Diagnosticul bolii oncologice diseminate prin PET-CT

Examenul PET-CT este de mare ajutor în stabilirea diagnosticului metastazelor cu punct de plecare neprecizat. Care sunt localizările problematice și cum reușește examenul PET-CT să stabilească diagnosticul și să identifice punctul de plecare aflăm de la Dr. Tudor Ciprut, medic primar radiologie-imagistică medicală.

Metastazele apar prin diseminarea celulelor canceroase din tumora primară către alte organe, prin sânge sau prin sistemul limfatic, marcând un stadiu avansat al bolii oncologice. Metastaze apar cel mai frecvent în plămâni, ficat, oase sau creier, provocând simptome variate și complicând tratamentul. În unele situații, metastazele pot fi descoperite înainte de localizarea tumorii primare, ceea ce face ca diagnosticul corect să fie o provocare.

Examenul PET-CT, o combinație între tomografia cu emisie de pozitroni și tomografia computerizată, permite detectarea cu mare acuratețe a metastazelor și oferă informații esențiale despre metabolismul tumoral. Această investigație este de neînlocuit atunci când punctul de plecare al cancerului nu este cunoscut, ghidând deciziile terapeutice și alegerea tratamentului personalizat.

Editor : A.D.V.