreună moțiunea de cenzură”

Deputatul Csoma Botond a răspuns joi atacului venit din partea lui Cătălin Drulă, care a acuzat UDMR că a votat înlocuirea unor membri PNL și USR în Biroul Permanent cu membri AUR și SOS România. La rândul său, Csoma Botond acuză USR de ipocrizie, amintind că partidul a votat o moțiune de cenzură alături de AUR.

„Am explicat în detaliu circumstanțele situației de constrângere în care ne-am aflat în legătură cu votul de marți din Biroul Permanent. Nu revin asupra detaliilor. Am văzut că USR-ul ne-a atacat vehement. Cătălin Drulă, deputat USR, a „învățat” brusc chiar și limba maghiară pe Facebook.

Mă „mir” că nu a comunicat în limba maghiară și atunci când USR și AUR au depus împreună moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu, au semnat împreună documentul și au votat împreună pentru adoptarea lui. Percep la ei ipocrizie și un standard dublu în acest caz”, a scris Csoma Botond joi, într-un mesaj pe Facebook.

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Liderul USR Cătălin Drulă a scris miercuri un mesaj în limba maghiară pe rețelele sociale, în care a acuzat UDMR că a votat, alături de PSD, înlocuirea a doi membri PNL și USR în conducerea Camerei Deputaților cu membri AUR și SOS.

„Cum a ajutat ieri UDMR extremismul să câștige teren în Parlamentul României. Dragi prieteni maghiari, citiți până la capăt. De ieri, în conducerea Camerei Deputaților au fost înlocuiți doi membri de la USR și PNL cu doi membri de la AUR și SOS. Și asta s-a întâmplat cu votul UDMR. Cu votul UDMR, de ieri, partidele extremiste cu care UDMR pretinde că se luptă au acum 4 reprezentanți (3 AUR + 1 SOS) față de partidele de dreapta USR+PNL care au doar 2 reprezentanți”, a scris Cătălin Drulă.

Editor : B.P.