Live TV

Cum ne ajută bacteriile din intestin

Data actualizării: Data publicării:
dr_adriana_camuescu

Tot mai multe cercetări recente arată un rol foarte important al microorganismelor din intestinul nostru pentru buna funcționare a organismului uman. Ce este, de fapt, microbiota intestinală, ce rol joacă și dacă putem optimiza funcționarea acesteia aflăm de la Dr. Adriana Cămuescu, medic primar alergologie și imunologie clinică.

Intestinul uman este colonizat și populat de miliarde de microorganisme – bacterii, virusuri și fungi. Acestea formează un ecosistem complex, numit microbiotă intestinală, implicat în numeroase procese fiziologice și în menținerea sănătății generale a organismului. Diversitatea microbiotei intestinale este foarte importantă pentru susținerea funcțiilor acesteia, în vreme ce administrarea de antibiotice poate duce la apariția unor dezechilibre între speciile prezente în intestin.

Diverse studii relativ recente au arătat posibile corelații între dezechilibrele de la nivelul florei intestinale și predispoziția la apariția unor boli precum obezitatea, boli autoimune, boala Parkinson și nu numai. Nu este clar însă modul în care bacteriile intestinale pot avea astfel de efecte pe termen lung și ce relații de cauzalitate există, dar implicarea lor în procesele normale, naturale ale organismului este foarte importantă.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

 

 

 

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
masina in soare
3
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
4
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
5
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
Digi Sport
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
SURSE: Premierul Ilie Bolojan a cerut tuturor instituțiilor din...
alexandru nazare face declaratii
Noua taxă pentru români: vom plăti în plus pentru coletele din afara...
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Percheziții DNA la Ministerul Energiei. Un fost șef de la...
Donald Trump și Vladimir Putin
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB...
Ultimele știri
Avertismentul ministrului Finanțelor: „Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune”
Paris, Berlin și Londra vor să reintroducă sancțiuni împotriva Iranului. Ce condiții îi impun guvernului de la Teheran
Ce este cultura unei organizații și cum o păstrezi când compania crește - sfaturi de la Erin Meyer
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Dr. Anca Dan
Testul care diagnostichează problemele sistemului nervos autonom
Dr. Daniela Nica
Cum se manifestă bolile autoimune
dr claudia haralambie
Bolile autoimune: Cum se manifestă și în ce constă tratamentul
Craniu îngropat în pământ
De ce ne afectează sănătatea astăzi Moartea Neagră de acum 700 de ani
Untitled
Ce factori pot declanșa tiroidita autoimună și când este necesar tratamentul
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Fanatik.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Cum îți poți crește pensia în România. Specialiștii explică diferența dintre Pilonul I, II și III și ce...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Lady Kitty Spencer, nepoata prințesei Diana, imagini rare cu soțul cu 32 de ani mai mare și fiica lor de doi...
Digi Sport
O avere! Cât costă, de fapt, inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo
Pro FM
Speak, recunoscător că nu s-a îmbogățit peste noapte când a intrat în muzică: "Cred că acum eram în pământ
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Digi FM
Dan Alexa și Andrada, a doua lui soție, au divorțat la notar. Și-au pus fiul pe primul plan: “Custodia va fi...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Daniel Day-Lewis, revenire în lumea filmului, la 8 ani de când și-a anunțat retragerea. Singurul regizor care...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...