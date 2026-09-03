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Premierul spaniol Pedro Sanchez apără intervenția forțelor de ordine în Ceuta: Migranții nu pot fi tratați „ca un sac de gunoi”

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Premierul spaniol Pedro Sanchez. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Sánchez: Peste 90% dintre migranți au fost returnați în 72 de ore

Premierul spaniol Pedro Sánchez a apărat în fața Congresului Deputaților modul în care forțele de ordine au gestionat afluxul masiv de migranți din Ceuta și a indicat rețelele sociale drept unul dintre factorii care au alimentat criza. Liderul de la Madrid susține că autoritățile au acționat rapid și în limitele legii, peste 90% dintre migranți fiind returnați în numai 72 de ore.

Adresându-se parlamentarilor, Sánchez a declarat că va prezenta „ceea ce știm până în acest moment, cu transparență absolută” despre evenimentele care au dus la izbucnirea crizei. El a afirmat că, în luna iulie, s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de migranți care au intrat în țară pe mare, concomitent cu intensificarea mesajelor distribuite online, transmite Euronews.

Referindu-se la forțele de ordine care au intervenit, Sánchez a declarat: „Oamenii noștri au fost nevoiți să ia decizii în câteva minute. Au ales să apere viața umană. Suntem foarte mândri de această decizie.”

Sánchez: Peste 90% dintre migranți au fost returnați în 72 de ore

Premierul a apărat apoi răspunsul mai larg al guvernului, afirmând în fața Congresului că situația a fost adusă sub control în câteva zile. „Am întărit frontierele și am împiedicat alte intrări. După 72 de ore, peste 90% se întorseseră”, a spus el.

Sánchez a descris operațiunea drept „unul dintre cele mai rapide procese de returnare din istoria Europei” și a afirmat că acest lucru a fost recunoscut de Comisia Europeană.

Premierul a respins sugestiile potrivit cărora Spania ar fi trebuit să acționeze mai dur pentru îndepărtarea migranților, subliniind constrângerile legale pe care trebuie să le respecte guvernul.

„Spania este o democrație. Nu poți apuca o ființă umană de braț și să o arunci peste graniță ca pe un sac de gunoi”, le-a spus el parlamentarilor. „Există legi și tratate pe care suntem obligați să le respectăm”, a adăugat Sánchez.

În ceea ce privește motivele pentru care criza nu a fost anticipată, Sánchez a fost categoric: „Niciun serviciu de informații nu a anticipat trecerea masivă a frontierei”. El a legat reacția guvernului de o hotărâre pronunțată de Curtea Supremă la 8 iulie, explicând că ulterior au fost adoptate mai multe măsuri.

„Am intensificat supravegherea maritimă. Am avut întâlniri cu autoritățile marocane pentru a aborda situația. Asta am făcut: am reacționat la schimbare”, a spus el.

Premierul a recunoscut că rămân întrebări importante fără răspuns în privința modului în care s-a desfășurat criza. „Ceea ce se întâmplă în Ceuta este mult mai complex și are mult mai multe fațete”, le-a spus Sánchez parlamentarilor.

Sánchez s-a prezentat în camera inferioară a Parlamentului Spaniei, la propria solicitare, pentru a da explicații cu privire la modul în care guvernul a gestionat evenimentele din Ceuta și la situația actuală din orașul autonom.

Audierea sa are loc pe fondul criticilor puternice la adresa guvernului socialist pentru răspunsul său la criza migrației, declanșată după ce mii de persoane au intrat din Maroc la sfârșitul lunii iulie.

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Situația a provocat, de asemenea, o dezbatere politică intensă privind controlul frontierelor, primirea migranților și rolul Marocului în această criză. Opoziția a cerut guvernului să explice deciziile luate de la începutul situației de urgență și să prezinte măsurile pe care intenționează să le adopte pentru gestionarea consecințelor acesteia.

Discursul premierului vine după o zi de manifestații de amploare organizate în sprijinul locuitorilor din Ceuta în numeroase regiuni ale Spaniei, cu o participare deosebită în orașul autonom, la Madrid și Sevilla.

La Madrid, Delegația Guvernului a estimat participarea la peste 50.000 de persoane, în timp ce Primăria a avansat cifra de 150.000. Deși manifestațiile s-au desfășurat în cea mai mare parte pașnic, seara s-a încheiat cu incidente în apropierea Congresului Deputaților.

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Editor : M.I.

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