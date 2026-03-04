Live TV

Rețelele sociale ale lui Nicki Minaj, susținute de 18.000 de boți. Sprijinul a „coincis” cu susținerea ei pentru mișcarea MAGA și Trump

Data publicării:
Trump și Minaj
Donald Trump și Nicki Minaj. Foto: Profimedia
Din articol
18.000 de boți Interferența Rusiei

O analiză împărtășită cu Politico relevă că susținerea vedetei rap pentru cauzele conservatoare a fost amplificată de o armată de boți și de activități coordonate.

Nicki Minaj și-a petrecut ultimul an transformându-se dintr-o superstară a rapului polarizantă într-o provocatoare conservatoare de profil înalt, lansând atacuri virale la adresa liderilor democrați, promovând punctele de discuție ale mișcării MAGA și câștigând laude publice din partea președintelui Donald Trump și a aliaților săi.

Pe rețelele de socializare, personalitatea combativă și postările incisive ale lui Minaj – inclusiv atacurile repetate la adresa guvernatorului Californiei, Gavin Newsom – au făcut-o să devină preferata administrației Trump și a mișcării conservatoare, atrăgând milioane de vizualizări și o amplificare constantă din partea influențatorilor de extremă dreapta.

Însă, în liniște, în fundalul diverselor sale campanii pe rețelele sociale, o armată sofisticată de boți lăuda și amplifica necondiționat conținutul lui Minaj, potrivit unui nou raport împărtășit în exclusivitate cu Politico.

18.000 de boți

Raportul, întocmit de compania de detectare a dezinformării Cyabra, identifică o rețea coordonată de boți – peste 18.000 – care a determinat algoritmii să răspândească postările lui Minaj pe X.

Analiza, care a examinat activitatea de pe rețelele sociale în perioada 11 noiembrie - 28 decembrie, oferă o perspectivă asupra modului în care rapperița a reușit să obțină milioane de vizualizări online și să se poziționeze ca o celebritate cu care Casa Albă a considerat că merită să colaboreze. Luna trecută, Minaj s-a alăturat președintelui la Trump Accounts Summit — unde Trump a invitat-o pe scenă, a acoperit-o cu laude și a înregistrat ulterior un videoclip prietenos pe TikTok împreună cu ea.

„Nu vedem prea multe orchestrări de mare amploare și impact ale actorilor răi și falși în intersecția dintre cultura geopolitică și cea muzicală”, a declarat Dan Brahmy, CEO și fondator al Cyabra. „În domeniul nostru, este rar să vedem combinația dintre lumea online rea și falsă și lumea divertismentului.”

Raportul a constatat că aceste conturi neautentice au amplificat în mod repetat postările lui Minaj cu laude care foloseau „un limbaj foarte similar”, în special ca răspuns la postările în care conturile autentice o criticau pe Minaj.

„Comentariile de susținere generate de profilurile false erau în principal scurte, repetitive și cu o complexitate semantică redusă, constând în mare parte din cuvinte cheie laudative și hashtag-uri pozitive, mai degrabă decât din interacțiuni originale sau substanțiale”, se arată în raport.

Alte activități neautentice legate de Minaj includeau „comentarii mai lungi și mai detaliate, concepute pentru a părea organice”.

„Nicki, ești curajoasă pentru că trăiești adevărul tău, oamenii s-ar putea să nu fie întotdeauna de acord cu ceea ce se întâmplă, dar ca artistă și urmărind evoluția ta ca persoană este inspirator”, se arată într-un comentariu al unui presupus fan al lui Minaj, @LAX76283656, care a fost considerat fals de Cyabra.

„Acest model sugerează o încercare deliberată de a se integra în conversații autentice, sporind credibilitatea și vizibilitatea conținutului amplificat”, se arată în raport.
Cyabra a identificat o zi, 26 decembrie, în care profilurile false au reprezentat 56% din toate comentariile la postările politice făcute de Minaj.

Interferența Rusiei

Rețelele de boți au devenit o caracteristică familiară a politicii moderne de la dezvăluirile privind interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, când conturi neautentice coordonate au fost utilizate pentru a încinge diviziunile și a manipula discursul online. Astfel de campanii sunt acum detectate în mod obișnuit în jurul războaielor, alegerilor și punctelor fierbinți geopolitice — dar mult mai rar în jurul celebrităților sau industriei muzicale.

