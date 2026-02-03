Percheziții la birourile X din Paris. Elon Musk este citat de procurori la audieri

Birourile platformei de social media X, deținută de Elon Musk, din Franța sunt percheziționate de procurorii din Paris, scrie BBC. Miliardarul și fosta directoarea executivă a rețelei au fost citați să se prezinte la audieri în luna aprilie, în anchetă.

Unitatea de criminalitate cibernetică conduce perchezițiile, a transmis aceasta într-un comunicat pe X. Europol oferă asistență.

Procurorii au precizat că operațiunea este legată de o investigație deschisă în ianuarie 2025, ca urmare a unor plângeri privind algoritmul X și conținutul recomandat de acesta.

Biroul procurorului a anunțat că atât Elon Musk, cât și fosta director executiv al X, Linda Yaccarino, au fost citați să se prezinte la audieri în aprilie, în cadrul anchetei.

X nu a oferit încă un răspuns. BBC News a contactat compania pentru un comentariu.

Anterior, compania descrisese investigația drept un atac asupra libertății de exprimare.

În comunicat, biroul procurorului a precizat că operațiunea face parte din eforturile de a asigura conformitatea X cu legislația franceză.

Ancheta, condusă de poliția franceză specializată în criminalitate cibernetică, a fost extinsă în iulie 2025 după ce au fost semnalate deepfake-uri sexual explicite și conținut de negare a Holocaustului care circulau pe platformă.

X a descris anterior extinderea anchetei, într-o postare de la acea vreme, ca fiind „motivată politic” și a negat acuzațiile conform cărora ar fi manipulat algoritmul.

Biroul procurorului a mai precizat că va părăsi platforma X și că va comunica de acum înainte pe LinkedIn și Instagram.

