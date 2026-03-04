Rețelele sociale ale lui Nicki Minaj, susținute de 18.000 de boți. Sprijinul a „coincis” cu susținerea ei pentru mișcarea MAGA și Trump

O analiză împărtășită cu Politico relevă că susținerea vedetei rap pentru cauzele conservatoare a fost amplificată de o armată de boți și de activități coordonate.

Nicki Minaj și-a petrecut ultimul an transformându-se dintr-o superstară a rapului polarizantă într-o provocatoare conservatoare de profil înalt, lansând atacuri virale la adresa liderilor democrați, promovând punctele de discuție ale mișcării MAGA și câștigând laude publice din partea președintelui Donald Trump și a aliaților săi.

Pe rețelele de socializare, personalitatea combativă și postările incisive ale lui Minaj – inclusiv atacurile repetate la adresa guvernatorului Californiei, Gavin Newsom – au făcut-o să devină preferata administrației Trump și a mișcării conservatoare, atrăgând milioane de vizualizări și o amplificare constantă din partea influențatorilor de extremă dreapta.

Însă, în liniște, în fundalul diverselor sale campanii pe rețelele sociale, o armată sofisticată de boți lăuda și amplifica necondiționat conținutul lui Minaj, potrivit unui nou raport împărtășit în exclusivitate cu Politico.

18.000 de boți

Raportul, întocmit de compania de detectare a dezinformării Cyabra, identifică o rețea coordonată de boți – peste 18.000 – care a determinat algoritmii să răspândească postările lui Minaj pe X.

Analiza, care a examinat activitatea de pe rețelele sociale în perioada 11 noiembrie - 28 decembrie, oferă o perspectivă asupra modului în care rapperița a reușit să obțină milioane de vizualizări online și să se poziționeze ca o celebritate cu care Casa Albă a considerat că merită să colaboreze. Luna trecută, Minaj s-a alăturat președintelui la Trump Accounts Summit — unde Trump a invitat-o pe scenă, a acoperit-o cu laude și a înregistrat ulterior un videoclip prietenos pe TikTok împreună cu ea.

„Nu vedem prea multe orchestrări de mare amploare și impact ale actorilor răi și falși în intersecția dintre cultura geopolitică și cea muzicală”, a declarat Dan Brahmy, CEO și fondator al Cyabra. „În domeniul nostru, este rar să vedem combinația dintre lumea online rea și falsă și lumea divertismentului.”

Raportul a constatat că aceste conturi neautentice au amplificat în mod repetat postările lui Minaj cu laude care foloseau „un limbaj foarte similar”, în special ca răspuns la postările în care conturile autentice o criticau pe Minaj.

„Comentariile de susținere generate de profilurile false erau în principal scurte, repetitive și cu o complexitate semantică redusă, constând în mare parte din cuvinte cheie laudative și hashtag-uri pozitive, mai degrabă decât din interacțiuni originale sau substanțiale”, se arată în raport.

Alte activități neautentice legate de Minaj includeau „comentarii mai lungi și mai detaliate, concepute pentru a părea organice”.

„Nicki, ești curajoasă pentru că trăiești adevărul tău, oamenii s-ar putea să nu fie întotdeauna de acord cu ceea ce se întâmplă, dar ca artistă și urmărind evoluția ta ca persoană este inspirator”, se arată într-un comentariu al unui presupus fan al lui Minaj, @LAX76283656, care a fost considerat fals de Cyabra.

„Acest model sugerează o încercare deliberată de a se integra în conversații autentice, sporind credibilitatea și vizibilitatea conținutului amplificat”, se arată în raport.

Cyabra a identificat o zi, 26 decembrie, în care profilurile false au reprezentat 56% din toate comentariile la postările politice făcute de Minaj.

Interferența Rusiei

Rețelele de boți au devenit o caracteristică familiară a politicii moderne de la dezvăluirile privind interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, când conturi neautentice coordonate au fost utilizate pentru a încinge diviziunile și a manipula discursul online. Astfel de campanii sunt acum detectate în mod obișnuit în jurul războaielor, alegerilor și punctelor fierbinți geopolitice — dar mult mai rar în jurul celebrităților sau industriei muzicale.

Acest context ajută la explicarea motivului pentru care concluziile Cyabra par atât de ciudate. În loc de o creștere de scurtă durată legată de un singur eveniment sau apariție, compania a constatat o amplificare susținută și coordonată a postărilor lui Minaj pe o serie de teme politice și culturale de-a lungul timpului.

Când Minaj a postat despre sprijinul ei pentru Trump, îngrijorarea ei cu privire la persecuția creștinilor din Nigeria și alinierea lui Newsom cu comunitatea transgender, boturile au fost acolo pentru a o susține, arată raportul Cyabra. De asemenea, au amplificat postările ei legate de industria muzicală.

Reprezentanții lui Minaj nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

