Sfidare, teamă și speranță pe străzile din Teheran. Autoritățile au avertizat: cine iese în stradă e considerat agent israelian

Frica, sfidarea și sărbătorile discrete s-au amestecat în Teheran cu treburile cotidiene, în timp ce capitala Iranului continua să fie zguduită de atacurile aeriene americane și israeliene, informează The Guardian într-un articol care coboară în stradă printre ruine, lacrimi și speranță.

Foarte mulți dintre cei intervievați de cotidianul britanic au spus că în acest moment o parte din populație s-au mutat la țară sau încercau să o facă, crezând că este mai sigur departe de țintele militare.

În Teheran, instalațiile militare și polițienești erau situate în zone rezidențiale. Au existat zvonuri că forțele de securitate se mutau în școli și moschei.

Reza, un tâmplar care nu a vrut să-și dezvăluie numele complet, a declarat că serviciile publice vitale, cum ar fi spitalele, erau deschise, dar școlile erau închise. El a spus că pe străzi se vedeau mai mult forțe de securitate și vehiculele lor.

„Situația din Teheran este foarte tensionată, oamenii sunt speriați și toată lumea încearcă să rămână acasă”, a spus Reza. „Oamenii sunt cuprinși de o teamă imensă față de noi atacuri aeriene.”

Internetul, nefuncțional

În contextul unei întreruperi a internetului, oamenii se străduiau să afle cât de adevărate erau informațiile difuzate de mass-media iraniană despre atacurile aeriene asupra țării și succesele acesteia în lovirea Israelului și a altor națiuni. Unii au spus că au fost surprinși de cât de puternică părea să fie armata iraniană, care a vizat simultan mai multe națiuni și a reușit să mențină barajul.

Străzile din Teheran erau liniștite, dar magazinele alimentare și chiar restaurantele erau deschise. Când au avut loc atacuri aeriene, oamenii s-au grăbit să urce pe acoperișurile clădirilor pentru a vedea ce a fost lovit.

The Guardian a vorbit cu câțiva dintre locuitorii din Teheran care aveau acces la internet prin servicii criptate și a contactat alții prin telefoanele fixe.

AJ, un bărbat în vârstă de treizeci de ani care a dorit să-și folosească inițialele pentru a-și proteja identitatea și unul dintre puținii care aveau acces la internet, a spus că luni, de pe acoperișul blocului său din Teheran, a văzut o rachetă trecând pe deasupra capului său și aterizând într-un cartier în care locuiește un prieten apropiat. El a spus că atacurile au venit în valuri înspăimântătoare, dar oamenii nu erau la fel de îngroziți ca în timpul atacului de 12 zile din anul trecut al Israelului și al SUA, deoarece părea că de data aceasta țintele civile erau lovite mai puțin – deși a spus că bombardarea unei școli de fete în prima zi a războiului a fost deplorabilă.

„Suntem îngrijorați pentru viitor, dar situația nu depinde de noi”, a spus AJ, adăugând că și-a continuat rutina, inclusiv joggingul pe străzi în fiecare dimineață și chiar mersul marți la piscină și saună. „Există o speranță că poate lucrurile se vor îmbunătăți de aici înainte.”

El a spus că toți iranienii au primit un mesaj text la începutul războiului, în care se spunea că oricine iese să protesteze va fi considerat agent israelian, așa că nimeni nu se gândea să manifesteze. El a presupus că majoritatea erau fericiți de uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, la începutul războiului. Chiar dacă regimul supraviețuiește, succesorul său nu va putea exercita o influență la fel de mare, a spus el.

Mii de protestatari antiguvernamentali au fost uciși de forțele de securitate la începutul acestui an, potrivit grupurilor pentru drepturile omului.

AJ a spus că, în anumite privințe, perioadele de liniște dintre bombardamente erau mai înfricoșătoare, deoarece era imposibil să știi ce se va întâmpla în continuare.

O femeie în vârstă a spus că era laică și nu susținea statul teocratic, dar nu voia să vadă țara cedând în fața Israelului.

„Nu știu dacă voi trăi, dar nu voi părăsi Iranul”, a spus femeia. „Khamenei este un martir. A plecat în picioare.”

„Negocierile mergeau bine”

O altă femeie din Teheran a spus că a fost șocată când au început bombardamentele, neștiind la început ce se întâmplă, deoarece mass-media locală îi făcuse să creadă că negocierile cu SUA mergeau bine și ea se aștepta la un acord.

Ea a spus că inițial nu a crezut vestea morții lui Khamenei, dar după ce a fost confirmată, a văzut de la balconul ei scurte sărbătoriri publice pe stradă, unele femei scoțându-și hijaburile. Dar poliția a apărut repede și a pus capăt sărbătoririi. Au ieșit apoi persoane îndoliate, cărora poliția le-a ordonat să plece, să meargă la moschei și sanctuare sau să jelească acasă.

Mai târziu, i s-a spus că fiul ei din Germania a postat pe rețelele sociale un videoclip în care sărbătorea moartea liderului iranian. Când a reușit în sfârșit să vorbească cu el, pe scurt, luni, l-a implorat să îl șteargă, temându-se că autoritățile iraniene vor descărca furia asupra familiei sau că agenții îl vor viza acolo.

Ea l-a întrebat pe fiul ei: „Este adevărat că americanii îl vor readuce pe șah?”, referindu-se la fiul exilat al ultimului monarh al Iranului. El a răspuns că nu are nicio idee.

