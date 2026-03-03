Live TV

Foto Un petrolier rusesc sancționat de Occident a explodat în Marea Mediterană. Ce se știe despre soarta echipajului

Data actualizării: Data publicării:
Explozie Arctic Metagaz
Explozie a petrolierului rusesc Arctic Metagaz. Foto: X/ Christiaan Triebert

Nava petrolieră Arctic Metagaz, care transporta gaze naturale lichefiate și care arborează pavilion rusesc, este în flăcări în Marea Mediterană, echipajul său fiind salvat de autoritățile malteze, au declarat, marți, surse din domeniul transporturilor maritime și al securității maritime, potrivit Reuters.

Nava, care se află sub sancțiuni din partea SUA, UE și a Regatului Unit, și-a raportat ultima dată poziția navigând în largul coastei Maltei, luni, conform datelor de urmărire a navelor de pe platforma MarineTraffic.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Una dintre surse a declarat că nava ar fi putut fi atacată de o dronă marină, Ucraina fiind suspectată că a efectuat operațiunea.

Autoritățile malteze au confirmat marți că echipajul transportatorului rus de GNL  Arctic Metagaz, aflat sub sancțiuni, a fost găsit în viață după ce a abandonat nava în urma unui incendiu raportat în centrul Mediteranei, potrivit gCaptain.

Într-un comunicat, Forțele Armate din Malta (AFM) au declarat că Centrul lor de Coordonare a Salvării (RCC Malta) a fost alertat mai devreme în cursul zilei cu privire la o situație de pericol în care a fost implicată nava în timp ce aceasta traversa apele din afara Regiunii de Căutare și Salvare din Malta.

„La primirea alertei, RCC Malta a inițiat proceduri de verificare și eforturi pentru a stabili poziția exactă a navei”, a precizat AFM în comunicat. „Nava a fost localizată și au fost întreprinse acțiuni de coordonare în conformitate cu obligațiile internaționale de căutare și salvare, inclusiv transmisiuni către nave și legătura cu autoritățile internaționale relevante.”

În timpul eforturilor de căutare, supraviețuitorii au fost găsiți într-o barcă de salvare în Regiunea de Căutare și Salvare din Libia. „Toți membrii echipajului au fost raportați în siguranță la bordul bărcii de salvare”, a adăugat AFM.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
2
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
3
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
avion f-15 in kuwait
4
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Strait of Hormuz
5
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
A lansat o ipoteză ”cumplită”, după ce Trump a amenințat deschis Spania și a numit-o ”un partener groaznic”
Digi Sport
A lansat o ipoteză ”cumplită”, după ce Trump a amenințat deschis Spania și a numit-o ”un partener groaznic”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Jean Castex Aboard French Aircraft Carrier Charles-De-Gaulle - Toulon
Cum se implică Franța în războiul din Orientul Mijlociu: avioane Rafale, portavionul Charles de Gaulle și fregate în Marea Mediterană
nave elicopeter mare neptune strike
NATO trimite o flotă lângă Groenlanda, într-unul dintre cele mai mari exerciții navale din ultimii ani. Unde va participa România
Navă cu migranți:
O barcă cu migranți s-a răsturnat în Marea Mediterană: 53 de oameni au murit sau sunt dați dispăruți
petrolier
Alertă în Marea Mediterană: Petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, monitorizat de Spania
petrolier grinch din flota fantoma a rusiei
Petrolierul Grinch, suspectat face parte din flota-fantomă a lui Putin, a fost confiscat în apropiere de Marsilia
Recomandările redacţiei
Quds Day protests in Tehran
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: legături...
profimedia-1079574978
România a fost invitată de Franța să discute despre „umbrela...
bancnote de 100 de lei
Schița bugetului pe 2026: instituțiile care vor primi cei mai mulți...
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. Iranul are un nou lider suprem...
Ultimele știri
Anchetă în Italia: șofer de ambulanță, suspectat că ar fi ucis mai mulți pacienți în timpul transportului medical
Israelul afirmă că a lovit un centru „secret” de dezvoltare a armelor nucleare în Iran
Tanczos Barna: Foarte greu să ajungem la deficit de 6,2 recomandat de Comisie. În criză economică, cu războaie nu poți să fii rigid
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt transformate de intrarea lui Marte în Pești. Nu e vremea confruntărilor inutile sau a...
Cancan
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care 'uită' să declare acest lucru ⤵️
Fanatik.ro
Nuntă fastuoasă pentru pilotul de la Ferrari. Și-a plimbat soția într-o mașină retro, în Monte Carlo
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Kader Keita, de la Rapid, a fost reținut de poliție! Comunicatul Brigăzii Rutiere
Adevărul
Maria Dinulescu, fosta actriță, dezvăluie că este momentul perfect pentru investiții în Dubai: „Când alții se...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Ce se va întâmpla cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița, după moartea tinerei: "O lună...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Comunicat de urgență, după fake news-ul din Iran: ”Nu reflectă realitatea”
Pro FM
Andreea Bălan, surpriză de proporții pe scenă. Îmbrăcată în rochie de mireasă, a făcut "nuntă" cu Victor...
Film Now
Fanii au ajuns să spună că e o sosie după ce l-au văzut pe Jim Carrey la Paris. Adevărul din spatele...
Adevarul
„Nu mai consumați suc de sfeclă!”. Avertismentul medicilor după ce tot mai mulți pacienți ajung cu glicemii...
Newsweek
O veste bună și una rea pentru pensionari. Se dă ajutorul la pensie - mai mic și mai puțini beneficiari
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Cum arată vila istorică în care locuiește Iulia Albu alături de fiica ei, Mikaela. Vedeta a păstrat fiecare...