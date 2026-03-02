Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a treia zi într-un ritm accelerat al escaladării, cu un bilanț militar tot mai amplu. După uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, într-o operațiune militară comună americano-israeliană, confruntarea s-a transformat într-o campanie militară care se anunță de durată. Israel a continuat atacurile împotriva Teheranului, lovind în același timp și ținte Hezbollah din Liban. Statele Unite anunță că au lovit peste 1.000 de ținte iraniene, în timp ce Teheranul a răspuns cu valuri succesive de rachete și drone asupra Israelului și a bazelor americane din regiune. Președintele Donald Trump afirmă că operațiunea va continua „cu forță maximă” până la atingerea tuturor obiectivelor și vorbește despre o acțiune care va dura circa patru săptămâni.

O navă lovită de „proiectile de origine necunoscută” într-un port din Bahrein

ACTUALIZARE 14:20 Un incendiu a izbucnit într-un port din Bahrein, luni dimineață, după ce o navă a fost lovită de „două proiectile de origine necunoscută”. Nu s-au înregistrat victime, potrivit agenției britanice de securitate maritimă care a transmis informația, citate de Liberation.

„Incendiul a fost stins, iar nava rămâne la doc. Toți membrii echipajului sunt în siguranță și s-au evacuat de pe navă”, precizează organismul United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), care a primit o alertă de incident în acest port.

Grecia trimite forțe în Cipru după atacurile iraniene: „O vom proteja cu orice preț”

ACTUALIZARE 13:56 În urma atacurilor iraniene asupra unei baze britanice din Cipru, Grecia a anunțat că va trimite două fregate și două avioane de vânătoare pentru a apăra țara vecină.

Ministrul Apărării din Grecia a declarat că țara sa este pregătită să protejeze Cipru „cu orice preț”.

Baza suverană britanică din Cipru, care găzduiește personal militar și angajați civili, era în curs de evacuare luni după declanșarea sirenelor, a indicat un corespondent al AFP, citat de Le Soir.

Aproximativ 70 de mașini au fost văzute părăsind zona bazei Akrotiri, pe coasta de sud a insulei mediteraneene, a precizat jurnalistul.

Stocurile de drone Shahed, prezentate de Garda Revoluționară Islamică

ACTUALIZARE 13:30 Garda Revoluționară Islamică publică imagini cu stocurile de drone Shahed din buncărele montane, precum și videoclipuri care arată lansarea acestor drone asupra țintelor din țările din Golful Persic.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Premierul libanez: Hezbollah, interzis să desfășoare operațiuni militare în țară

ACTUALIZARE 13:25 Premierul libanez Nawaf Salam a anunțat interzicerea activității militare a milițiilor șiite libaneze pro-iraniene Hezbollah și restricții care limitează operațiunile sale la sfera politică din Liban, pe fondul atacurilor organizației teroriste împotriva Israelului.

„Declarăm că respingem orice acțiune militară sau de securitate desfășurată de pe teritoriul libanez în afara instituțiilor legitime. Ceea ce a făcut Hezbollah constituie o abatere de la deciziile guvernului”, a declarat el.

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu ar fi fost lovit, spun iranienii

ACTUALIZARE 13:10 Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a declarat luni că a vizat biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu din Tel Aviv, precum și centrele de securitate și militare din Haifa și a lansat un atac asupra Ierusalimului de Est, informează NDTV.

„Biroul criminalului prim-ministru al regimului sionist și sediul comandantului forțelor aeriene ale regimului au fost ținte ale atacului”, a declarat Garda într-un comunicat difuzat de agenția de știri Fars.

Aceasta a precizat că în atac au fost utilizate rachete Kheibar.

În plus, Iranul ar fi vizat un loc în care se afla comandantul Forțelor Aeriene Israeliene.

Starea actuală a lui Netanyahu este încă neclară, iar detalii suplimentare despre operațiune vor fi făcute publice ulterior, a precizat Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.

"Biroul prim-ministrului criminal al regimului sionist (Israel) şi cartierul general al comandantului Forţelor aeriene ale regimului au fost luate ca ţintă", au declarat Gardienii Revoluţiei într-un comunicat, citat de agenţia de presă Fars.

În acelaşi timp, armata israeliană a anunţat că a eliminat mai mulţi înalţi responsabili ai Ministerului iranian al Informaţiilor în timpul primelor lovituri ale operaţiunii "Lion's Roar", desfăşurată pe baza unor informaţii considerate precise. Potrivit Tsahal, această acţiune a vizat principala instituţie de informaţii a regimului iranian, aflat sub autoritatea directă a ghidului suprem, conform portalului i24News.



