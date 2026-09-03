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Ungaria pune condiții pentru bugetul UE și respinge aderarea accelerată a oricărei țări. Mesajul lui Peter Magyar

Data actualizării: Data publicării:
PETER MAGYAR Attends First European Council Summit As Hungarian Prime Minister, Brussels, Belgium, European Union - 18 Jun 2026
Peter Magyar, la primul summit al Consiliului European în calitate de premier al Ungariei, Bruxelles, Belgia, Uniunea Europeană – 18 iunie 2026 / Profimedia Images
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Din articol
Ungaria cere o soluție privind amenda de un milion de euro pe zi Budapesta își menține politica împotriva migrației ilegale Ungaria respinge aderarea accelerată a oricărei țări

Premierul Ungariei Peter Magyar a anunțat că Budapesta va accepta cadrul financiar multianual al Uniunii Europene pentru 2028-2034 doar dacă acesta va răspunde intereselor cetățenilor și companiilor maghiare. Declarația a fost făcută după întâlnirea de miercuri seară, de la Budapesta, cu președintele Consiliului European António Costa.

„În cadrul întâlnirii, am precizat clar că putem accepta noul buget pe șapte ani al Uniunii doar în cazul în care compromisul corespunde intereselor cetățenilor și companiilor maghiare”, a scris Magyar într-o postare pe Facebook.

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Ungaria cere o soluție privind amenda de un milion de euro pe zi

Premierul ungar a spus că a discutat cu António Costa și despre amenda de un milion de euro pe zi impusă Ungariei și a cerut găsirea unei soluții cât mai rapide pentru suspendarea acesteia.

„De asemenea, am menționat că așteptăm o soluție cât mai rapidă în ceea ce privește suspendarea amenzii de un milion de euro pe zi, impusă sub guvernul maghiar anterior”, a transmis Peter Magyar.

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Budapesta își menține politica împotriva migrației ilegale

Un alt subiect abordat a fost migrația. Magyar a anunțat că Ungaria își va menține cadrul legislativ și barierele fizice de la frontierele externe ale UE, invocând și situația din Ceuta, unde aproximativ 70.000 de persoane au intrat ilegal în interval de câteva zile în luna iulie.

„I-am subliniat domnului președinte că, mai ales în lumina evenimentelor petrecute în Ceuta în timpul verii, Ungaria va menține în continuare cadrul legislativ și barierele fizice necesare pentru a opri migrația ilegală”, a afirmat premierul ungar.

„Ungaria va continua să apere frontierele comune ale Uniunii Europene. Și ne așteptăm ca acest efort al nostru să fie recunoscut și la nivel european”, a adăugat el.

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Ungaria respinge aderarea accelerată a oricărei țări

Peter Magyar a reiterat și poziția Budapestei privind extinderea Uniunii Europene, precizând că Ungaria nu susține proceduri accelerate de aderare pentru nicio țară candidată.

„Am reiterat faptul că Ungaria nu susține procedura accelerată de aderare în cazul niciunei țări candidate”, a scris premierul ungar.

Editor : Ana Petrescu

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