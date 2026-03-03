Nava petrolieră Arctic Metagaz, care transporta gaze naturale lichefiate și care arborează pavilion rusesc, este în flăcări în Marea Mediterană, echipajul său fiind salvat de autoritățile malteze, au declarat, marți, surse din domeniul transporturilor maritime și al securității maritime, potrivit Reuters.

Nava, care se află sub sancțiuni din partea SUA, UE și a Regatului Unit, și-a raportat ultima dată poziția navigând în largul coastei Maltei, luni, conform datelor de urmărire a navelor de pe platforma MarineTraffic.

Una dintre surse a declarat că nava ar fi putut fi atacată de o dronă marină, Ucraina fiind suspectată că a efectuat operațiunea.

Autoritățile malteze au confirmat marți că echipajul transportatorului rus de GNL Arctic Metagaz, aflat sub sancțiuni, a fost găsit în viață după ce a abandonat nava în urma unui incendiu raportat în centrul Mediteranei, potrivit gCaptain.

Într-un comunicat, Forțele Armate din Malta (AFM) au declarat că Centrul lor de Coordonare a Salvării (RCC Malta) a fost alertat mai devreme în cursul zilei cu privire la o situație de pericol în care a fost implicată nava în timp ce aceasta traversa apele din afara Regiunii de Căutare și Salvare din Malta.

„La primirea alertei, RCC Malta a inițiat proceduri de verificare și eforturi pentru a stabili poziția exactă a navei”, a precizat AFM în comunicat. „Nava a fost localizată și au fost întreprinse acțiuni de coordonare în conformitate cu obligațiile internaționale de căutare și salvare, inclusiv transmisiuni către nave și legătura cu autoritățile internaționale relevante.”

În timpul eforturilor de căutare, supraviețuitorii au fost găsiți într-o barcă de salvare în Regiunea de Căutare și Salvare din Libia. „Toți membrii echipajului au fost raportați în siguranță la bordul bărcii de salvare”, a adăugat AFM.

Editor : Ș.R.