Acest context ajută la explicarea motivului pentru care concluziile Cyabra par atât de ciudate. În loc de o creștere de scurtă durată legată de un singur eveniment sau apariție, compania a constatat o amplificare susținută și coordonată a postărilor lui Minaj pe o serie de teme politice și culturale de-a lungul timpului.

Când Minaj a postat despre sprijinul ei pentru Trump, îngrijorarea ei cu privire la persecuția creștinilor din Nigeria și alinierea lui Newsom cu comunitatea transgender, boturile au fost acolo pentru a o susține, arată raportul Cyabra. De asemenea, au amplificat postările ei legate de industria muzicală.

Reprezentanții lui Minaj nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Citește și

Țara europeană pe care Moscova o acuză acum, pe lângă Ucraina, de tentativa de asasinat împotriva generalului GRU Vladimir Alekseiev

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
2
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
3
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
avion f-15 in kuwait
4
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Strait of Hormuz
5
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
A lansat o ipoteză ”cumplită”, după ce Trump a amenințat deschis Spania și a numit-o ”un partener groaznic”
Digi Sport
A lansat o ipoteză ”cumplită”, după ce Trump a amenințat deschis Spania și a numit-o ”un partener groaznic”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Friedrich Merz și Donald Trump, la Casa Albă. Foto Profimedia
Cancelarul german i-a cerut lui Donald Trump să introducă Europa în negocierile privind Ucraina. „Știe foarte bine acest lucru”
Strait of Hormuz, a strait between the Persian Gulf and the Gulf of Oman, seen from space - Elements of this image furnished by NASA
Gardienii Revoluției din Iran anunță că au preluat controlul asupra Strâmtorii Ormuz, arteră vitală pentru comerțul mondial
Secretary Pete Hegseth speaks at a memorial event at the Pentagon, drapel pe fundal, batista cu stars&stripes la piept
„Cred că are nevoie de o schimbare de atitudine”. Șeful Pentagonului, criticat dur de un fost consilier al lui Trump
iran-teheran - 3 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. SUA au lovit peste 2.000 de ținte în Iran. Ali Khamenei va fi înmormântat în orașul său natal
profimedia-1079236515
Propagandiștii de la Kremlin, șocați de operațiunile din Iran. Putin, ridiculizat, Trump văzut ca trădător. „Urmează Rusia”
Recomandările redacţiei
Quds Day protests in Tehran
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: legături...
Strait of Hormuz
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi...
mateiu
Comandorul Sandu Valentin Mateiu explică de ce blocarea strâmtorii...
Teheran
Sfidare, teamă și speranță pe străzile din Teheran. Autoritățile au...
Ultimele știri
Câți oameni au fost uciși până acum în războiul dus de SUA şi Israel împotriva Iranului. Bilanț preliminar
Virusul prezent la 95% dintre oameni, asociat cu scleroza multiplă și cancer, poate fi blocat de un nou anticorp
În ce zi a săptămânii găsești cele mai ieftine bilete de avion. Recomandările specialiștilor în turism
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt transformate de intrarea lui Marte în Pești. Nu e vremea confruntărilor inutile sau a...
Cancan
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Fanatik.ro
Ce gest a făcut Dan Șucu imediat după ce a aflat de accidentul lui Kader Keita. Miliardarul a fost înștiințat...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Budi-gol își anunță întoarcerea în SuperLiga. „De ce să nu revin la FCSB?”
Adevărul
„Lucrurile stau considerabil mai rău decât în 1977" - Avertismentul dur al unui inginer constructor cu...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Ce se va întâmpla cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița, după moartea tinerei: "O lună...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Comunicat de urgență, după fake news-ul din Iran: ”Nu reflectă realitatea”
Pro FM
Andreea Bălan, surpriză de proporții pe scenă. Îmbrăcată în rochie de mireasă, a făcut "nuntă" cu Victor...
Film Now
Fanii au ajuns să spună că e o sosie după ce l-au văzut pe Jim Carrey la Paris. Adevărul din spatele...
Adevarul
Probleme la pasajul peste Autostrada A0, lângă Berceni, la 2 ani de la inaugurare. Cum explică CNAIR
Newsweek
Care români primesc vechime la pensie dacă îngrijesc vârstnici, fără să fie rude? Une trăiesc? În ce condiții?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Cum arată vila istorică în care locuiește Iulia Albu alături de fiica ei, Mikaela. Vedeta a păstrat fiecare...