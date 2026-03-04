După ce Iranul a rămas fără ayatollah, după uciderea lui Ali Khamenei în timpul războiului din Orientul Mijlociu, Adunarea Experților din Iran l-a ales pe Mojtaba Khamenei ca viitor lider al Republicii Islamice, potrivit unui raport publicat marți de Iran International, care a citat surse familiarizate cu decizia și a afirmat că votul a avut loc sub presiunea Gărzii Revoluționare Islamice, relatează Ynet News.

Mojtaba Khamenei. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Mojtaba Khamenei s-a născut la Mashhad în 1969. După Revoluția Islamică din 1979, Mojtaba s-a stabilit la Teheran, unde a studiat la liceul Alavi, instituție asociată cu formarea unor viitori membri ai elitei politice.

Și-a aprofundat studiile religioase la Teheran și Qom, sub îndrumarea unor clerici conservatori de marcă, printre care ayatollahul Mohammad-Taqi Mesbah Yazdi.

Al doilea fiu al lui Ali Khamenei, Mojtaba, este cunoscut pentru influența semnificativă pe care o exercită în culise și are legături puternice cu Garda Revoluționară Islamică (IRGC), cea mai puternică instituție militară din țară, precum și cu forța paramilitară voluntară Basij.

Bloomberg a raportat în ianuarie că Motjaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, supraveghează un imperiu investițional, surse anonime afirmând că acesta are acces la conturi bancare elvețiene și proprietăți de lux britanice în valoare de peste 100 de milioane de dolari, în ciuda sancțiunilor impuse de SUA în 2019.

Mojtaba a luptat în războiul Iran-Irak între 1987 și 1988. Înainte de moartea tatălui său, Mojtaba a predat teologia la Seminarul din Qom.

S-a căsătorit cu Zahra Haddad-Adel în 2004, iar primul lor copil s-a născut în 2007.

Transferul de la tată la fiu în cazul unui lider suprem ar putea stârni furia nu numai a iranienilor care critică deja conducerea clericală, ci și a susținătorilor sistemului. Unii ar putea considera acest lucru ca fiind neislamic și în concordanță cu crearea unei noi dinastii religioase după prăbușirea, în 1979, a guvernului șahului Mohammad Reza Pahlavi, susținut de SUA.

Informația despre desemnarea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem vine în contextul în care clădirea Adunării Experților din orașul iranian Qom, la sud de Teheran, a fost distrusă într-un atac aerian coordonat al Israelului și Statelor Unite, potrivit agențiilor de știri iraniene.

Editor : A.M.G.