Printre cei vizaţi figurează Sayed Yahya Hamidi, descris ca fiind ministrul adjunct responsabil cu "afacerile israeliene", acuzat că a orchestrat activităţi teroriste de-a lungul anilor împotriva unor ţinte israeliene şi occidentale, precum şi a oponenţilor regimului atât în Iran, cât şi în străinătate. Jalal Pour Hossein, şeful diviziei de spionaj a ministerului, ar fi fost, de asemenea, ucis. Armata israeliană susţine că alţi înalţi oficiali au fost ucişi în acelaşi atac.

Ce spune medicul personal al lui Netanyahu

În direct la Digi 24, medicul personal al premierului israelian, Herman Berkovits, a declarat că informația este falsă și că el ar trebui să fie primul care să afle dacă premierul ar avea o problemă. El a adăugat că, deși situația este extrem de tensionată și Israelul este amenințat de Iran, starea de spirit a populației din țara sa este bună și populația speră că aceste confruntări se vor încheia în curând.

O serie de noi explozii au fost auzite luni deasupra Ierusalimului, au relatat jurnaliștii AFP, după ce armata israeliană a declarat că a detectat noi rachete lansate din Iran.

„Cu puțin timp în urmă, IDF a identificat rachete lansate din Iran către teritoriul Statului Israel. Sistemele defensive funcționează pentru a intercepta amenințarea”, a declarat armata într-un comunicat.

Maghen David Adom (echivalentul israelian al Crucii Roșii) a informat că 10 persoane au fost rănite într-un atac asupra orașului Be'er Sheva. „Echipele MDA acordă îngrijiri medicale și evacuează la Centrul Medical Soroka un bărbat de aproximativ 35 de ani în stare moderată și 9 persoane ușor rănite de cioburi de sticlă”, relatează ynetnews.com.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Iranul a atacat infrastructura civilă din Qatar, inclusiv aeroportul: Ministerul Afacerilor Externe

ACTUALIZARE 12:45 Majed al-Ansari, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Qatar, a acordat un interviu CNN despre ultimele evoluții din regiune.

El a declarat că Qatarul a interceptat atacurile iraniene care vizau infrastructura civilă, inclusiv aeroportul internațional. Al-Ansari a spus că astfel de atacuri nu pot rămâne fără răspuns.

El a adăugat că Qatarul nu are relații cu Iranul în acest moment.

Iranul recunoaște moartea mai multor membri ai Gărzii Revoluționare

ACTUALIZARE 12:35 Trei membri ai Gărzii Revoluționare și cinci militari iranieni au fost uciși în bombardamentele americane și israeliene, potrivit comunicatelor difuzate luni de agențiile iraniene.

Cei trei membri ai Gărzii Revoluționare au fost uciși într-un atac asupra provinciei Lorestan (vest), iar cei cinci militari într-un alt atac asupra orașului Khorramabad (vest), scrie Liberation.

Germania nu se va alătura operațiunii împotriva Iranului

ACTUALIZARE 12:30 Germania nu se va alătura operaţiunii SUA şi a Israelului împotriva Iranului, a declarat luni ministrul de Externe german Johann Wadephul, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă, relatează dpa, preluată de Agerpres.



Guvernul german "nu are intenţia de a participa", a insistat Wadephul într-o declaraţie pentru staţia de radio Deutschlandfunk, la două zile după ofensiva declanşată de SUA şi Israel sâmbătă împotriva Iranului.



Spre deosebire de Regatul Unit, care a decis să permită SUA să folosească bazele sale din regiune pentru a distruge rachete şi platforme de lansare a rachetelor iraniene, Germania nu are baze similare în zonă.



"De asemenea, nu avem resursele militare necesare", a explicat şeful diplomaţiei germane. Cu toate acestea, ministrul a declarat că soldaţii germani "s-ar apăra dacă ar fi atacaţi". Unităţi ale Bundeswehr-ului (armata Germaniei) staţionează în prezent în Iordania şi Irak. "Din perspectiva germană, nu vor exista alte măsuri dincolo de acestea", a adăugat el.



Întrebat dacă atacul asupra Iranului contravine dreptului internaţional, Wadephul a spus "desigur, există îndoieli în legătură cu asta, nu există nicio îndoială în această privinţă", notează dpa.



Totuşi, ministrul german de Externe a insistat că "Iranul reprezintă o ameninţare considerabilă, nu doar pentru Israel şi regiunea respectivă, ci şi pentru Germania şi Europa".



Evocând "programul de rachete balistice semnificativ al Teheranului", Wadephul a spus că "acestea sunt rachete cu o rază care ameninţă de asemenea Europa".



Regimul iranian a "fost întotdeauna hotărât" să "acţioneze împotriva Europei şi a intereselor europene" şi ameninţă Germania cu "acţiuni teroriste", a argumentat el.



