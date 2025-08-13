Cum ne ajută bacteriile din intestin

Tot mai multe cercetări recente arată un rol foarte important al microorganismelor din intestinul nostru pentru buna funcționare a organismului uman. Ce este, de fapt, microbiota intestinală, ce rol joacă și dacă putem optimiza funcționarea acesteia aflăm de la Dr. Adriana Cămuescu, medic primar alergologie și imunologie clinică.

Intestinul uman este colonizat și populat de miliarde de microorganisme – bacterii, virusuri și fungi. Acestea formează un ecosistem complex, numit microbiotă intestinală, implicat în numeroase procese fiziologice și în menținerea sănătății generale a organismului. Diversitatea microbiotei intestinale este foarte importantă pentru susținerea funcțiilor acesteia, în vreme ce administrarea de antibiotice poate duce la apariția unor dezechilibre între speciile prezente în intestin.

Diverse studii relativ recente au arătat posibile corelații între dezechilibrele de la nivelul florei intestinale și predispoziția la apariția unor boli precum obezitatea, boli autoimune, boala Parkinson și nu numai. Nu este clar însă modul în care bacteriile intestinale pot avea astfel de efecte pe termen lung și ce relații de cauzalitate există, dar implicarea lor în procesele normale, naturale ale organismului este foarte importantă.

