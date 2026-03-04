Live TV

„Cred că are nevoie de o schimbare de atitudine”. Șeful Pentagonului, criticat dur de un fost consilier al lui Trump

Data publicării:
Secretary Pete Hegseth speaks at a memorial event at the Pentagon, drapel pe fundal, batista cu stars&stripes la piept
Pete Hegseth, secretarul american al Războiului. Foto: Profimedia
John Bolton, fostul consilier pentru securitate națională al președintelui Trump în primul mandat, l-a criticat pe secretarul apărării, Pete Hegseth, pe care îi acuză că a încurcat mesajul administrației cu privire la obiectivele atacurilor americane împotriva Iranului.

„Pete Hegseth trebuie să verifice cu șeful său care este obiectivul”, a declarat John Bolton într-o intervenție tv, potrivit publicației The Hill.

În cadrul unei conferințe de presă de luni dimineață, în a treia zi a intervenției americane, Pete Hegseth a declarat că obiectivele operațiunii militare americane sunt „distrugerea rachetelor ofensive iraniene, distrugerea producției de rachete iraniene, distrugerea marinei și a altor infrastructuri de securitate, iar Iranul nu va mai avea niciodată arme nucleare”.

Numai că, în urma atacurilor inițiale ale SUA și Israelului de sâmbătă, care au dus la moartea ayatollahului Ali Khamenei și a unei serii de alți lideri politici și militari, președintele Donald Trump a îndemnat iranienii să preia controlul asupra țării lor de la Republica Islamică.

„Când vom termina, preluați controlul asupra guvernului vostru. Va fi al vostru; aceasta va fi probabil singura voastră șansă pentru generații întregi”, a spus președintele Trump.

Liderul de la Casa Albă a mai spus ulterior că „marea val” de atacuri ale SUA împotriva Iranului „nici măcar nu a avut loc”.

Pe de altă parte, Pete Hegseth a declarat luni că „acesta nu este un așa-numit război pentru schimbarea regimului”, dar „regimul s-a schimbat cu siguranță”.

„Cred că are nevoie de o schimbare de atitudine”

John Bolton a spus că aceste comentarii venite de la vârful administrației arată că șeful Pentagonului nu este în acord cu Trump.

„Dacă marele război încă nu a avut loc, cum explică Hegseth faptul că am schimbat deja regimul, ceea ce nu era obiectivul nostru? Cred că conducerea de vârf a Pentagonului, conducerea civilă de vârf, are nevoie de o schimbare de atitudine”, a remarcat Bolton, care a fost și ambasadorul SUA la Națiunile Unite în timpul administrației fostului președinte George W. Bush.

„Cred că armata se descurcă bine, dar am îndoieli în privința conducerii civile.”

Pe măsură ce operațiunea împotriva Iranului avansează, Trump și Hegseth au furnizat informații despre durata și amploarea misiunii.

Președintele Trump a declarat pentru CNN că „a crezut întotdeauna că va dura patru săptămâni” și a menționat că SUA sunt „puțin înaintea programului”.

Hegseth, între timp, a declarat că în prezent nu există trupe terestre în Iran, dar nu a precizat dacă SUA vor trimite în cele din urmă trupe în această țară.

„Nu, dar nu vom intra în detalii despre ce vom face sau nu vom face”, a spus el.

Până în prezent, șase membri ai armatei americane au fost uciși în acțiune în timpul operațiunii, potrivit Comandamentului Central al SUA.

„Și, din păcate, probabil vor mai fi și alții, înainte ca operațiunea să se încheie. Așa stau lucrurile”, a declarat Trump într-un videoclip postat pe contul său de Truth Social.

„Probabil vor fi mai mulți, dar vom face tot posibilul ca acest lucru să nu se întâmple.”