Ministrul a subliniat ameninţarea reprezentată de Iran, care "lansează atacuri cibernetice împotriva Germaniei", indicând că Teheranul sprijină războiul Rusiei în Ucraina.

Prețul petrolului european continuă să rămână ridicat

ACTUALIZARE 12:25 Prețul petrolului european continuă să rămână ridicat și se apropie de 80 de dolari pe baril. A înregistrat o majorare de 9%, față de închiderea de vineri.

Deși Strâmtoarea Hormuz nu a fost oficial închisă, navele nu mai intră și nu mai pleacă din Golful Persic, după ce trei petroliere au fost lovite de drone duminică.

Franța ar putea intra în război împotriva Iranului

ACTUALIZARE 12:05 Ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot a declarat că Parisul este pregătit să se alăture apărării Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Irakului, Bahrainului, Kuweitului, Omanului și Iordaniei.

Ministrul francez de externe a spus că Franța este „pregătită” să participe la apărarea țărilor din Golf și a Iordaniei împotriva Iranului, dacă va fi necesar.

Barrot și-a exprimat „sprijinul deplin și solidaritatea totală” față de Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Irak, Bahrain, Kuweit, Oman și Iordania, menționând că aceste țări au fost „țintite în mod deliberat de rachetele și dronele Gărzilor Revoluționare (iraniene)” și târâte într-un război pe care nu l-au ales.

Franța, împreună cu Germania și Regatul Unit, au transmis că sunt pregătite să-și apere interesele și pe cele ale aliaților din Golf în fața agresiunilor.

Deși Franța și-a exprimat solidaritatea militară, oficialii francezi au criticat, de asemenea, lipsa de consultare prealabilă în cadrul ONU a atacurilor unilaterale americano-israeliene, subliniind necesitatea legitimității internaționale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Armata israeliană declară că „toate opțiunile sunt pe masă” pentru invazia terestră a Libanului

ACTUALIZARE 11:40 Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Effie Defrin, a declarat că Israelul a mobilizat aproximativ 100.000 de rezerviști, zeci de batalioane, brigăzi și divizii, care sunt pregătiți pentru „toate posibilitățile, atât defensive, cât și ofensive”.

„Toate opțiunile sunt pe masă”, a spus el, potrivit Al Jazeera.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Au fost deja desfăşurate ''întăriri'' în mai multe zone ale Israelului şi la frontiere.

Nu există semne că instalațiile nucleare iraniene au fost lovite, nu se poate lua legătura cu autoritățile iraniene: AIEA

ACTUALIZARE 11:35 Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) nu are nicio informație că atacurile israeliene și americane asupra Iranului au lovit vreo instalație nucleară, dar nu a reușit să ia legătura cu autoritățile nucleare iraniene, a declarat directorul Rafael Grossi în fața Consiliului Guvernatorilor al agenției, scrie CNN.

„Nu avem nicio informație că vreuna dintre instalațiile nucleare ar fi fost avariată sau lovită”, a declarat el, adăugând: „Eforturile de a contacta autoritățile iraniene de reglementare nucleară continuă, fără niciun răspuns până în prezent”.

„Ploaie de rachete” iraniene asupra Israelului

ACTUALIZARE 11:05 Gardienii Revoluţiei din Iran au anunţat luni că au lansat o ploaie de rachete care vizează oraşele israeliene Tel Aviv şi Haifa, precum şi Ierusalimul de Est, relatează AFP, preluată de Agerpres.



„Printre ţintele acestei a zecea salve (de rachete - n.r.) s-au numărat complexul guvernamental al regimului sionist (israelian - n.r.) din Tel Aviv, atacuri împotriva centrelor militare şi de securitate din Haifa şi un atac împotriva Ierusalimului de Est”, a declarat armata ideologică a Republicii Islamice într-un comunicat difuzat de televiziunea de stat.



În atac au fost folosite rachete balistice Kheibar, se adaugă în comunicat.

Ministrul israelian al Apărării: „Naim Qassem este o țintă marcată pentru eliminare”

ACTUALIZARE 10:35 Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a emis o declarație în care afirma că secretarul general al Hezbollah, Naim Qassem, „este acum o țintă marcată pentru eliminare”.

„Oricine urmează calea lui Khamenei se va trezi în curând alături de el în adâncurile Iadului, împreună cu toți membrii eliminați ai axei răului”, se mai arată în declarație, potrivit ynetnews.com.

Ambasada SUA în Bahrain afirmă că „grupuri teroriste” complotează atacuri împotriva cetățenilor americani

ACTUALIZARE 10:05 Ambasada SUA în Bahrain avertizează că „grupurile teroriste și cei inspirați de astfel de organizații intenționează să atace cetățenii americani în străinătate”.

