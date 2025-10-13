Live TV

Diagnosticul bolii oncologice diseminate prin PET-CT

Data actualizării: Data publicării:
dr tudor ciprut
Dr. Tudor Ciprut, medic primar Radiologie - imagistică medicală

Examenul PET-CT este de mare ajutor în stabilirea diagnosticului metastazelor cu punct de plecare neprecizat. Care sunt localizările problematice și cum reușește examenul PET-CT să stabilească diagnosticul și să identifice punctul de plecare aflăm de la Dr. Tudor Ciprut, medic primar radiologie-imagistică medicală.

Metastazele apar prin diseminarea celulelor canceroase din tumora primară către alte organe, prin sânge sau prin sistemul limfatic, marcând un stadiu avansat al bolii oncologice. Metastaze apar cel mai frecvent în plămâni, ficat, oase sau creier, provocând simptome variate și complicând tratamentul. În unele situații, metastazele pot fi descoperite înainte de localizarea tumorii primare, ceea ce face ca diagnosticul corect să fie o provocare.

Examenul PET-CT, o combinație între tomografia cu emisie de pozitroni și tomografia computerizată, permite detectarea cu mare acuratețe a metastazelor și oferă informații esențiale despre metabolismul tumoral. Această investigație este de neînlocuit atunci când punctul de plecare al cancerului nu este cunoscut, ghidând deciziile terapeutice și alegerea tratamentului personalizat.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
2
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
3
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
Screenshot 2025-10-11 213821
4
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
ludovic orban si klaus iohannis
5
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
"Telenovela" s-a încheiat. Mircea Lucescu a făcut anunțul, în miez de noapte
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat. Mircea Lucescu a făcut anunțul, în miez de noapte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-10-12 at 16.25.59
Topul absenților în Parlamentul European: Gabriela Firea și Dan...
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
Israelul așteaptă cu sufletul la gură eliberarea ultimilor ostatici...
racheta Tomahawk lansata de pe nava
Trump îl amenință pe Putin: „Vor să aibă rachete Tomahawk îndreptate...
Romania v Austria - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026
Toate calculele calificării la Cupa Mondială. Cum poate prinde...
Ultimele știri
NATO începe azi un exerciţiu de descurajare nucleară
Cutremur în România, luni dimineață
Banca Naţională a Bulgariei a cumpărat două tone de aur înaintea adoptării euro. Este cea mai mare achiziție din ultimii 28 de ani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
dr_adrian_dijmarescu
Ce investigații imagistice sunt recomandate în cancerul colorectal
dr. Mirela Gherghe, medic primar Medicină nucleară
Rolul examenului PET-CT într-o boală pulmonară gravă
aparat ct
Situație revoltătoare: Accesul bolnavilor de cancer la aparatură de ultimă generație, blocat de peste un an la Institutul Oncologic
Dr. Tudor Ciprut, medic primar Radiologie-imagistică medicală
PET-CT este investigația care detectează cu înaltă precizie locul celulelor tumorale. Cât de important este acest examen
dr. Mirela Gherghe, medic primar Medicină nucleară
Ce rol joacă examenul PET-CT în diagnosticul melanomului și cum se desfășoară investigația
Partenerii noștri
Pe Roz
Averea lăsată în urmă de Diane Keaton pentru cei doi copii pe care i-a adoptat după vârsta de 50 de ani. A...
Cancan
Ninge în România de miercuri, 15 octombrie 2025. Orașele care se bucură de zăpadă, potrivit meteorologilor...
Fanatik.ro
Afacerea cu care Gigi Nețoiu face zeci de milioane de euro: „E cel mai tare din țară”
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Topul salariilor din primăriile Capitalei. Ei sunt funcționarii cu lefuri mai mari decât președintele României
Adevărul
Strâmtoarea de la granița NATO care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Prima zonă din România afectată de valul de îngheț. De marți, va fi iarnă cu adevărat
Digi FM
Ultimele apariții tv ale Marinelei Chelaru. Povestea ce probleme o apasă, dar își păstra optimismul: "Sunt...
Digi Sport
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon și a dat verdictul despre România, după 1-0 cu Austria
Pro FM
Loredana a stârnit reacții acide când s-a pozat în blugi scurți cât o fâșie de material: "Nu-și acceptă...
Film Now
Familia, pe primul loc. Kate Hudson, susținută de părinți și de frate, la o ceremonie unde a fost răsplătită...
Adevarul
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se...
Newsweek
Sute de mii de pensionari pierd bani la pensie. Care ani munciți nu sunt considerați vechime?
Digi FM
Cum arată azi, la 24 de ani, "cea mai frumoasă fată din lume". Cu ce se ocupă Thylane Blondeau
Digi World
O planetă solitară cu un apetit feroce, în spaţiul interstelar. Înghite până la 6 miliarde de tone de praf şi...
Digi Animal World
O femeie și-a dresat câinele să mârâie la bărbații care i se par periculoși: „Încerc doar să mă mențin în...
Film Now
Fosta soție a lui Woody Allen, Mia Farrow, omagiu pentru Diane Keaton, în ciuda trecutului complicat dintre...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu