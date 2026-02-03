Live TV

Percheziții la birourile X din Paris. Elon Musk este citat de procurori la audieri

Data actualizării: Data publicării:
reteaua X platforma
Logo al platformei sociale X. Foto: Profimedia Images

Birourile platformei de social media X, deținută de Elon Musk, din Franța sunt percheziționate de procurorii din Paris, scrie BBC. Miliardarul și fosta directoarea executivă a rețelei au fost citați să se prezinte la audieri în luna aprilie, în anchetă.

Unitatea de criminalitate cibernetică conduce perchezițiile, a transmis aceasta într-un comunicat pe X. Europol oferă asistență.

Procurorii au precizat că operațiunea este legată de o investigație deschisă în ianuarie 2025, ca urmare a unor plângeri privind algoritmul X și conținutul recomandat de acesta.

Biroul procurorului a anunțat că atât Elon Musk, cât și fosta director executiv al X, Linda Yaccarino, au fost citați să se prezinte la audieri în aprilie, în cadrul anchetei.

X nu a oferit încă un răspuns. BBC News a contactat compania pentru un comentariu.

Anterior, compania descrisese investigația drept un atac asupra libertății de exprimare.

În comunicat, biroul procurorului a precizat că operațiunea face parte din eforturile de a asigura conformitatea X cu legislația franceză.

Ancheta, condusă de poliția franceză specializată în criminalitate cibernetică, a fost extinsă în iulie 2025 după ce au fost semnalate deepfake-uri sexual explicite și conținut de negare a Holocaustului care circulau pe platformă.

X a descris anterior extinderea anchetei, într-o postare de la acea vreme, ca fiind „motivată politic” și a negat acuzațiile conform cărora ar fi manipulat algoritmul.

Biroul procurorului a mai precizat că va părăsi platforma X și că va comunica de acum înainte pe LinkedIn și Instagram.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
1
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Aleksandar Vucic
2
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Digi Sport
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Manfred Weber (Politiker) 01/26 her Manfred Weber am 14. Januar 2026 in Markus Lanz , ZDF TV Fernsehen Talkshow Talk Sho
Liderul PPE, Manfred Weber, insistă pentru discuții privind umbrela nucleară europeană pe fondul tensiunilor cu SUA
Jean-Noël Barrot, şeful diplomaţiei franceze
Șeful diplomației franceze susține că Europa trebuie să discute direct cu Putin. Ce mesaj transmite ucrainenilor
stejar batran taiat in franta
Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea, tăiat în Franţa: „Povestea nu se oprește aici”
Couple showing their feet while lying on a bed
Franța abolește prin lege „dreptul conjugal”: Căsătoria nu creează o „obligație de a avea relații sexuale”
Agent ICE
Indignare în Franța după ce o filială a unei companii de tehnologie a semnat un contract cu agenția americană ICE: „Un complice activ”
Recomandările redacţiei
concediu medical-gettyimages
Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța care elimină plata...
petre florin manole
Pachet de sprijin pentru mame, copii și pensionari. Ministrul Muncii...
captura SRI
SRI publică, în premieră, documente istorice despre spionajul din cel...
Russia Ukraine War NATO
Șeful NATO dezvăluie, de la Kiev, cum va apăra Alianța Ucraina, după...
Ultimele știri
Musk a anunțat fuziunea companiilor SpaceX, din domeniul spațial, și xAI, de inteligență artificială. Valoarea: 1000 de miliarde USD
Bilanț după ninsorile puternice din Japonia: 30 de persoane au murit și peste 300 au fost rănite
CEDO condamnă Rusia pentru „tratamente inumane” aplicate opozantului Aleksei Navalnîi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Cine este soția medicului Alin Neacșu, găsit mort în spitalul privat din Pitești. Cei doi aveau împreună un...
Fanatik.ro
Fiul Anamariei Prodan, sub presiunea numelui său. Laurențiu Reghecampf jr a dezvăluit care este idolul său
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Lovitură pe piața transferurilor pentru Rapid. Cristina Vărzaru este noul team manager. Exclusiv
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Familia fostei concurente de la "Chefi la cuțite", lovită de o nouă tragedie. La doar câteva ore de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Lătratul câinilor, tradus de un expert. 4 mesaje pe care animalul tău încearcă să ți le transmită
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”