Într-o declarație, ambasada a încurajat cetățenii americani să evite hotelurile din Manama, afirmând că acestea ar putea fi ținte ale atacurilor, scrie Al Jazeera.

„Grupurile teroriste continuă să comploteze posibile atacuri în Bahrain. Teroriștii pot ataca fără avertisment sau cu un avertisment minim”, a adăugat ambasada.

Un cetățean chinez, mort în Iran. Beijingul cere încetarea acțiunilor militare în conflictul din Iran

ACTUALIZARE 10:00 China a solicitat încetarea focului și negocieri diplomatice pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, afirmând că cel puțin un cetățean chinez a fost ucis la Teheran, relatează Al Jazeera.

„Cea mai urgentă sarcină este încetarea operațiunilor militare și prevenirea extinderii conflictului”, a afirmat ea, solicitând „o soluție prin dialog și negocieri”.

Explozii în Qatar, Bahrein și Kuweit. O dronă iraniană a lovit o rafinărie Aramco în Arabia Saudită

ACTUALIZARE 09:55 Bijan Hosseini, reporter CNN, transmite din Doha, unde luni dimineață s-au auzit „șase sau șapte explozii puternice”, în timp ce din diferite zone din jurul Golfului veneau informații despre atacuri iraniene.

Agenția de știri Sabereen, afiliată milițiilor pro-iraniene din Irak, a relatat despre explozii suplimentare în Bahrein și Kuweit.

O dronă a lovit o rafinărie aparținând companiei petroliere saudite Aramco din Ras Tanura, a declarat o sursă pentru Reuters. Potrivit relatării, rafinăria a fost închisă ca măsură de precauție. Sursa a menționat că „situația este sub control”, scrie ynetnews.com.

Al Jazeera relatează că, de ore bune, și în orașul de coastă ordanian Aqaba sună sirenele de alertă.

Marea Britanie trimite echipe rapide pentru a ajuta cetățenii să părăsească Orientul Mijlociu

ACTUALIZARE 09:45 Marea Britanie a creat sisteme de sprijin pentru a ajuta la evacuarea cetățenilor săi din Orientul Mijlociu, unde se estimează că aproximativ 300.000 de persoane și-au înregistrat prezența în regiune, a declarat ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, citată de Al Jazeera.

„Analizăm o gamă largă de opțiuni, colaborând în mod crucial cu industria turismului și cu autoritățile guvernamentale pentru evacuare, dacă va fi necesar”, a declarat Cooper pentru Sky News.

Guvernul britanic dorea redeschiderea spațiului aerian și trimitea echipe de intervenție rapidă în regiune pentru a colabora cu industria turismului, a spus ea.

Reacția Ursulei von der Leyen la atacul asupra bazei militare britanice din Cipru

ACTUALIZARE 09:30 Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat un mesaj pe X, în care a dat asigurări că UE este alături de statele membre în mod colectiv, ferm și fără echivoc, în fața oricăror amenințări.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Zelenski și-a oferit ajutorul în războiul împotriva Iranului

ACTUALIZARE 08:55 „Acum, toată lumea, uitându-se la Orientul Mijlociu, vede că experiența Ucrainei în domeniul apărării este de neînlocuit.

Chiar și statele din Golf, care dispun de sisteme mai multe și mai performante, ratează în continuare o parte din țintele balistice și drone.

Suntem gata să împărtășim această experiență”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, citat de NEXTA.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Președintele cipriot confirmă: o dronă iraniană a lovit o bază aeriană britanică din țară

ACTUALIZARE 08:49 Președintele cipriot Nikos Christodoulides a confirmat că o bază aeriană britanică situată pe teritoriul țării sale a fost lovită de o dronă Shahed, relatează ynetnews.com. Au fost înregistrate pagube minore.

El a subliniat că autoritățile cipriote sunt în stare de alertă maximă și că țara sa nu este implicată în activități militare în regiune.

Un presupus atac cu drone a lovit o bază militară britanică din Cipru, a confirmat Ministerul Apărării (MOD).

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat că nu au existat victime la baza RAF Akrotir, care a fost lovită de o dronă Shahed fără pilot.

Rafinărie de petrol din Kuweit lovită de proiectile, doi muncitori răniți

ACTUALIZARE 08:45 O importantă rafinărie de petrol din Kuweit a fost lovită de șrapnel luni dimineață, potrivit agenției de știri de stat Kuwait News Agency.

Doi muncitori de la uzina petrolieră Mina Al-Ahmadi au fost răniți în explozie și transportați la spital cu leziuni ușoare, a declarat purtătorul de cuvânt Ghanem Al-Otaibi într-un comunicat de presă citat de agenție.

Producția rafinăriei - care, potrivit Companiei Naționale de Petrol din Kuweit, are o capacitate de 346.000 de barili pe zi - nu a fost afectată.

