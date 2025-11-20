Live TV

Ce înseamnă o ruptură gravă de menisc și când necesită intervenție

Ruptura gravă de menisc este o leziune frecvent întâlnită la sportivi și la persoanele active, manifestată prin durere intensă, blocaj articular și mobilitate diminuată. De c e necesită aceste leziuni ale meniscului o atenție specială și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Răzvan Dragomir, medic primar ortopedie și traumatologie.

Ruptura de menisc apare când structura fibrocartilaginoasă care stabilizează genunchiul cedează în urma unei rotații bruște sau a unui impact. Simptomele includ tumefacție, limitarea extensiei și senzația de agățare la mișcare. Diagnosticul prin RMN confirmă tipul leziunii și orientează conduita terapeutică.

Artroscopia de genunchi este metoda modernă de tratament, minim invazivă și cu recuperare rapidă. Chirurgul repară sau îndepărtează porțiunea afectată de menisc, restabilind funcționalitatea articulației. Procedura este urmată de reabilitare specifică, care asigură revenirea treptată la efort și prevenirea recidivelor.

