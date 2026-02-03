Live TV

„Spaţiul a devenit un domeniu de luptă”. Germania vrea să investească 35 miliarde de euro într-o reţea de sateliţi-spion

Illustration of a satellite orbiting Earth against a backdrop of space and a prominently displayed moon.
Sateliții au devenit ținte populare pentru interferențe, spionaj și perturbare. Sursa foto: Profimedia Images
„Spaţiul a devenit un domeniu de luptă”

Germania are în vedere investiţii mergând de la sateliţi-spion şi avioane spaţiale până la lasere ofensive, în cadrul unui program de cheltuieli militare spaţiale de 35 miliarde de euro, destinat să contracareze în ameninţările în creştere pe orbită din partea Rusiei şi Chinei, a anunțat şeful comandamentului spaţial german.

Germania va construi o constelaţie militară criptată de peste 100 de sateliţi, cunoscută ca SATCOM Stage 4, în următorii patru ani, a declarat Michael Traut, şeful comandamentului spaţial german, în marja unui eveniment premergător Salonului Aviatic din Singapore, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Reţeaua va fi construită pe modelul utilizat de Agenţia de Dezvoltare Spaţială a SUA, o unitate a Pentagonului care desfăşoară sateliţi pe orbita joasă a Pământului pentru comunicaţii şi urmărire de rachete.

Concernul Rheinmetall se află în discuţii cu producătorul german de sateliţi OHB pentru o participare comună la proiectul german de sateliţi militari, a relatat săptămâna trecută Reuters.

„Spaţiul a devenit un domeniu de luptă”

În acest timp, trei companii europene de top - Airbus, Thales şi Leonardo - încearcă să construiască o alternativă europeană de sateliţi de comunicaţii la Starlink a lui Elon Musk.

„(Trebuie să ne) îmbunătăţim postura de descurajare în spaţiu, pentru că spaţiul a devenit un domeniu operaţional sau chiar de luptă, şi suntem perfect conştienţi că sistemele noastre, capabilităţile noastre spaţiale trebuie protejate şi apărate”, a afirmat Traut.

El a explicat că Germania va aloca fonduri pentru sateliţi de culegere de informaţii, senzori şi sisteme destinate să perturbe echipamente spaţiale adversare, precum lasere şi echipamente capabile să ţintească infrastructură de la sol.

El a spus că, pentru acest program, Germania va acorda prioritate furnizorilor interni şi europeni mici şi mari.

Traut a subliniat că Germania nu va desfăşura pe orbită arme distructive care ar putea genera resturi, dar a spus că există o serie de opţiuni non-cinetice de a perturba sateliţi ostili.

El s-a referit de asemenea la aşa-numiţii „sateliţi-inspector”, dispozitive spaţiale de mici dimensiuni capabile să manevreze în apropierea altor sateliţi, şi despre care Traut a spus că Rusia şi China i-a desfăşurat deja.