„Echipele de urgență și-au început activitatea imediat după incident, activând planul de răspuns rapid și luând toate măsurile de precauție pentru a asigura siguranța personalului și a instalațiilor, care nu au suferit daune materiale”, a adăugat Al-Otaibi.

Ambasada SUA în Kuweit îndeamnă cetățenii americani să rămână în adăposturi din cauza amenințărilor cu rachete și drone

ACTUALIZARE 08:40 Ambasada SUA în Kuweit a emis un avertisment către cetățenii americani, îndemnându-i să rămână în adăposturi din cauza amenințărilor continue cu rachete și atacuri cu vehicule aeriene fără pilot în regiune.

„Există o amenințare continuă de atacuri cu rachete și drone asupra Kuweitului. Nu veniți la ambasadă. Adăpostiți-vă în locuința dvs. la etajul cel mai jos disponibil și departe de ferestre. Nu ieșiți afară”, a postat pe X Departamentul de Stat al SUA pentru Afaceri Consulare.

Personalul ambasadei SUA se adăpostește la fața locului, a declarat departamentul, și a îndemnat cetățenii americani să revizuiască planurile de securitate în caz de atac.

Noi explozii în Dubai, Abu Dhabi, Doha şi Manama

ACRUALIZRE 08:31 Jurnalişti AFP şi martori au raportat luni că au auzit explozii puternice în cele mai mari două oraşe din Emiratele Arabe Unite, precum şi în capitalele Qatarului şi Bahrainului, potrivit Agerpres.

Kuweitul transmis la rândul său că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat un număr nespecificat de drone care vizau ţara, dar că nu au fost raportaţi răniţi, conform agenţiei oficiale de ştiri.

Iranul efectuează atacuri împotriva ţărilor din Golf ca represalii pentru moartea Ayatollahului Khamenei, care a fost ucis într-un atac israeliano-american sâmbătă dimineaţa.

O persoană a fost ucisă şi alte 32 au fost rănite în Kuweit, în timp ce trei cetăţeni pakistanezi, nepalezi şi din Bangladesh au fost ucişi şi 58 de persoane au fost rănite în Emiratele Arabe Unite.

Citește și: Războiul din Orientul Mijlociu ar putea provoca cea mai gravă criză a pieţei de gaze de după 2022 (Bloomberg)

Bahrainul anunţă un mort în atacurile iraniene

Bahrainul a anunţat luni că o persoană a fost ucisă în atacurile iraniene împotriva vecinilor săi din Golf, ca răspuns la loviturile aeriene americano-israeliene, în timp ce noi explozii s-au auzit în Dubai, Abu Dhabi, Doha şi Manama.

Este primul deces din Bahrain şi al cincilea în emiratele bogate ale regiunii începând de sâmbătă.

„Un incendiu a izbucnit la bordul unei nave străine în oraşul industrial Salman, după căderea unor resturi dintr-o rachetă interceptată. Incendiul a dus la moartea unui muncitor asiatic şi la rănirea gravă a altor doi”, a transmis Ministerul de Interne, adăugând că incendiul a fost „ţinut sub control şi stins”.

Citește și: Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Un zbor privat către Europa ajunge la 350.000 de dolari

Iranul nu va negocia cu SUA, spune şeful securităţii naţionale de la Teheran

ACRUALIZRE 08:17 Secretarul Consiliului Naţional de Securitate al Iranului, Ali Larijani, a anunţat, luni, că Iranul nu va negocia cu SUA, dezminţind astfel informaţii vehiculate de presă.

„Nu vom negocia cu Statele Unite”, a scris Larijani pe X, potrivit News.ro.

El a explicat şi de ce a făcut precizarea, postând o informaţie apărută în presă: „Wall Street Journal: Iniţiativa lui Larijani de a relua negocierile cu Washingtonul a fost prezentată prin intermediari din Sultanatul Oman”.

Larijani a fost un loialist şi consilier al liderului suprem ucis al ţării, ayatollahul Ali Khamenei.

Donald Trump a declarat anterior că noua conducere a Iranului dorea să discute cu el şi că el a fost de acord, potrivit unui interviu acordat revistei Atlantic.

„Ei vor să discute, iar eu am fost de acord să discut, aşa că voi discuta cu ei”, a spus preşedintele SUA. „Ar fi trebuit să o facă mai devreme.”

Kuwaitul a interceptat drone ostile

Kuwaitul a interceptat luni drone ostile, în a treia zi consecutivă de atacuri iraniene de ripostă asupra statelor vecine din Golf, ca răspuns la atacurile SUA şi Israelului asupra Republicii Islamice, relatează Reuters.

