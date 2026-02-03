Durerea de șold care anunță o problemă serioasă a osului

Durerea de șold care persistă sau se agravează, mai ales la mers, poate avea cauze diverse, de la inflamații până la probleme structurale ale osului. În unele situații, cauza reală este o afectare a circulației locale, care determină degradarea progresivă a articulației și necesită intervenție la momentul potrivit. Aflăm mai mult despre necroza aseptică de cap femural și despre opțiunile de tratament de la Dr. Theodor Wagner, medic specialist ortopedie și traumatologie.

Necroza aseptică de cap femural apare prin compromiterea aportului sanguin la nivelul capului femural, ceea ce duce la moartea țesutului osos și, ulterior, la colaps articular. Factorii de risc includ utilizarea îndelungată a corticosteroizilor, consumul cronic de alcool, traumatismele, anumite boli hematologice sau autoimune, deși uneori cauza rămâne neclară. În necroza aseptică de cap femural, examenul RMN este investigația cea mai sensibilă în stadiile incipiente, când radiografia poate fi încă normală. Cu cât diagnosticul este pus mai devreme, cu atât cresc șansele unor soluții de conservare a articulației.

Atunci când degradarea articulară este avansată, o proteză de șold devine adesea soluția cu cel mai bun raport între ameliorarea durerii și recuperarea funcției. Protezarea șoldului presupune înlocuirea suprafețelor articulare afectate cu componente artificiale, alese în funcție de vârstă, os, activitate și comorbidități. Obiectivul este reluarea mersului și reducerea durerii, printr-un protocol de recuperare bine condus postoperator. Decizia se bazează pe simptomatologie, imagistică și impactul real asupra vieții de zi cu zi.