Nu au fost raportate victime după ce apărarea aeriană a Kuwaitului a interceptat majoritatea dronelor în apropierea cartierelor Rumaithiya şi Salwa, a declarat directorul general al apărării civile.

Potrivit unui martor Reuters, mai devreme în Kuwait s-au auzit explozii puternice şi sirene.

Teheranul a declarat că va viza bazele americane din regiune după ce SUA şi Israelul au lansat sâmbătă atacuri asupra Iranului.

De asemenea, a atacat o serie de zone civile şi comerciale din oraşele din Golf, extinzând impactul conflictului asupra principalelor centre regionale de aviaţie şi comerţ.

Autorităţile din Dubai şi Abu Dhabi au cerut hotelurilor să prelungească şederile pentru oaspeţii care nu pot pleca

Autorităţile din Dubai şi Abu Dhabi au cerut hotelurilor să prelungească şederile pentru oaspeţii care nu pot pleca din cauza situaţiei din Orientul Mijlociu, într-o mişcare coordonată pentru a proteja vizitatorii internaţionali afectaţi de perturbările de călătorie, informează Gulf News.

Directivele obligă hotelurile să acorde prioritate bunăstării oaspeţilor, să asigure continuitatea cazării şi să evite solicitarea eliberării camerelor dacă turiştii nu pot părăsi ţara sau nu pot acoperi imediat costurile prelungirii şederii.

Dubaiul dispune prelungiri flexibile ale şederii

Departamentul pentru Economie şi Turism din Dubai a emis o directivă oficială către managerii hotelurilor, cerându-le să permită oaspeţilor afectaţi să îşi prelungească şederea în aceleaşi condiţii ca rezervarea iniţială.

Instituţia a precizat că măsura este aliniată cu directivele guvernamentale de a oferi sprijin şi asistenţă deplină vizitatorilor internaţionali în contextul situaţiei actuale.

Potrivit publicaţiei Emarat Al Youm, hotelurile au fost rugate să coopereze pe deplin pentru a se asigura că turiştii care nu pot pleca sunt cazaţi fără întreruperi.

Oficialii au subliniat, de asemenea, că oaspeţii nu trebuie obligaţi să elibereze camerele dacă nu pot plăti imediat costurile suplimentare, reflectând un accent mai larg pus pe protecţia consumatorilor şi bunăstarea vizitatorilor.

Operatorii hotelieri au fost instruiţi să notifice prompt departamentul în astfel de cazuri, furnizând detalii despre durata rezervării iniţiale, perioada de prelungire şi eventualele dificultăţi operaţionale întâmpinate.

Autorităţile de la Abu Dhabi vor acoperi costurile de cazare

Autorităţile din Abu Dhabi au emis o directivă similară, care merge mai departe, confirmând că guvernul va acoperi costurile de cazare pentru oaspeţii blocaţi.

Într-o circulară transmisă hotelurilor, Departamentul pentru Cultură şi Turism (DCT) Abu Dhabi a precizat că unităţile de cazare trebuie să prelungească şederea oaspeţilor până când aceştia pot pleca.

„Având în vedere circumstanţele actuale şi faptul că unii oaspeţi au ajuns la data de check-out, dar nu pot călători din motive care nu ţin de voinţa lor, vă rugăm să le prelungiţi şederea până când vor putea pleca”, se arată în document.

În document se mai arată că „costul şederii prelungite va fi acoperit de DCT Abu Dhabi” şi solicită hotelurilor să transmită facturile direct departamentului.

Israelul a lovit din nou Teheranul

ACRUALIZRE 07:49 În cea de-a treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane împotriva Iranului, armata israeliană a continuat luni atacurile pe scară largă asupra Teheranului, vizând şi Hezbollah, care, pentru prima dată în conflict, a atacat Israelul dinspre Liban.

Anterior, preşedintele american Donald Trump şi-a reafirmat obiectivul de a „decapita” regimul iranian, ale cărui lovituri de represalii au făcut morţi în Israel şi în state arabe din Golf care spun că sunt gata să „îşi apere securitatea”.

Armata israeliană a indicat luni că continuă să efectueze „atacuri la scară largă” la Teheran „împotriva unor ţinte ale regimului terorist iranian”.

Agenţia de presă iraniană Tasnim a raportat explozii în capitală.

Citește și: Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în Orientul Mijlociu, din cauza conflictului din Iran. Cine participă

Hezbollah se implică în conflict

Hezbollah a promis că va „înfrunta” agresiunea americano-israeliană împotriva Iranului după moartea ayatollahului Ali Khamenei. Mişcarea armată pro-iraniană cu sediul în Liban şi-a pus în aplicare ameninţările, afirmând luni că a lansat rachete şi drone spre Israel, pentru prima dată în acest conflict.

Armata israeliană a ripostat rapid, anunţând că loveşte ţinte ale Hezbollah „în întregul Liban” şi ordonând locuitorilor din aproximativ 50 de sate să evacueze.

Explozii puternice au fost auzite la Beirut de un jurnalist al AFP, potrivit Agerpres.

Premierul libanez Nawaf Salam a afirmat că atacurile împotriva Israelului sunt „un act iresponsabil”.

Şeful Statului Major al armatei israeliene, general-locotenent Eyal Zamir, a declarat luni că atacurile împotriva Hezbollah în Liban ar putea dura "multe zile", relatează AFP, preluată de Agepres.



"Am lansat o campanie ofensivă împotriva Hezbollah", a declarat generalul Zamir într-o înregistrare video publicată de armată, la câteva ore după bombardamentele israeliene împotriva cartierelor din sudul Beirutului şi asupra sudului Libanului, lansate ca răspuns la atacurile cu rachete ale grupării Hezbollah, susţinut de Iran, asupra Israelului.



"Trebuie să ne pregătim pentru câteva zile de lupte, multe zile", a adăugat el.



Cel puţin 31 de persoane au murit şi alte 149 au fost rănite luni dimineaţa în bombardamentele israeliene asupra periferiei Beirutului şi în sudul Libanului.

Citește și: Cursele speciale ale TAROM care ar fi trebuit să repatrieze peste 300 de români din Orientul Mijlociu, amânate pentru luni seară

Trump strigă răzbunare

Statele Unite au anunţat duminică că au pierdut trei soldaţi, primele pierderi în conflict. Acestea nu vor fi ultimele, a avertizat Donald Trump, care a promis că va „răzbuna” moartea lor.

Aşa cum făcuse şi cu o zi înainte anunţând operaţiunea militară, el a făcut apel la poporul iranian: „Luaţi puterea, America este cu voi”. El le-a mai cerut încă o dată Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice, să „depună armele” sau să vor muri.

„Patru până la cinci săptămâni”: aceasta este estimarea pe care Trump a dat-o pentru durata operaţiunilor americane, în New York Times, fără a oferi detalii.

De asemenea, el a declarat pentru New York Times că are „trei opţiuni foarte bune” de candidaţi pentru a conduce Iranul în viitor, fără a dezvălui niciun nume.

Statele din Golf sunt gata să se apere

Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrein, Qatar, Kuweit şi Oman, membrii Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG), au avertizat duminică seara că vor lua „toate măsurile necesare pentru a-şi apăra securitatea”.

Gardienii Revoluţiei declaraseră anterior că a lansat un nou val de atacuri „la scară largă” împotriva „inamicului”, care a vizat mai multe state din Golf. Teheranul a asigurat că ţinteşte baze americane şi nu direct vecinii săi.

Statele Unite şi aliaţii arabi au condamnat atacurile ca fiind „inconştiente”.

Acestea au făcut cel puţin patru morţi şi zeci de răniţi cu începere de sâmbătă în ţările din Golf.

Preţurile petrolului cresc vertiginos

Preţurile petrolului au crescut vertiginos luni la deschidere, depăşind pentru scurt timp 80 de dolari pe baril, din cauza temerilor de perturbări severe ale aprovizionării globale cu ţiţei.

Navigaţia în strâmtoarea Ormuz, situată între Iran şi Oman şi prin care trece aproximativ 20% din consumul mondial de petrol, este practic paralizată. Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI) a cerut companiilor de transport maritim „să evite” regiunea.

Aparatul iranian lovit în inima sa

Sediul Gardienilor Revoluţiei a fost distrus, potrivit Pentagonului. Autorităţile iraniene nu au comentat.

Media iraniene au confirmat, totuşi, moartea mai multor oficiali de rang înalt, inclusiv şeful Gardienilor Revoluţiei, şeful Statului Major al forţelor armate şi ministrul apărării.

Atacurile americano-israeliene au ucis 48 de „lideri” iranieni, potrivit lui Donald Trump, care nu a oferit alte detalii.

Oraş israelian în doliu

Rachetele iraniene au lovit puternic teritoriul israelian duminică.

În Bet Shemesh, în centrul ţării, un proiectil iranian a ucis nouă persoane care se adăposteau şi a rănit alte 46. Unsprezece persoane sunt încă dispărute.

Clădirea care adăpostea adăpostul public a fost pulverizată de impact, care a aruncat blocuri de beton suficient de mari pentru a distruge maşini parcate la 50 de metri distanţă.

Omagii aduse lui Khamenei

După uralele care au răsunat sâmbătă prin Teheran după moartea ayatollahului Khamenei, mii de oameni i-au adus un omagiu ghidului suprem duminică la Teheran, scandând "Moarte Americii!" şi „Moarte Israelului!”.

Adunări similare au fost raportate în Shiraz (sud) şi Yazd (centru).

În Pakistanul vecin, cel puţin 17 persoane au murit duminică în manifestaţii pro-iraniene.

Bagdadul a fost scena unor ciocniri între manifestanţi şi poliţie în apropierea ambasadei Statelor Unite.

Trump anunță o acțiune de 4 săptămâni

Moartea lui Ali Khamenei, confirmată după atacurile de sâmbătă, reprezintă cel mai dramatic moment al conflictului și o lovitură directă în centrul puterii de la Teheran. Potrivit președintelui american, „48 de lideri iranieni” ar fi fost eliminați „dintr-o singură lovitură”, într-o operațiune pe care a descris-o drept parte a unui „proces de patru săptămâni”.

Vorbind din reședința sa din Mar-a-Lago, Trump a susținut că ofensiva „avansează rapid” și că durata estimată a campaniei ar putea fi de aproximativ o lună sau chiar mai puțin, în pofida dimensiunii Iranului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În paralel, armata americană a confirmat primele pierderi majore: trei militari au fost uciși, iar alți cinci au fost răniți grav în urma atacurilor iraniene asupra bazelor americane și israeliene din regiune.

„Trebuia să ne așteptăm la pierderi cu așa ceva”, a declarat Trump pentru NBC News, avertizând că sunt posibile și alte victime.

Teheranul a ripostat cu peste 25 de valuri de rachete și drone, potrivit unui oficial occidental. Explozii au fost raportate nu doar în Israel, unde cel puțin nouă persoane au murit într-un bombardament la Beit Shemesh, ci și în Oman, Bahrain, Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Israelul a transmis că a lansat un „val de atacuri ample” asupra „inimii Teheranului”, în timp ce SUA afirmă că au fost lovite centre de comandă, baze de rachete balistice, infrastructură navală și alte obiective strategice.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Președintele american a susținut inclusiv că nave iraniene au fost scufundate în cadrul operațiunilor recente.

Comandamentul Central al SUA a raportat că peste 1.000 de ținte iraniene au fost lovite până acum, inclusiv centre de comandă și control, baze de rachete balistice și nave ale marinei iraniene.

Israelul a confirmat eliminarea liderilor de rang înalt ai așa-numitei „axe teroriste iraniene” și a continuat atacurile în inima Teheranului, provocând daune inclusiv unui spital, al cărui personal a evacuat pacienții pentru a-i proteja. Bombardiere stealth B-2 ale SUA au lovit facilități critice pentru rachetele balistice iraniene, demonstrând capacitatea militară americană de a opera la distanță mare cu precizie.

Pe fondul acestor operațiuni, tensiunile regionale s-au extins: NATO își ajustează poziția forțelor pentru a contracara amenințările, Marea Britanie a doborât o dronă iraniană care se îndrepta spre Qatar, iar protestatarii irakieni pro-Iran au încercat să asalteze Zona Verde din Bagdad, fiind dispersați de forțele de securitate cu gaze lacrimogene.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Exploziile și sirenele de raid aerian au fost raportate și deasupra Ierusalimului, în timp ce drone și rachete iraniene au lovit baze americane din Kurdistanul irakian și baze navale din Abu Dhabi, fără victime semnificative, dar cu pagube materiale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Escaladarea afectează nu doar securitatea militară, ci și fluxurile economice globale: peste 150 de petroliere așteaptă în afara Strâmtorii Hormuz, principala rută energetică controlată de Iran.

În plan diplomatic, Uniunea Europeană și lideri ai Marii Britanii, Franței și Germaniei au cerut măsuri defensive și avertizează asupra riscului de escaladare, în timp ce oficiali europeni, inclusiv Ursula von der Leyen și cancelarul german Friedrich Merz, subliniază necesitatea unei tranziții credibile în Iran și planificarea „zilei de după”.

Dimensiunea simbolică a conflictului este, la rândul ei, profundă. În Regatul Unit, iranieni din diaspora au ieșit în stradă pentru a celebra moartea lui Khamenei, punând în lumină polarizarea profundă generată de regimul său, aflat la putere de aproape patru decenii.

În același timp, la nivel diplomatic, Trump a declarat că este dispus să „discute” cu liderii iranieni, fără a preciza cu cine anume, lăsând deschisă o posibilă fereastră de negociere chiar în mijlocul escaladării militare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

După trei zile de confruntări, conflictul nu mai poate fi considerat o reacție limitată, ci o campanie coordonată de amploare, cu implicații regionale și globale. Intensitatea loviturilor, numărul mare de ținte distruse și extinderea geografică a atacurilor sugerează o etapă critică, în care fiecare nou val de represalii crește riscul unui război regional de durată.

Editor : B.P. | C.A. | M.C